Кооперативную настолку «Комитет» в сеттинге альтернативного СССР уже можно предзаказать
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
10 лучших фантастических фильмов Стивена Спилберга
Кооперативную настолку «Комитет» в сеттинге альтернативного СССР уже можно предзаказать

Дмитрий Кинский
26 ноября 14:11
539
1 минута на чтение
На сайте CrowdRepublic стартовали предзаказы кооперативной настольной игры под названием «Комитет».
Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, а игроки возьмут на себя роль агентов секретной госорганизации, которые путешествуют по стране в поисках аномалий и тревожных сигналов.
«Комитет» рассчитан на компанию от двух до четырех человек. Вместе вам предстоит выполнять главные сюжетные задания, которые будут раскрывать сюжет, и рядовые квесты.
На выбор будет шесть персонажей с уникальными личными задачами, выполнение которых открывает бонусы. Разработчики обещают, что игра будет генерировать кризисные ситуации, требующие нестандартный подход.
Игроков ждет не только сюжетная кампания, но и восемь побочных сценариев с нарастающей сложностью, которые можно проходить в любом порядке.
Стоит это удовольствие сейчас 3750 рублей.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

