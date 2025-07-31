Как Джоан Роулинг написала «Гарри Поттера». Настоящая сказка о Золушке

Жила-была Золушка — обычная молодая женщина, симпатичная, скромная и не слишком счастливая. Истово работала, чтобы прокормить себя и ребёнка, а в свободные минутки кропала в тетрадочку Роман, который затем отправляла издателям, получая одни отказы. Но однажды то ли некий издатель не с той ноги встал, то ли просто у него настроение было хорошее... Принял он роман Золушки, заплатив за него сущую мелочь. И вдруг все вокруг дружно завопили: да это же Великая Книга! И осыпали скромную Золушку золотом, и стала она Очень Богатая и Знаменитая... Все мы любим сказки, при этом отлично понимая, что на самом деле их не бывает. Ну, почти. Ибо иногда самые невероятные и фантастические истории оказываются правдивыми. Такими, как жизнь простой англичанки Джоан Роулинг.

фото: Executive Office of the President of USA

Скалка Джо

Туманным весенним утром 1964 года от лондонского вокзала Кингс-Кросс отправился шотландский экспресс. Одна из пассажирок, 18-летняя Энн Волант, оделась не по погоде, и в холодном вагоне ей было явно не по себе. К девушке подошёл паренёк и предложил своё пальто. Они разговорились: парня звали Питер Роулинг, он был матросом Королевского военного флота.

Встреча в поезде стала судьбоносной: Волант и Роулинг стали встречаться, Энн вскоре забеременела, Пит оставил службу, и 14 марта 1965 года пара сочеталась браком. Юная чета поселилась на западе Англии, в местечке Эйт (графство Глочестершир) — в 10 милях от Бристоля, где Пит работал на фабрике. 31 июля 1965 года в больнице бристольского предместья Чиппинг-Сотбери у них родилась дочь, которую назвали Джоан. Хотя имя не вызывает у его обладательницы особо тёплых чувств...

Джоан Роулинг Обычно меня зовут Джо. Полным именем меня называли в детстве лишь когда собирались наказать, поэтому с «Джоан» связаны не самые приятные воспоминания.

Питер, Ди, Энн и Джо фото: jkrowlingweb

В 1967 году у Джо появилась сестрёнка Диана (по-домашнему — Ди). В раннем детстве сестры не слишком ладили: родители всячески баловали Ди, называя её «красотулечкой», отчего Джо на стенку лезла. Однажды она запустила в сестру какой-то железякой — маленький шрам у Ди остался на всю жизнь. Полученную от матери взбучку Джоан помнит до сих пор...

Когда нашей Золушке стукнуло четыре, семья переселилась в деревушку Уинтербурн, где Джо познакомилась с соседями — братом и сестрой Поттерами. Впрочем, несмотря на нынешние утверждения Поттеров, Джо не была с ними так уж сильно дружна. Однажды Иэн Поттер швырнул камень в Ди, за что Джо огрела его пластмассовым мечом по голове: только она сама обладала привилегией колотить сестру, остальным такие штучки не сходили с рук!

Впрочем, Джо всегда нравилась фамилия Поттер — прежде всего потому, что ей не доставляла удовольствия собственная, ибо дети дразнили её, называя скалкой — rolling pin (Роулинг была пухленькой).

Здесь закалялась сталь! Дом Роулингов в Тэтшилле фото: Nicholas Mutton, CC BY-SA 2.0

В Уинтербурне Джо пошла в начальную школу Святого Михаила, где стала любимицей учителей. Девочкой она была развитой, много читала, к тому же обладала богатым воображением. Родители Джо сами оказались большими любителями чтения — книги в их доме были повсюду. Когда четырёхлетняя Джо заболела корью, отец развлекал ее чтением знаменитой сказки Кеннета Грэма «Ветер в ивах». С тех пор девочка просто влюбилась в волшебные истории, и уже в 6 лет сочинила свою первую сказку — о кролике по имени Кролик, который тоже болел корью.

