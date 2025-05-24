История конской сбруи: как люди одевали и обували лошадь

Лошадь — единственное домашнее животное, которое человек счёл необходимым снабдить обувью. Причём сделано это было ещё в то время, когда задача тотального обувания даже самих людей решена не была. Вплоть до середины XX века конская сбруя оставалась важнейшим элементом военного снаряжения. Необходимость её изготовления вызвала к жизни немногим меньше ремесленных специальностей, чем оружейное производство.

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Уильям Шекспир, «Гамлет, принц датский» Пер. М. Лозинский Гамлет: — Что вы называете сбруями? Горацио (тихо, Гамлету): — Я так и знал, что вам ещё придётся заглянуть в примечания. Озрик: — Сбруи, мой принц, это портупеи.

Седло

Реконструированное римское военное седло Matthias Kabel [CC BY 2.5]

Впервые забравшись на лошадь, человек очень быстро обнаружил, что сидеть у неё на голой спине довольно неудобно. И дело не столько в том, что лошадиная спина жёсткая, сколько в том, что она намокает от пота и становится скользкой. Эту проблему первое время решала шкура, наброшенная на хребет коня и закреплённая, как плащ, застёжкой на груди животного. Чуть позже появилось седло в виде кожаной подушки, которую удерживала подпруга. Уже такие простейшие приспособления делали скачку достаточно комфортной — скифы, во всяком случае, не жаловались. Другое дело, что стоило подумать и об удобстве лошади.

Вопреки первому впечатлению, лошадь куда меньше, чем человек, приспособлена для ношения тяжестей на спине. Её позвоночник расположен горизонтально, поэтому нагрузка приходится поперёк хребта, а не вдоль него. Всадник не пушинка, и при использовании мягкого седла животное страдает от сдавливания и перенапряжения мышц. Жёсткое седло с деревянной рамой (честь изобретения которого, возможно, принадлежит галлам) позволяло более равномерно распределить вес всадника.

Английское седло в стиле Hunt Seat BLW

Это может показаться парадоксальным, но чем тяжелее седло, тем легче лошади. Скаковые сёдла делаются из специальных материалов и весят иногда всего 300 граммов. Но надевают их только для забега, да и жокей почти всё время скачки не сидит, а стоит в стременах. Спортивное седло для 1-2 часовой прогулки весит 5-9 килограммов. Ковбойское же седло, под которым конь ходит по 5 часов кряду (а иногда и весь день), «тянет» на 17-27. Рыцарские сёдла весили ещё вдвое больше — но и кони, для которых они предназначались, были неестественно велики.

Это интересно Именно верховой езде мы обязаны распространением в Европе такого архиважного атрибута цивилизованного человека, как штаны. В античном Средиземноморье носить эту «варварскую одежду» было не принято. Действительно, эстетические преимущества брюк по сравнению с хитоном или килтом неочевидны. Зато практические достоинства сказывались, едва человек садился на лошадь. Континентальные галлы, ездившие верхом, уже к началу нашей эры носили штаны. Британцы же, не дружившие с седлом до норманнского завоевания, кое-где оставались верны юбкам до Нового времени.

Нумидийская кавалерия

Рельеф с колонны Траяна. Справа изображены (предположительно) нумидийские всадники Conrad Cichorius

Управлять лошадью без узды можно, только если она спокойна, покладиста и идеально выезжена. Нумидийцы воспитывали своих коней так, чтобы они прибегали на свист. Но карфагеняне рассеивали нумидийскую конницу даже не слонами, а сворами собак. Тут уж ни палки, ни уговоры не помогали — лошади разбегались.

Единственный применявшийся нумидийцами вид упряжи — ременная или верёвочная петля на шее лошади. Свободно болтающийся ошейник не предназначался для управления. Но держаться было удобнее за него, а не за гриву.

На самом раннем этапе развития кавалерии всадник управлял лошадью только с помощью ударов пятками. Учитывая, что наездник обычно был бос, этот метод приносил боль скорее человеку, чем коню.

