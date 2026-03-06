Обзор Resident Evil Requiem: от чего фанаты будут в ужасе

В этом году серия Resident Evil празднует тридцатилетие. Кризис среднего возраста её миновал — «Обитель зла» никогда не чувствовала себя так хорошо, как последние несколько лет. Начиная с пересобравшей всю идентичность серии Resident Evil 7: Biohazard и заканчивая отличным ремейком Resident Evil 4, на современном пути Capcom не сделала ни одной заметной осечки. Возможно, поэтому Resident Evil Requiem ощущается как отличная игра, которая оказалась в плену слишком разных и противоречивых ожиданий. По кому же играют реквием японские разработчики?

Неудивительно, что главной темой Requiem выбрали примирение с прошлым. В долгой истории RE было всё: и гротескные монстры, и пафосные злодеи, и адреналиновые схватки, и моменты липкого крадущегося ужаса с хардкорным выживанием. В Requiem старательно пытаются на бис вычерпать из бездонного колодца всё, порой без разбора. Создатели очень хотят примирить и закольцевать всю непростую, долгую и, честно сказать, шаткую хронологию, нащупав новый вектор развития серии, но делают это иногда очень неуклюже.

С точки зрения игрового процесса, выбор двух разных героев — старого доброго Леона С. Кеннеди, любимца фанатов серии, и новичка, агента ФБР Грейс Эшкрофт, — полностью оправдан. Вместо того чтобы смешать в одном котле выживание и экшен, как в предыдущей Resident Evil: Village, в Requiem подчёркивают различие персонажей во всём, начиная с камеры. Если за Леона, предпочитающего силовые методы, нам предлагают играть от третьего лица, то Грейс, как и герой двух предыдущих номерных частей грибок по имени Итан, проживает свой жуткий путь с видом из глаз. Максимального погружения ради.

Это разделение пошло на пользу каждому из двух геймплейных слоёв Resident Evil, которая сразу после рождения была вынуждена болтаться между выживанием и экшеном, порой впадая в изуверские крайности. Японцы прекрасно помнят, что даже обожаемую всеми эталонную Resident Evil 4 когда-то многие ругали за то, что она предала основы жанра и стала типичным экшеном! Изящное решение в виде двух разных героев позволило Capcom сделать два Resident Evil в одном. Причём в отличие от Resident Evil 2, где нам предлагалось пройти игру сначала за одного героя и допройти за второго, здесь авторы сами выбирают момент, когда переключить повествование, темп и геймплей.

Прохождение за Леона напоминает эволюцию идей Resident Evil 4 и его ремейка. Экс-полицейский и агент по борьбе с биотерроризмом всё так же носит огромный кейс с арсеналом оружия, ловко прописывает врагам с ноги и брутально парирует атаки холодным оружием. Только вместо грустного короткого ножика Леон приобрёл здоровенный топор, который, слава дизайнерам, не тупится от первого же зомби и затачивается нажатием пары кнопок. Леону достались и самые жаркие поединки, и самые зрелищные сцены, и даже поездка на мотоцикле по развалинам города с отстрелом мутировавших собак.

А вот исследования и ужасов бывшему копу почти не досталось. Он не набивает инвентарь ключами, не разгадывает загадки, а потому момент, когда его выпускают в почти свободное плавание по пустому городу искать запчасти к детонатору, может даже вызвать скуку.

Другая проблема игры за Леона тянется ещё со времён Resident Evil 2: Re 2019 года — непросчитываемый экшен. Никогда нельзя предсказать, от какого выстрела в голову враг потеряет равновесие, а на какой ответит ленивым покачиванием челюсти. Это шло ремейку второй части, где Леон был юным, неоперившимся выпускником полицейской академии, но уже плохо работало в ремейке Resident Evil 4. Здесь же мы играем закалённым, плечистым и опытным бойцом, который уже и из обречённого города сбежал, и дочку президента спас, и мир от Нео-Амбреллы защитил. Увы, сражения в Requiem всё так же хаотичны, пусть и зрелищны, остры и динамичны.

На контрасте с Леоном куда ярче ощущается игра за Грейс, которая проводит почти всю игру в стенах огромного медицинского комплекса. Здесь Requiem берёт всё лучшее из старых частей, умножая на достижения Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil 2 (2019), доводя до блеска фирменные пугательно-выживательные элементы и облекая их в иммерсивный опыт от первого лица.