Семья снова переехала, когда Джо было 9 лет, — на этот раз в деревню Тэтшилл в Южном Уэльсе, где Роулинги купили каменный дом старой постройки. Рядом находились кладбище и огромный лес, а вокруг — бескрайние поля. Подходящее окружение, чтобы пробудить самые изощренные фантазии! Деревушка была маленькой, поэтому среднюю школу и колледж Джо посещала в соседнем Уидине, причём учёба поначалу приносила ей одни неприятности.

Джоан Роулинг Моя учительница была сущей драконицей... Класс она разделила на две зоны — для умников и для тупиц. Когда я пришла в школу, учительница устроила мне маленький экзамен, я не справилась с вопросом про дроби и была отправлена на половину двоечников. Правда, через пару месяцев учительница изменила своё мнение и пересадила меня к умникам, поменяв местами с моим лучшим другом. Так что горькие уроки жизни я начала получать довольно рано. И первым из них был: «Не будь такой умной, иначе растеряешь всех друзей!».

Эта самая «драконица», мисс Сильвия Морган, впоследствии стала прототипом всех несимпатичных учителей Хогвартса, особенно профессора Снейпа. Впрочем, имеется ещё один претендент на роль Северуса — учитель химии Джон Нэттлшип, который гонял не блиставшую знанием его предмета Джо, как сидорову козу.

Джон Неттлшип. Вот так обидишь одну ученицу — и станешь Северусом Снейпом

Химия, математика и другие точные науки Джо не интересовали — она бредила литературой. Любимыми книгами девочки были «Властелин Колец» и романы Джейн Остин. Особенное влияние на Джо оказали жизнь и творчество Джессики Митфорд, британской аристократки, ставшей ярой социалисткой. Джо ей бесконечно восхищалась и даже впоследствии назвала дочь в её честь. Ещё одно увлечение Джо-подростка — поп-музыка. Здесь её идолами были The Smiths и певица Сьюзи Сью, причём внешность последней на многие годы стала образцом для самой Роулинг.

Реальный Хогвартс, знакомства и потери

Казалось бы, все прекрасно. Отец неплохо зарабатывал на заводе Rolls-Royce, мать, чтобы быть поближе к подросшим дочерям, устроилась на полставки в школу Уидина, но... В 15 лет Джо узнала ужасную новость: её любимая мамочка тяжко больна (рассеянный склероз), причём с каждым годом недуг становится сильнее. Именно тогда Джоан впервые задумалась о таких серьёзных вещах, как смерть и горечь утраты.

В колледже у Джо появился первый настоящий парень — огненно-рыжий валлиец Шон Харрис, которому позже она посвятила «Тайную комнату». Раскатывая с Шоном на его авто («Форд-Англия»!), Джоан увлечённо делилась намерениями стать писательницей. К тому времени она сочинила множество повестей, рукописи которых доверху заполнили увесистую коробку.

Закончив школу, в 1983 году Джо пыталась поступить в Оксфорд, но её не приняли. Пришлось довольствоваться университетом Эксетера. Вообще-то она хотела заняться литературой, однако, по настоянию родителей — те считали, что хорошее знание иностранного языка поможет найти работу секретаря («верный кусок хлеба!»), — Джо отправилась на факультет французского языка. Заманчивым оказалось и то, что в курс обучения входила годичная стажировка в Париже. В студенческие годы главным литературным кумиром Роулинг стал Чарльз Диккенс, а любимым произведением, внимательно перечитанным несколько раз, — его «История двух городов».

Джоан Роулинг Эта книга гораздо лучше того, что я когда-либо написала или смогу написать.

Прототип Хогвартса? Университет Эксетера: здание колледжа Лоупс-Холл и герб фото: Smalljim • CC BY-SA 3.0

фото: Dodgerjammy, общественное достояние

После университета Джо несколько лет работала секретаршей, но нигде надолго не задерживалась. Работодателей почему-то не радует, когда их сотрудница любой перерыв посвящает тому, что строчит какую-то ерунду в тетрадке. По словам самой Роулинг, она была худшей секретаршей в мире. За это время Джо написала два пухлых романа, которые сейчас называет «ужасными».

