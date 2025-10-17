«Кибердеревня», 2-й сезон: первые впечатления. Легко критиковать, ещё легче полюбить

Второй сезон «Кибердеревни» ждали очень и очень многие, в том числе и авторы «Мира Фантастики». Два наших автора посетили премьеру самого громкого фантастического сериала России в этом году и раньше всех увидели первые две серии. Каким получилось продолжение родоначальника и евангелиста самопровозглашённого стиля «бёрчпанк»? Рассказывают Дарья Беленкова и Роман Файницкий.

Осторожно! Возможны спойлеры к 1 сезону! Самые важные (к концовке) мы прикрыли .

Не всё так гладко. Мнение Дарьи Беленковой

Прошлый сезон «Кибердеревни» закончился минорно: марсианский фермер Николай оказался в местах не столь отдаленных, а Робогозин попал в унизительный плен к голограмме Галине. Первая серия нового сезона сразу включает четвертую космическую, чтобы вытащить дуэт из прошлых сюжетных передряг. В ней вернулось всё, за что нам полюбилась «Кибердеревня» — преимущественно отличный юмор, масса абсурдных ситуаций и отечественные реалии в НФ-обёртке. Визуальных гэгов и отсылок по-прежнему так много, что хочется ставить на «стоп» каждый пятый кадр, чтобы повнимательнее всё рассмотреть, а то и нарезать мемов.

Авторы продолжают задорно работать с культурным кодом и простовато, но в целом весьма добротно подшучивать над знакомыми каждому жителю России темами и шаблонами. В первой серии это жизнь тюремная, а во второй — зажравшиеся москвичи. Зэковская романтика Венерианского Централа органично переплетается с экшеном и не успевает надоесть. Николай всё-таки решает сбежать с подачи Робогозина, чтобы помешать коварным планам Галины, которая теперь стала полноценным злым ИИ .

А вот дальше увы, не всё так гладко. Беглецы на свой страх и риск благородно помогают попавшему в беду милиционеру, и, улепётывая от него, попадают… в Москву. Сорок лет назад гордыня столичных жителей доросла до таких размеров, что огромный мегаполис улетел в далёкий космос, чтобы стать отдельной планетой. Без финансирования город-планета пришел в постапокалиптический упадок, а москвичи одичали без доставок и смузи.

Концепция, бесспорно, понятная, а дискурс знаком всем и каждому, но только на них серия и основана почти целиком. И если первая штука про плитку заставляет хихикнуть, а от второй просто хочется пожать плечами, то к концу панчи про бабушкины квартиры и оторванные от действительности московские богатства начинают даже вызывать лёгкое раздражение. Хочется верить, что следующие остановки (а они точно будут) героев на пути к «Ижевск Дайнемикс» снова вернутся к разнообразию и не перестанут буксовать на одном сюжете.

«Кибердеревню» искренне тяжело журить — настолько это симпатичный проект, который от всего сердца любим своими создателями. У вторых сезонов комедийных сериалов есть свойство «сдуваться», но пока не похоже, что «бёрчпанковую» сагу постигнет такая участь. И в глубине души даже хочется, чтобы когда-нибудь в будущем команда использовала весь опыт для того, чтобы осовременить какую-нибудь классику российской юмористической фантастики, например, рассказы о «Великом Гусляре».

Достоинства никуда не делись. Недостатки, впрочем, тоже. Мнение Романа Файницкого

Для отечественной фантастики «Кибердеревня» стала открытием — уникальным фантастическим миром утопической сатиры на современную Россию.. Тем самым «бёрчпанком» — иначе говоря, фантастическим лубком. И второй сезон «Кибердеревни» настраивает на лубочный лад с первых кадров, делая рекап событий предыдущих серий чередой резвых частушек. Их темпу, конечно, вторит и дальнейшая история.

И первая серия кажется идеальным началом нового сезона. Её сюжет стартует с места прямо в карцер — прямиком в тюрьму Венеровского Централа «имени Михаила Куба», откуда уже в который раз пытается сбежать наш герой, Николай Кулибин (с помощью кислоты из киберчифиря и такой-то матери). Его попытки безуспешны — до тех пор, пока к нему из совершенно другой, корпоративной тюрьмы, не вырывается циничный, коррумпированный и всё такой же обаятельный Барагозин (он же Робогозин), всё также застрявший разумом внутри робота из-за интриг самой коварной голограммы в Солнечной Системе .

В итоге получается фактически бадди-муви про побег из тюрьмы. И тут сразу бросается в глаза почти голливудская динамика, хлёсткие диалоги и чёткий ритм действий героев-беглецов. Сериал по-прежнему комфортно чувствует себя в жанре мокьюментари, в этот раз делая его героями побочных персонажей (в первой серии — недотепистого начальника тюрьмы, каррикатурного охранителя, оправдывающегося перед комиссией журналистов). Не отстает и детализация: здесь столько же явных гэгов, столько и тайных. Вот охранник тюрьмы листает желтую газетку «Сверхмассивные звезды», вот где-то в глуши Солнечной Системы мелькает знак города «Усть-Койперск» — каждый кадр наполнен огромным количеством деталей и деталек кропотливо собранного кибермира.

И всё же остались у сериала и недостатки — зачастую те же, что и в прошлом сезоне. По первым сериям кажется, что сценаристы так и не поняли, что делать с женскими персонажами — они в основном служат мебелью для приключений главных героев или движимы в сюжете лишь чувствами к мужчинам (что особенно обидно, учитывая примечательный потенциал актрис, от мала до велика). Немного пострадал образ самого интересного персонажа первого сезона — инфернальной голографини Гали, растерявшей тонкость мотиваций в ущерб прямолинейной зависимости. В конце концов, не всегда работает и сам юмор — так, основной конфликт второй серии (которую удивительным образом хочется сравнить с классическим «Звёздным путём») в какой-то момент скатывается куда-то в провинциальный КВН, переходя грань между лубком и дурным вкусом.

Ну и, конечно, всё так же вольно сериал относится к самой фантастике — используя её только чтобы показать постмодернистскую карикатуру на реальность. Не спрашивайте о мере разумности роботов, правилах дыхания в космосе, а также работе некоторых технологий — логика здесь демонстративно принесена в жертву высказыванию. В значительной мере это всё ещё «экранизация артбука», где главный (и порой — единственный) критерий удачности фантастического образа — лишь его красочность.

По первым двум сериям второй сезон «Кибердеревни» легко критиковать, но в то же время намного легче полюбить. Сатирические сюжеты, скрупулёзные в деталях образы, а также почти возмутительно прямолинейные смыслы сериала захватили сначала зрителей ютуба, а затем коридоры «Яндекса» — и всё также удивляют своим новаторством во втором сезоне.

И несмотря на некоторые недостатки, «Кибердеревне» хочется прощать очень и очень многое — если не за очевидную силу вложенного разума, то за горячее, искрящееся, наполненное жгучей любовью к жанру киберсердце. От аниматоров до актёров, любовь съёмочной группы к получившейся истории кажется очевидной, а сама «Кибердеревня» всё так же остается уникальным для современной отечественной культуры явлением. Сериалом, в который очень хочется верить. И после первых двух серий уж точно хочется досмотреть.