Нумидийский кавалерист Theodore Ayrault Dodge

Если требовалось более убедительное воздействие, в ход шли древко копья или лёгкая палка. Лёгкая в первую очередь потому, что, сидя на коне без седла, сильно не размахнёшься — можно потерять равновесие и свалиться.

Ещё одно немаловажное назначение упряжи — облегчить посадку на коня: надо же за что-нибудь ухватиться, к тому же если одна рука занята копьём. По этой причине первые верховые лошади, в отличие от колесничных, были очень маленького роста. Чтобы усесться на крупную лошадь, человеку требовалось встать на камень.

Узда

Этрусская узда с бронзовыми украшениями Ealdgyth [CC BY-SA 3.0]

Главное средство управления лошадью — узда — изобретена в незапамятные времена. Сейчас с уверенностью можно назвать только один народ, освоивший коневодство, но ездивший на необузданных лошадях, — это нумидийцы. Позже американские индейцы управляли конями с помощью одной только плётки.

На челюстях лошади между передними и задними зубами есть промежуток, через который и пропускается металлическая дуга для крепления поводьев — трензель.

Это интересно С римских времён многие военачальники-кавалеристы полагали, что, если у всего отряда разом перерезать уздечки, конная атака обречена на успех. Правда, так говорили только о плохо обученных подразделениях, но зерно истины мнение содержало. Всадники пугались пик и штыков быстрее, чем лошади, а лишившись возможности управлять животным, не могли прекратить атаку.

Кавалерия республиканского Рима

Деталь фрески из луканской гробницы, IV век до нашей эры Ilya Shurygin [CC BY-SA 4.0]

Лучшей упряжью в античный период считалась галльская. Несмотря на то, что галлы не создали собственной цивилизации, во многих отношениях их мастера превосходили итальянских и греческих коллег.

Слабость римской конницы во многом была связана с тем, что сапоги в Риме носила только пехота, в то время как всаднику они нужны не меньше. Сапог не только служит для крепления шпор, но и защищает ногу от трения о лошадиную шкуру.

В походе римские лошади носили железные, а иногда и серебряные гиппосандалии. Но перед боем или забегом обувку снимали. Приспособление, в общем, было неудобным. Ремешки натирали бабки, да и сами сандалии часто сваливались.

Гиппосандалия archaeologie-online.de

Зафиксировать жёсткое седло на спине лошади тоже непросто: оно должно держаться очень прочно, но не мешать животному. Первоначально седло крепилось только ремнями через грудь и круп. Позже появилась и подпруга, которая охватывала брюхо лошади.

Чтобы седло не натирало спину лошади, под него подкладывался войлочный потник. Своим названием эта прокладка обязана второй полезной функции: впитывая пот, она предотвращала появление опрелостей и кожных заболеваний.

Шпоры

Шпоры из раскопок Серенска, XII—XIV века Лапоть [CC0]

Шпоры — европейское изобретение. Впервые они появились в V веке до новой эры на Балканском полуострове, а распространение получили в македонской коннице — первой действительно эффективной тяжёлой кавалерии мира. Было ли это совпадением? Скорее нет. Гейтары не покорили бы Азию без шпор. Если в мирных обстоятельствах колоть бока лошади острыми шипами — бессмысленная жестокость, то в горячке битвы это единственный способ привлечь внимание животного.

В средние века служба в кавалерии стала прерогативой знати, а золотые (на самом деле, конечно, позолоченные) шпоры — отличительным знаком воина, посвящённого в рыцари. На Востоке же до появления регулярной конницы в XIX веке шпоры лишь изредка применялись турецкими спахами. Лёгкие конники, включая и казаков нового времени, предпочитали обходиться нагайками. У их лошадей и шкура была тоньше, и в бою они участвовали реже.

Шпоры с колёсиками CowboyWisdom

В XIII веке появились шпоры современного типа — «колёсиковые», у которых шип заменён вращающейся «звёздочкой». Даже при самом сильном ударе «звёздочка» вместо одной глубокой раны наносила несколько мелких уколов. Всего за несколько десятилетий после появления колёсиковых шпор «шипы» вышли из употребления по всей Европе.

