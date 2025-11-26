Кооперативную настолку «Комитет» в сеттинге альтернативного СССР уже можно предзаказать

На сайте CrowdRepublic стартовали предзаказы кооперативной настольной игры под названием «Комитет».

Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, а игроки возьмут на себя роль агентов секретной госорганизации, которые путешествуют по стране в поисках аномалий и тревожных сигналов.

«Комитет» рассчитан на компанию от двух до четырех человек. Вместе вам предстоит выполнять главные сюжетные задания, которые будут раскрывать сюжет, и рядовые квесты.

На выбор будет шесть персонажей с уникальными личными задачами, выполнение которых открывает бонусы. Разработчики обещают, что игра будет генерировать кризисные ситуации, требующие нестандартный подход.

Игроков ждет не только сюжетная кампания, но и восемь побочных сценариев с нарастающей сложностью, которые можно проходить в любом порядке.

Стоит это удовольствие сейчас 3750 рублей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.