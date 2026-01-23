КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

В новом «Человеке-пауке» изменится общий тон

Дмитрий Кинский
23 января 17:35
11
1 минута на чтение
Режиссер «Человека-паука: Совершенно новый день» Дестин Дэниел Креттон рассказал, что он вместе с Кевином Файги, Эми Паскаль и Томом Холландом договорился сделать в фильме «что-то другое».
Конечно, это все тот же Человек-паук, которого все любят. Но это новая глава в его жизни. И эта смена тональности была для меня интересной и действительно необычной. Это был чрезвычайно приятный опыт.
При этом, несмотря на смену тональности и появление Карателя в грядущей ленте, рейтинг «Совершенно нового дня» останется прежним.
Новый «Человек-паук» выйдет 30 июля 2026 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

