Полцарства за коня! Лошади в истории и культуре

У арабов есть поговорка: «Лошадь — дар бога людям». И это не банальная религиозная метафора или преувеличение. На протяжении всей истории человечества, исключая лишь последнюю сотню лет, лошади были главным и единственным средством передвижения. Именно они выступали «двигателями» торговли, дипломатии, географических открытий и логического следствия из всего этого — войн. Без лошади человек был бы ограничен в передвижении «ресурсом» собственных ног, водным транспортом и экзотикой вроде верблюдов или слонов. Без лошади развитие человечества замедлилось бы на века и люди сейчас не летали бы в космос, а наслаждались ранним средневековьем.

Читайте также История конской сбруи: как люди одевали и обували лошадь Игорь Край 24.05.2025 3526 Что надеть на Плотву, чтобы она шевелилась

От собаки к лошади

Обычно статьи о лошадях начинаются примерно так: «Лошадь была одомашнена столько-то лет назад» или «Современные лошади произошли от...». Такая академичность — неуважение к древнейшим спутникам человека, на спинах которых он выбился в цари природы. Наша благодарность к лошадям закреплена на генном уровне. Мало кто искренне любуется грациозностью коровы или наслаждается криком кур, но большинство людей восхищаются грацией лошади не в меньшей степени, чем, к примеру, красотой и верностью других своих исторических помощников — собак.

Лошадь — животное не уникальное, но без всякого преувеличения выдающееся. Она необычайно вынослива, быстра и способна преодолевать самые разные преграды: перепрыгивать рвы и завалы, проходить через густой лес и идти по изрезанной горной местности. При этом лошади могут нести не только седока, но и весьма приличный груз. При правильном темпе передвижения лошадь может пройти в сутки около 40 километров, а выносливая скаковая лошадь — свыше 161 километров, после чего ей потребуется несколько дней отдыха.

Немного рекордов: на коротких дистанциях скаковые лошади развивают скорость около 70 километров в час. Максимальная высота, взятая лошадью в прыжке — барьер в 2,47 метра. Жеребец Самтинг перепрыгнул ров шириной 8,4 метра. А австралийский пастух Генри Перри поставил рекорд, проехав на лошади 22565 километров за 157 суток.

А начиналось всё прозаически. Лошади эволюционировали из зверушки Propalaeotherium , жившей 50 миллионов лет назад. Развитие лошадей шло в основном на территории Северной Америки, а в Евразию они перебирались по ныне исчезнувшему сухопутному мосту. При этом лошадь в Северной и Южной Америке в итоге благополучно вымерла, и до её открытия Колумбом индейцы этого животного не знали. Кто-то спросит: «А как же мустанги?». Однако мустанги — это одичавшие потомки лошадей, завезённых испанцами в XVI веке.

Скелет одного из представителей рода пропалеотериев Bjoertvedt

Летописи гласят, что Кортес начал поход против ацтеков в 1519 году, имея около 500 солдат, несколько пушек и 16 лошадей. Последние оказались наиболее эффективны. Ацтеки воспринимали всадника и лошадь как единое целое. Кровожадные воины, не отступавшие даже перед огнестрельным оружием, бросались врассыпную, едва завидев «чудовищную» кавалерию.

Прознав об этом, Кортес решил воспользоваться ограниченностью зоологического кругозора ацтеков. Во время одних из переговоров за палаткой была поставлена молодая кобыла — так, чтобы индейцам её не было видно. Затем к гостям вывели жеребца. Тот, почуяв кобылу, немедленно пришёл в раж: начал дико ржать, бить копытом землю, раздувать ноздри и закатывать глаза. Индейцы , хладнокровно вырезавшие людям сердца во время жертвоприношений, едва не упали в обморок при виде этого шоу.

Гиракотерии были чуть больше домашней кошки Caz41985

В тех же Америках обитали и общие предки всех лошадей — гиракотерии (Hyracotherium). Зверушки были мелкие, высотой всего около 20 сантиметров, и больше напоминали собак. На передних лапах имелось 4 пальца, на задних — 3. Хвост был длинный, морда короткая, а зубы мелкие. Питались гиракотерии преимущественно фруктами и листьями.

Превращением этой собакоподобной мелюзги с мозгом не больше ягоды в лошадей мы обязаны, как ни странно, ухудшению климатических условий . Сорок миллионов лет назад климат Северной Америки стал более засушливым. На месте густых лесов появились открытые равнины — саванны. Они не давали надёжного укрытия от хищников, поэтому единственным выходом оставалось увеличение размеров тела и развиваемой им скорости. Пальцы срослись в копыта, тело выпрямилось, мозг увеличился в размерах. Сочной листвы тоже больше не было, и прото-лошади перешли на травяную диету, что сказалось на изменении строения зубов.