Это интересно Попона — ещё один элемент лошадиной амуниции, появившийся в глубокой древности. Наибольшее распространение она получила в странах с умеренным и тёплым климатом. Ведь ткань защищает коня не только от холода, но и от докучливых насекомых, и от солнца — что особенно актуально для лошадей вороной масти.

Английские рыцари XIV-XV веков

Битва при Азенкуре. Миниатюра из рукописи хроники Ангеррана де Монстреле, 1495 г. [CC0]

В средние века у седла появились стремена, благодаря которым всадник не только прочнее держался на лошади, но и получил возможность привставать. До этого конному воину приходилось драться исключительно сидя.

Высокая задняя лука, обеспечивающая отличную опору при ударе спереди, нашла применение на европейских рыцарских сёдлах. В бою на копьях она давала огромное преимущество. С другой стороны, спинка очень сильно сковывала движения всадника.

Передняя лука рыцарского седла надёжно прикрывала живот всадника, но не давала ему пригнуться к шее коня во время скачки или при уклонении от удара.

«Зафиксированный» собственным седлом рыцарь мог ударить копьём вперёд, а мечом вправо. Разворачивался он только вместе с конём. Поэтому левая рука всадника ни на секунду не расставалась с поводьями, а в защитном снаряжении лошади оставляли брешь для ударов шпор.

Подкова

Разнообразные виды подков Cgoodwin [CC BY-SA 3.0]

Первые подковы — гиппосандалии —появились в римское время. Это и на самом деле скорее были железные сандалии, чем подковы в современном понимании. Овальные металлические пластины крепились к копыту ремнями. Само собой, такой способ фиксации не обеспечивал достаточной надёжности. Удивительнее всего, что римляне ковали сандалии не только для лошадей — животных в ту пору сугубо боевых, — но и «грузового транспорта»: волов и мулов. Нигде больше рабочих животных не подковывали вплоть до XIX века. Но нигде больше не было и такого количества мощёных дорог: о брусчатку копыта стираются быстрее, чем о мягкую землю.

С падением римской цивилизации дороги с твёрдым покрытием исчезли, а с ними и подковы. И то, и другое — не навсегда. В XIII веке в Европе появляется подкова современного типа — крепящаяся к копыту гвоздями. К тому времени уже было замечено: если вбить их правильно, лошади это не повредит, она даже ничего не почувствует. Подковывали в средние века только боевых коней. Стоило это удовольствие недёшево, но и без подков было нельзя — слишком велики стали рыцарские кони, слишком сильно возросло давление копыт на грунт.

Дьявол, который боится подковы. Иллюстрация из книги «Истинная легенда о святом Дунстане и дьяволе» Эдварда Г. Флайта, иллюстрации Джорджа Круикшенка

Несомненно, в какой-то степени подкова усиливала и эффект удара копытом. Но едва ли это имело заметное практическое значение.

Подковы, подобно башмакам, бывают «правые» и «левые». Кроме того, как в наши дни автомобили с выпадением снега переходят на «зимнюю резину», так в странах с холодным климатом перековывались и кони. Зимние подковы снабжались шипами.

Это интересно - Подкова относится к числу самых простых кузнечных изделий. Но затраты железа на производство конской обуви были сравнимы с потребностями оружейного производства. Ведь кольчуги служили десятилетиями, а подковы стремительно снашивались, так как на их изготовление шло самое мягкое и ковкое железо. Сталь не годилась: переломившаяся подкова могла серьёзно травмировать лошадь. - В XIX веке считалось, что человека, нашедшего на дороге подкову, ждёт удача. Но это лишь тень средневекового суеверия, связанного с данным предметом. В старину подкову вешали над дверью для защиты жилища от нечистой силы. Ведь тогда священным металлом, разрушающим чары и прогоняющим нежить, считалось именно железо. Ну и не топор же вешать над дверью? Топор в хозяйстве нужен.

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