С ограниченным инвентарём и без боевой мощи Леона Грейс вынуждена продумывать каждый шаг. Встреча даже с самым завалящим заражённым для юной сотрудницы ФБР становится вызовом — его можно как принять, так и избежать, пользуясь огромным пространством для манёвра. Любого зомби можно спровоцировать и обойти обходным путём, победить в честном поединке или тихо уколоть созданным из крови гематолитиком, который мигом превратит врага в гору ошмётков.

Система крафта, основанная на крови, — самая изящная добавка в Requiem. Хочешь — просто создавай побольше патронов и пытайся одолеть врагов грубой силой. При должной сноровке, если дело не касается высоких уровней сложности, одиночных и даже парных врагов можно по старинке расстрелять. А хочешь — создавай антивирусные инъекции и коли застигнутых врасплох врагов или их уже поверженные тельца. Тогда они не восстанут в новой, усиленной форме пузыреголовых мутантов.

Но куда больше времени Грейс занимается не врагами, а исследованием враждебного окружения. Capcom смогла создать самое живое, интересное и проработанное замкнутое пространство со времён особняка Спенсера. И, конечно, самое красивое — такого разнообразия деталей, интерьеров и прекрасного дизайна в серии ещё не было. За это стоит благодарить в очередной раз причёсанный движок RE Engine и талант японских художников и дизайнеров.

Что в медицинском центре, что в его подвалах — множество секретов, скрытых дверей, загадок и тайников, которые хочется изучить, освоить, исследовать и использовать себе во благо, рассовав по карманам и припрятав в безразмерном фирменном ящике до востребования. Желательно не попасться на глаза особенно злым и крупным местным обитателям, с которыми бесполезно сражаться, а поэтому стоит хитрить, обходить или прятаться.

Так, самое напряжённое, что ждёт игрока в Requiem, — вовсе не поединок с каким-то боссом, а избегание жуткой гротескной монстрятины, которая боится прямых лучей света. Эта гадина будет преследовать Грейс несколько часов, а игрокам обязательно придёт в ночных кошмарах. Особенно тем, кто решится играть на высокой сложности и вынужден будет сохраняться при помощи чернильной ленты на печатных машинках.

Впрочем, самое трудное испытание в Requiem — её сценарий, который, увы, получился чуть ли не самым нелепым в серии. Начинается он интригующе, с череды странных смертей и заболеваний выживших в катастрофе в Раккун-Сити — их и отправляются исследовать Грейс и больной Леон. Продолжается всё ещё интересно — таинственным наследием Алиссы Эшкрофт, загадкой её гибели и противостоянием героев с бывшим учёным «Амбреллы» Виктором Гидеоном, который похищает Грейс ради какой-то важной цели. А заканчивается… ужасным цирком фансервиса и парадом ретконов, что по части дурновкусия обставит даже шапито под названием Resident Evil 6.

Захватывающие, но дурацкие повороты сюжета и такие же злодеи всегда были хлебушком с маслом для Resident Evil, создатели которой не стеснялись подражать фильмам категории «Б». Но финальный акт Requiem не в силах спасти даже сыплющий остротами Леон. По иронии, многие поклонники углядели в сценарии отсылки к финальной части киносерии «Обитель зла» от Пола У. С. Андерсона. Вот уж правда: списывай, но не точь-в-точь.

Самые же преданные фанаты и знатоки вселенной будут в ужасе и истерике рвать на себе волосы почти всю игру, задавая в экран бесконечный поток риторических вопросов и восклицаний: от «Куда вы дели Клэр, Криса, Джилл <вставьте имя своего любимого героя серии>?» и «Зачем нам ещё один Альберт Вескер ?» до более сложных вроде «А почему Шерри вообще заболела, у неё же волшебный иммунитет и регенерация ?» и «Я сам видел как Раккун-Сити уничтожили взрывом!». Неужели других способов связать старые и новые части Resident Evil не осталось?

Requiem не сбивает победную поступь Capcom. К добру или худу, но это кульминация всего, к чему серия шла тридцать лет. Несмотря на тупой сюжет, который всё быстрее катится под откос, и груз амбиций с ожиданиями, игра удачно сочетает всё, чем славится RE, — атмосферный ужастик на выживание и бойкий постановочный зрелищный экшен. Хочется надеяться, что это не точка, а многоточие, за которым серия возьмёт паузу и вернётся с новыми силами.