Это интересно — Подняв голову, лошадь может обеспечить обзор почти в 360 градусов (мёртвые зоны — прямо перед лбом и участок позади шеи). — Самая дорогая лошадь в мире — Фрэнкел. Её никогда не продавали, но на пике карьеры она оценивалась в 200 миллионов долларов. Самый дорогой скакун, которого продали, — Фусаичи Пегас. В 2000 году новый владелец отдал за него 72 миллиона долларов. — Самая распространённая лошадиная кличка в мире — Чжу-хань. Так любят называть лошадей китайцы, а лошадей у них больше всех в мире. — Самая быстрая лошадь в мире — Виннин Брю. Весной 2008 года она показала скорость 70.76 км/ч на дистанции 402.4 метра. — Области Северного и Южного полушарий Земли между 30-35 градусами широты получили название «конские широты». Для этих областей характерны штили. Во время длительных остановок возникал дефицит пресной воды, и морякам приходилось выбрасывать лошадей за борт.

Рабочие лошадки

Полоски зебры — маскировка против слепней и мух цеце. Насекомые реагируют на поляризацию света, которая различается при отражении от полосок разного цвета Yathin S Krishnappa

Сегодня насчитывается около десяти видов семейства лошадиных: зебры, онагры, куланы, кианги, дау... Некоторые исследователи считают, что ослы были одомашнены раньше лошадей (африканские дикие ослы — примерно в четвёртом тысячелетии до нашей эры). Ослы могут поднять 20-30% от собственного веса и довольно неприхотливы, поэтому они без всякого преувеличения были экономическими «двигателями» древнего мира, уступив пальму первенства лошадям лишь на рубеже эпох. К примеру, название города Дамаск с ассирийской клинописи переводится как «город ослов».

Сирийцы вывели как минимум три породы ослов — из них одна отличалась особой грацией походки, а потому весьма ценилась дамами. Греки ассоциировали ослов с богом Дионисом, свита которого часто разъезжала на этих животных. Когда Гера наслала на Диониса безумие, он зарубил собственного сына, приняв его за дерево, и опоил вином женщин Аргоса до потери разума, после чего те бежали в горы со своими младенцами, где и пожрали их. Бог алкоголя отправился верхом на осле к оракулу Зевса в Додоне, чтобы тот послушал шёпот листьев священного дуба и назвал ему противоядие. Верхом на ослах Дионис участвовал в гигантомахии (битве против гигантов), во время которой эти животные своим рёвом напугали гигантов и обратили их в бегство.

Греки, а позже и римляне, приносили ослов в жертву богам, причём ослы в сакральном смысле считались более ценными, чем овцы или козы. Ослы в Элладе были символами плодородия. Говорящий осёл Диониса победил бога Приапа в состязании по длине известных органов. Ослиное копыто облегчало созревание плода и родов у женщин. Череп ослицы, повешенный в саду, обеспечивал хороший урожай. Считалось также, что урожай винограда будет большим, если осёл съест с лозы хоть одну гроздь. А некоторые европейские народы верили, что хвост осла помогает от коклюша.

Ослы, высеченные стене гробницы Сешемнефера IV около 2347 года до н.э., выглядят как живые CARLOS TEIXIDOR CADENAS

Почитание ослов сохранилось и в христианстве. Достаточно вспомнить, что Иисус въехал в Иерусалим именно на этом животном. Ослы могут видеть потусторонние силы — например, пророк Мухаммед учил, что правоверный, заслышав крик осла, должен скорее прятаться, потому что осёл видит шайтана.

В США ослы были малопопулярны. Во время «золотой лихорадки» их использовали шахтёры, которым необходимо было дёшево перевозить большие грузы. Когда же «лихорадка» прошла, животных попросту бросали, благодаря чему на юге США до сих пор живут дикие ослы. С выведением карликового осла (высотой около одного метра) этих животных стали держать дома, как собак или кошек.

Легендарное упрямство осла уходит корнями в его повышенный инстинкт самосохранения. Когда осёл напуган, заставить его сделать что-либо против воли невозможно. Ослов часто содержатся вместе с лошадьми, поскольку оказывают на них успокаивающий психологический эффект.

Осёл — существо универсальное, однако ему не справиться с целым рядом задач, где требуются лошади «узкой специализации». За тысячи лет человек вывел множество их пород. Для перевозки грузов были созданы огромные ломовые лошади. Рыцарские дестриэ, размерами превышающие боевых верблюдов, легко носили на себе закованных в латы всадников. С грузом в 1,5 тонны тяжеловозы способны рысью пробежать 2 километра менее чем за 5 минут. Мелкие и выносливые степные лошадки могли питаться, чем попало, и легко преодолевали любые препятствия. А в Исландии дошло до того, что местные рабочие лошади были обучены особому аллюру — «тёльту», предотвращающему вытаптывание борозд на пашне.