25-летняя Джоан жила в Лондоне и постоянно ездила на поезде в Манчестер, где обитал ее тогдашний молодой человек. Однажды, когда поезд из-за поломки надолго застрял посреди английских полей, Джо бессмысленно таращилась в окно. И вдруг в её воображении возник чёткий образ черноволосого паренька в круглых очках а-ля Джон Леннон и со шрамом в виде молнии на лбу. А внутри появилась твёрдая уверенность: этот мальчик — волшебник, о чем он пока не подозревает, но очень скоро его пригласят в магическую школу, где и начнутся настоящие приключения! Сложно сказать, как было на самом деле, но о дне рождения будущего Гарри Поттера Роулинг рассказывает именно так... Во всяком случае, с этого момента Джо начала писать первый вариант «Философского камня».

Герой Джо (а точнее, играющий его Дэниел Рэдклифф)

Но закончился 1990-й невесело: 30 декабря умерла Энн Роулинг, которой было всего-то сорок пять. Смерть матери вогнала Джо в ступор. А неприятности посыпались как из ведра: неизвестные обчистили квартирку Джоан, и та переселилась к своему парню, но их отношения удивительно быстро испортились. Роулинг пришлось перебраться в небольшой отель, где было очень тихо и никто не мешал писать.

Любовь зла...

Через несколько месяцев Джо устроилась в английскую школу португальского города Порту, где обучался весьма разношёрстный и разновозрастный народ. В перерывах между уроками Джо присаживалась за столиком в каком-нибудь кафе и писала, зачёркивала, снова писала...

Иногда по вечерам она позволяла себе сходить с местными знакомыми в бар или ночной клуб. В марте 1992-го Джо познакомилась с молодым симпатичным португальцем по имени Жорже Арантеш, который заканчивал факультет журналистики местного университета и подрабатывал на телевидении. Сблизила их общая любовь к английской литературе, особенно к книгам Джейн Остин. Вскоре они поселились в двухкомнатной квартирке, а 16 октября 1992-го поженились.

Свадебное фото: Ди, Джо и Жорже с матерью

Затем Жорже призвали на восьмимесячные сборы, и за это время Джо успела написать три первые главы нового варианта «Философского камня». Вернувшись, муж долго не мог найти работу, и Роулинг тянула семью на себе. 27 июля 1993 года появилась на свет дочь Джессика, а уже через три месяца заплаканная Джо ранним утром выскочила из квартиры, чтобы никогда туда не возвращаться.

Что произошло? Сама Роулинг не любит говорить об этом. Уже когда она стала знаменитостью, журналисты разыскали Жорже — он только что выписался из клиники для наркоманов. Бывший муж за кругленькую сумму признался, что именно он чуть ли не пинками вышвырнул жену из дома. И сейчас страшно жалеет...

Джо переехала в шотландский Эдинбург, где жила и работала Ди, недавно вышедшая замуж. С отцом у сестёр Роулинг отношения разладились: Питер весьма скоропалительно женился на своей секретарше, и Джо с Ди сочли это предательством по отношению к умершей матери.

Путь Поттера: от Порту... ...до Эдинбурга.

На тот момент немногими сокровищами Золушки была маленькая дочь и три главы романа о юном волшебнике. Впереди Джо ожидали несколько очень тяжёлых лет, когда они с Джессикой ютились в муниципальной квартирке, полной сквозняков и мышей. Все это время Джо приходилось обивать пороги государственных контор, чтобы получить права на бесплатное жилье и еженедельное пособие. Впрочем, позднее журналисты сильно сгущали краски, описывая этот период жизни Роулинг. Кто бы там чего ни насочинял, от холода и голода она не страдала.

С помощью друзей Джоан нашла лучшее жилье — но выбраться из депрессии никак не могла. А тут ещё в Эдинбург пожаловал Жорже, к тому времени основательно подсевший на наркотики. Джо пришлось обращаться в суд, чтобы оградить себя и Джессику от Арантеша, а в августе 1994-го дело закончилось официальным разводом.

