Кооперативную настолку «Комитет» в сеттинге альтернативного СССР уже можно предзаказать

Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, а игроки возьмут на себя роль агентов секретной госорганизации, которые путешествуют по стране в поисках аномалий и тревожных сигналов.
«Комитет» рассчитан на компанию от двух до четырех человек. Вместе вам предстоит выполнять главные сюжетные задания, которые будут раскрывать сюжет, и рядовые квесты.
На выбор будет шесть персонажей с уникальными личными задачами, выполнение которых открывает бонусы. Разработчики обещают, что игра будет генерировать кризисные ситуации, требующие нестандартный подход.
Игроков ждет не только сюжетная кампания, но и восемь побочных сценариев с нарастающей сложностью, которые можно проходить в любом порядке.
Стоит это удовольствие сейчас 3750 рублей.