Лошадей использовали и древние египтяне. Вот, к примеру, Рамсес II в боевой колеснице

Рабочую эффективность лошади обычно сравнивают с эффективностью верблюда. Последний уникален тем, что может поднимать до 200 килограмм, за день проходит около 50 километров, неделю может обходиться без еды и воды, а «рабочий» режим температур составляет от -50 до +50 градусов Цельсия.

Однако верблюд неспособен развивать такую же скорость, как лошади, не умеет преодолевать препятствия, не умеет плавать, не переносит повышенную влажность воздуха. Высокий рост верблюда затрудняет и посадку на него (животное должно опуститься на колени), и применение оружия (во II веке до н. э. верблюжья кавалерия сирийского царя Антиоха была вынуждена использовать специальные мечи длиной около 2 метров). Боец из верблюда тоже никудышный — он не идёт напролом, не давит людей, а при малейшем ранении сразу выходит из боя. Не спрашивая согласия всадника.

Именно благодаря военному применению мелкие древние лошади, едва превышавшие в холке 1 метр, доросли до современных размеров. Разведение боевых лошадей было делом государственной важности во всех странах Старого Света: от хеттов, которые впервые применили боевые колесницы (18 век до н. э.) до суровых викингов, предпочитавших мелких низкорослых лошадок ради экономии места на драккарах.

Фру-фру Самое короткое название лошади — «Ук» (так называют лошадей кочевники внутренней Монголии). А самое длинное — «Оквила упара кламару коалу накла ната» (в переводе с языка перуанских индейцев мицран это означает «лысый гуанако белого человека, пришедшего с моря»).

Конь в яблоках

На этой фотографии начала XX века запечатлено приготовление кумыса. А стоят они так торжественно, наверное, не из-за фотографа, а потому, что кумыс вкусный!

И лошади, и ослы всегда были не только средством передвижения, но и источником пищи. Обычно экстренным, но иногда и регулярным. Возьмём, например, кумыс — кисло-сладкий тонизирующий напиток из кобыльего молока. Он появился около 5500 лет тому назад. Первыми делать кумыс стали кочевники монгольских степей. Большинство жителей внутренней Монголии страдают от непереносимости лактозы, а в кумысе во время брожения она распадается на молочную кислоту, этанол и двуокись углерода, что делает кумыс едва ли не единственным молочным напитком, который эти люди могут пить.

Кумыс считают лекарством от целого ряда заболеваний — в первую очередь бронхита, туберкулёза, анемии. Его свойства ценились так сильно, что, согласно легендам, невольники, делавшие кумыс, на всякий случай ослеплялись.

Корову наверняка доили многие — а вот лошадь вряд ли Firespeaker

Кумыс — слабоалкогольный напиток, сильно отличающийся от прочего спиртного, — ведь его делают не из фруктов и не из зерна. Он может быть довольно крепким — до 4,5% спирта. В «Исповеди» Толстой писал, что находил укрытие от тягот жизни в кумысе. Этот напиток бывает только «живым». Из-за сложностей с доением кобыл промышленным способом настоящий кумыс получить практически невозможно, так что этот напиток до сих пор остаётся экзотикой. Другое дело — конина, производство которой в нашей стране поставлено на поток (около 7% всего коневодства). На Западе мясо лошадей идёт в основном на корм животным — и зря, ведь это отличный диетический продукт, как употребляемый в чистом виде, так и добавляемый в колбасы для улучшения их вкусовых качеств.

В Европе разводить лошадей ради мяса экономически невыгодно, да и сами европейцы считают мясо лошадей невкусным — миф, возможно родившийся во времена отступления наполеоновских войск из Москвы, когда французы ели павших лошадей, используя вместо приправ соль и порох. А в Японии, где с пастбищами всегда были проблемы, мясо лошадей подавалось лишь при дворе феодалов даймё и исключительно ради престижа: конина стоила баснословных денег.

Квагга Лошадь — последний доживший до нашего времени род некогда обширного семейства лошадиных (Equus). Последний из вымерших в наше время представителей семейства лошадиных — квагга, родич зебры, истреблявшийся ради прочных шкур. Это, пожалуй, единственное вымершее животное, прирученное человеком (обычно одомашненные животные подвергаются разведению и не вымирают). Его использовали для охраны стад: квагги лучше других лошадей чувствовали опасность и предупреждали пастухов о приближении хищников громким криком «куаха». Последняя квагга умерла в 1883 году.

