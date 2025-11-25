Джеймс Кэмерон назвал катастрофой потенциальное слияние Netflix и Warner Bros. Discovery

Недавно стало известно, что Netflix готов выпускать фильмы Warner Bros. Discovery в кинотеатрах в случае слияния. Теперь по этому поводу высказался Джеймс Кэмерон.
Именитый режиссер назвал потенциальную сделку Netflix и WBD катастрофой. Сам он больше болеет на Paramount, чьи предложения компания уже несколько раз по неизвестным причинам отклонила.
Думаю, Paramount — лучший выбор. Netflix стал бы катастрофой. Сарандос открыто говорил, что кинотеатральные фильмы мертвы. Это его цитата. А сейчас они сделали приманку. Мы выпустим фильм на неделю или десять дней. Мы будем претендовать на «Оскар». Видите ли, я считаю, что эта система в корне прогнила. Фильм должен сниматься для кинотеатров. «Оскар» для меня ничего не значит, если моего фильма не было в кинотеатрах.
Кэмерон считает, что Netflix получит право претендовать на «Оскар» только в случае, если стриминговый сервис начнет выпускать картины как минимум в 2000 кинотеатрах на протяжение месяца.