Макото Синкай рассказал нам, как снимает фильмы

Российские прокатчики продолжают радовать нас премьерами нашумевших аниме-фильмов. Выход ленты Макото Синкая «Дитя погоды» так и вовсе удался во всех отношениях. Мало того, что у нас она выходит в широкий прокат раньше, чем в США и большей части Европы. Легендарный режиссёр ещё и сам приехал в Москву, чтобы представить свою новую работу.

О чём рассказал Синкай

На предпремьерном показе 25 октября Синкай как всегда дружелюбно общался со зрителями и благодарил их за просмотр и поддержку. Ответил он и на ряд вопросов публики. Синкай напомнил, что в Японии анимационные фильмы снимают не только для детей, но и для взрослых, и аниме пользуется не меньшей популярностью, чем игровое кино. А сам Синкай и его команда всегда стараются, чтобы их ленты составляли достойную конкуренцию и кино, и видеоиграм, и литературе.

Рассказал он и о том, как создаёт фильмы. Для режиссёра и сценариста самая важная часть работы — подготовка к съёмкам. Полтора года Синкай практически в одиночку сочиняет сюжет и диалоги, обдумывает, какая музыка подойдёт под видеоряд. Съёмочной группе он передаёт уже готовые раскадровки, и после этого они могут приступить к созданию анимации и записи звука.

У него любопытный подход к проработке персонажей. Синкай отталкивается от фраз, которые герой должен сказать, и на их основании додумывает, что за человек их произносит и какой у него характер. И финалы у его фильмов часто открытые, потому что это придаёт им реалистичности. Ведь жизнь даже на значимых событиях точку не ставит и продолжает идти своим чередом.

Режиссёр поделился интересными фактами о создании «Дитя погоды». Вдохновением для него послужили японские понятия «харэ онна» и «амэ отоко», которые можно перевести как «солнечная девушка, которой всегда везёт с погодой» и «парень дождя», которому с погодой, соответственно, не везёт. Синкай написал несколько вариантов сценария, из которых позже вместе со съемочной группой выбрал самый интересный.

Часть своей команды Синкай представил зрителям. На показе ему составила компанию Анита, аниматор из Москвы. Она уже три года работает в японской студии CoMix Wave Films, где прорисовывает движения героев, делая их красивыми и плавными. Шесть лет назад «Сад изящных слов» так впечатлил девушку, что создание аниме стало её мечтой. И она смогла её осуществить!

Режиссёр тоже рассказал, как долго шёл к своей мечте, и с теплотой вспомнил премьеру своей первой масштабной работы «Голос далекой звезды» семнадцать лет назад. Её показывали в крошечном зале всего на пятьдесят человек, но громкие аплодисменты этой небольшой аудитории так запали режиссёру в душу, что до сих пор мотивируют его снимать новые фильмы и надеяться, что их зрители будут так же искренне рады увиденному.

«Россия — очень красивая страна»

Мы тоже не упустили случая задать Макото Синкаю несколько вопросов о его творчестве.

С каждым новым фильмом ваши сюжеты становятся всё более весёлыми. Это зависит от вашего настроения или вы считаете, что нынешней публике нужно больше оптимизма на экране?

Да, есть у меня в душе какие-то изменения, новые порывы. Но главным образом я чувствую, что аудитории нужно показывать более положительные фильмы, и поэтому стараюсь создавать именно их. Одной из причин, по которым я стал делать свои картины более позитивными, стала трагедия 2011 года, когда в Японии произошло землетрясение и погибло много людей. Я понял, что в моем творчестве должны быть оптимистические мотивы.

Действие фильма «Дитя погоды» разворачивается в Токио, и в прошлых ваших лентах мы его часто видели. Это ваш любимый город?

Я сам живу в Токио, в районе Синдзюку. Это практически мой родной город, поэтому я использую его для своих фильмов. Но, откровенно говоря, я не знаю, будет ли Токио местом действия моей следующей работы. Возможно, я выберу другую локацию.

Что бы вы посоветовали посмотреть в Токио туристам? Это большой город, в нём много всего интересного.

Я бы порекомендовал синтоистский храм Мэйдзи. Там есть очень большие красивые ворота, и у него обширная зелёная территория, хотя он находится посреди Токио. Там очень здорово уединяться, я сам иногда там прогуливаюсь. Также есть небольшая торговая улица Ёцуя Аракитё. Она не очень популярна среди туристов, но там очень живая атмосфера. Я бы рекомендовал пройтись там, сменить обстановку.

Вы сейчас много путешествуете, представляя свои работы. Может быть, действие нового фильма будет происходить за границей?

Честно говоря, я пока не представляю, о чём будет мой следующий фильм. И я действительно размышляю: а стоит ли, чтобы дело происходило в Японии? Может быть, это будет другая страна. И, может быть, действие развернётся в прошлом или в будущем. Сейчас сложно сказать, я нахожусь на распутье. У меня скоро наступит дедлайн, а я ещё не представляю себе будущей ленты и очень из-за этого переживаю.

Может быть, какая-то из посещённых стран смогла вас впечатлить и вдохновить?

Должен сказать, что моим первым путешествием была поездка в Иркутск, и там я видел невероятно красивое озеро Байкал, которое до сих пор не могу забыть. Оно произвело на меня неизгладимое впечатление. А перед российской премьерой я побывал в Индии, и она тоже меня впечатлила, потому что эта страна очень сильно отличается от Японии. Это нечто совсем иное, альтернативное, там своя особая атмосфера.

Как вам нынешняя поездка в Россию?

Я считаю, что Россия — очень красивая страна. В этот раз я ехал из аэропорта на автомобиле и смотрел на окружающую природу. Была очень светлая, солнечная погода, всё выглядело очень красиво. И архитектура Москвы тоже меня впечатлила. Казалось бы, всё как в Европе, но чувствуется масштаб, простор. Чувствуется, что страна сильная. Я бы хотел, может быть, месяц пожить здесь.

Вы говорили о другом времени действия. А снять фильм о другом мире вы не планируете? Вернуться к фантастике в духе «Голоса далекой звезды»?

Научная фантастика — мой любимый жанр, я люблю читать такие книги и смотреть фильмы. Создание «Голоса далекой звезды» принесло мне массу положительных эмоций, и я хотел бы снова поработать в этом жанре, рассказать о будущем.

А в уже вышедших ваших фильмах кто ваш любимый герой или герои? Не думаете вернуться к ним, продолжить их историю?

Мой любимый герой — учительница Юкари Юкино, главная героиня «Сада изящных слов». И мне бы, наверное, хотелось, чтобы она ещё появилась на экране. Она живёт обычной, повседневной жизнью, но при этом ей присущи глубокие переживания. Мне нравится рисовать таких героев.

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Прощаясь с публикой на показе, Синкай невзначай сказал, что года через три мы снова увидимся. Что ж, будем ждать нового приезда классика и гадать, какую историю он решит преподнести в следующий раз. А пока развеем осеннюю хандру просмотром «Дитя погоды» — традиционно красивой, романтичной и на удивление светлой картины.