Сказочные и легендарные

Беллерофонт, Пегас и Афина. Фреска из Помпей Sergey Sosnovskiy

Количество мифов о лошадях не поддаётся даже приблизительному исчислению. Они были основой и главным атрибутом большинства древних цивилизаций, поэтому упоминаются в легендах едва ли не чаще любого другого животного.

Как правило, мифических лошадей наделяли необычными качествами, связанными со скоростью. К примеру, крылатый конь Пегас (от греческого «источник, колодец») был рождён от смертоносного чудовища — Медузы Горгоны. Благодаря Пегасу герой Беллерофонт смог победить амазонок и Химеру, а однажды даже попытался достичь неба, но овод, посланный Зевсом, ужалил Пегаса и тот сбросил всадника вниз.

Тайваньская компания ASUSTeK была названа в честь Пегаса (Pegasus). Первые три буквы были опущены, чтобы название всегда стояло в начале любых алфавитных списков.

скандинавской мифологии бог Локи превратился в кобылицу и сошёлся с гигантским конём Свальдифари. От их союза родился Слейпнир («скользящий») — восьминогий конь Одина, считавшийся самым быстрым в мире и при этом умевший скакать по воздуху.

Один на Слейпнире. Кстати, в честь восьминогого коня названа борозда на Плутоне

В индуизме известен конь Учаишарава, принадлежавший Индре и родившийся при пахтаньи молочного океана (асуры и девы хотели добыть таким образом эликсир бессмертия, используя для взбивания молока огромную гору и короля змей вместо верёвки). Пожалуй, это один из немногих мифологических коней, главный атрибут которого — семь голов — не имел никакого отношения к скорости. Здесь можно вспомнить разве что единорога — образ целомудрия, рог которого имеет вполне приземлённую и недвусмысленную символику.

Бывают и «злые» лошади — например, шотландский дух келпи, обитающий в реках и озёрах. Этот оборотень является людям в облике прекрасного коня, а когда те садятся на него, моментально прыгает в воду и увлекает бедолагу на дно. Опознать келпи можно по копытам — они поставлены задом наперёд. Перед штормом келпи жутко воет.

Считалось, что стоит только тронуть келпи, и рука тут же к ней прилипнет — а злобный конь тут же утянет на дно Теодор Киттельсен

В христианстве лошади не имеют явного этического «окраса»: святой Георгий, покровительствующий им, поразил Дьявола, сидя на белом коне. Однако всадники Апокалипсиса также разъезжали на конях, причём на белом восседал Мор, а на бледном (в греческом варианте было использовано специальное слово, означающее нездоровый зеленоватый цвет) — Смерть.

Наконец, выражение «троянский конь», ставшее крылатым благодаря хитрецу Одиссею. Он, как известно, предложил оставить троянцам огромного деревянного коня, внутри которого сидело, по разным источникам, от 100 до 9 лучших воинов-ахейцев. Некоторые исследователи считают, что эллины взяли город, когда троянцы разобрали часть городской стены, чтобы втащить туда огромный деревянный «подарок». А историки полагают, будто троянский конь был мощной стенобитной машиной, таран которой был увенчан металлической конской головой.

Конь в сандалиях Копыто лошади — роговая структура, аналогичная нашим ногтям. Она одевает лишь конец среднего пальца лошади. Факт: животное весом около 500 килограммов ходит, как акробат, на цыпочках. Дикие лошади обходятся без подков, поскольку они передвигаются сравнительно мало и в основном по мягкой земле. Съёмные защитные приспособления для копыт — гиппосандалии — первыми начали использовать, предположительно, римляне. Привычные нам подковы появились лишь в средневековье. Подкова — символ удачи: будучи повешенной концами вверх, она, как сосуд, «собирает» удачу.

Сегодня мы увидели лишь надводную часть огромного исторического «айсберга», который представляют собой лошади. В наши дни многие городские жители видели лошадей лишь в парке или в цирке, хотя раньше люди имели с ними дело так же часто, как с огнём, одеждой или пищей. Железный конь идёт на смену не только крестьянской лошадке. Прогресс в буквальном смысле убивает всех лошадей — от простых тягловых до породистых, стоящих дороже любого автомобиля. Пройдёт совсем немного времени, и лошади исчезнут даже с ипподромов и окончательно поселятся в зоопарках. И в мифах.

Читайте также Разум животных. Есть ли у зверей язык и мышление? Влад Стерхов 26.06.2018 44582 Как научить обезьяну говорить, понимает ли вас дельфин, как долго птицы помнят обиды и на что способен коллективный разум пчёл.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.