Волшебник из кафе

Роулинг поставила себе цель: завершить роман о Гарри до того, как снова начать постоянно работать учителем. Она писала книгу, устроившись за столиком небольшого кафе Nicolson’s, совладельцем которого был её шурин, — здесь можно было сидеть хоть целый день, ничего не заказывая. Еще одно кафе, ставшее ныне местом паломничества поттероманов, — Elephant House, где Джо также провела немало часов, сочиняя первую книгу. Иногда Джо подрабатывала секретаршей, а затем преподавательницей, причём одновременно училась в аспирантуре, которую закончила в июне 1996-го.

Колыбель Гарри — кафе Николсона фото: Ken Eckert, CC BY-SA 4.0

Наконец книга была готова, Джо перепечатала рукопись на старой пишущей машинке и отправила первые три главы с пересказом общего сюжета литературному агенту, который отверг книгу. Вторая попытка оказалась удачнее. Агент Кристофер Литл отдал главы на тестовую вычитку юной Бриони Эванс, которой текст очень понравился. Литл направил Роулинг письмо с просьбой прислать остальные главы, а затем подписал с ней контракт.

Он разослал 200-страничную выжимку романа двенадцати издателям, но положительного результата не добился. На тот момент специализированная детская фантастика считалась неприбыльной. Наибольшим успехом у детей пользовались сказки, авантюрные истории, детективы и ужастики, подростки же читали обычную НФ и фэнтези. Были, конечно, известные писатели вроде Дианы Уинн Джонс, Ллойда Александера или Алана Гарнера, чьё детское фэнтези имело успех, однако автору-новичку в этом пруду ловить было нечего.

Но Литл не сдавался. Он отправился на книжную ярмарку во Франкфурт, где сумел заинтересовать романом Роулинг небольшое британское издательство Bloomsbury, которое выплатило Джо аванс в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (2250 долларов). Стремясь побыстрее закончить второй роман, Джо обратилась в Шотландский совет искусств, выделивший грант в 8 тысяч фунтов, что позволило ей купить свой первый компьютер и раздать кое-какие долги.

Книги, которые заставили детей XXI века читать фото: pickpik

«Философский камень» должен был выйти 26 июня 1997 года, и издатели настояли, чтобы книга появилась под псевдонимом, по которому невозможно установить пол автора (считалось, что мальчики не любят книг, написанных женщинами). Так возник автор «Дж. К. Роулинг», где «К» — начальная буква от имени любимой бабушки Джо, которую звали Кэтлин (у самой Роулинг нет второго имени).

Очень богатая леди

Книга вышла стартовым тиражом всего в 1000 экземпляров, каждый из которых ныне стоит около 20 тысяч фунтов. 5 месяцев спустя роман получил первую премию — Nestle Smarties Book Prize, чуть позже последовало ещё несколько почётных британских наград. Тем временем сказка продолжалась. Шеф американского издательства Scholastic Books Артур Левин, отправившись на книжную ярмарку в Болонью, во время многочасового авиаперелёта решил полистать несколько новых книг, только что вышедших в Европе. А вдруг найдётся что-нибудь интересное?

Под руку попался «Философский камень», и Левин не смог остановиться, пока не прочёл его до конца. Вскоре Scholastic Books выкупила права на американские издания книг Роулинг за 110 тысяч долларов — абсолютный рекорд в области тогдашней детской литературы! Американский гонорар позволил Джо бросить работу и сосредоточиться на сочинительстве. Переименованная в «Камень волшебника», книга была опубликована в США в сентябре 1998-го. К лету 2000 года первые три романа были проданы тиражом более 35 млн. экземпляров. Начиналось безумие...

Очереди за книгами о Гарри Поттере в Москве фото: Сергей Пятаков /РИА «Новости»

Так сказка стала былью. Семь вышедших романов о Гарри Поттере возглавили все списки бестселлеров, разошлись суммарным тиражом более 600 млн. экземпляров, переведены более чем на 60 языков. С 2001 по 2010 годы студия Warner Bros. сняла восемь голливудских экранизаций цикла — здесь то же самое: сумасшедшая популярность и очень много денег.

Да, бедная учительница превратилась в богачку, чьё состояние превышает 1 миллиард долларов. В июне 2000 года королева Елизавета II наградила Джоан Орденом Британской Империи. У писательницы несколько почётных учёных степеней различных университетов. Земляки назвали её самым популярным писателем страны, причём занявший второе место Терри Пратчетт набрал в три раза меньше голосов.

Наладилась и личная жизнь. 26 декабря 2001 года Джоан вышла замуж за шотландского врача-анестезиолога Нила Скотта Мюррея, у них родилось два сына — Дэвид и Маккензи. Джо купила в Шотландии роскошную усадьбу 19 века Killiechassie House, у нее также есть шикарные дома в Эдинбурге и Лондоне.

Нил Мюррей похож на подросшего Гарри Поттера. фото: BBC

21 июля 2007 года вышла седьмая и последняя книга о Гарри Поттере. На этом сказка кончилась — и началось «долго и счастливо». С тех пор Джоан Роулинг так и не создала ничего столь же прекрасного или хотя бы известного.

Сперва она написала обширную энциклопедию и несколько рассказов по миру самого популярного очкарика на Земле. Затем попробовала себя как автор детективов (под псевдонимом!) — которые получили всемирную популярность лишь после того, как псевдоним был раскрыт. Вернувшись в Хогвартс, Роулинг поучаствовала в создании сценариев пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильмов о Фантастических тварях — эти работы публика приняла неоднозначно.

Из того, что пишет Роулинг в последние годы, известнее всего стали резкие полемические посты в соцсетях. За некоторые из них западная общественность уже не раз обрушивала на неё свой гнев. Но чем бы Джо ни занималась отныне, почётное место в истории мировой литературы она себе застолбила.

Мама Гарри Поттера фото: Kingkongphoto, CC BY-SA 2.0

Это интересно Джоан Роулинг активно занимается благотворительностью. Книги о квиддиче и фантастических животных написаны специально для фонда Comic Relief, все вырученные деньги (50 млн долларов!) пошли на помощь беднякам. Доходы от энциклопедии «Гарри Поттера» также отправились туда. А в мае 2007-го Роулинг выделила полмиллиона долларов на выкуп английской девочки Мадлен Маккон, похищенной в Португалии. В 2001-м роман «Гарри Поттер и Кубок огня» получил премию «Хьюго» — самую престижную награду мировой фантастики. В 2006-м в честь Роулинг был назван астероид. В мае 2006-го обнаруженный палеонтологами в Южной Дакоте новый тип динозавра из семейства Pachycephalosaurid получил имя Dracorex Hogwartsia (король драконов Хогвартса). Восстановленный скелет хранится в Детском музее Индианополиса (США). Король драконов Хогвартса фото: Ealdgyth, CC BY 3.0 В 1999-м американка Нэнси Стаффер подала на Роулинг в суд, обвиняя в плагиате, ибо ее детское фэнтези «Легенда о Ро и Магглах» и «Ларри Поттер» вышли ещё в 1984-м. Однако иных совпадений, кроме пары имён и названий, между книгами Роулинг и Стаффер не оказалось, поэтому иск был отклонён. В 2002-м в Китае был выпущен роман «Гарри Поттер и леопард-дракон», написанный анонимным автором. Кроме общей канвы сюжета Роулинг, в книге имелись персонажи других популярных вселенных, в частности, маг Гэндальф. Адвокаты Роулинг добились запрета на продажу книги и заставили китайское издательство Bashu Publishing House оплатить ущерб. В 2003-м суд по иску адвокатов Роулинг запретил выпуск в Нидерландах романа Дмитрия Емеца «Таня Гроттер и магический контрабас». Хотя представители автора настаивали на том, что его книга — пародия, суд посчитал её плагиатом. Но есть несколько признанных пародий на Гарри Поттера, которые распространяются вполне легально: «Барри Троттер» Майкла Гербера, «Парри Хоттер» К. С. Эллиса, «Порри Гаттер» Андрея Жвалевского и Игоря Мытько.

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