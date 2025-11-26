КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Классика

«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
Новости

Уже можно купить билеты на гик-фестиваль «Игрокон» в 2026 году

Дмитрий Кинский
26 ноября 20:40
1 минута на чтение
В 2026 году гик-фестиваль «Игрокон» в новом — более ламповом и камерном — формате, который получил название «Игрокон Lite».
Организаторы обещают не менее насыщенную программу, множество настолок во всех жанрах и общение с единомышленниками.
Цена тоже стала приятнее: 900 рублей за один и 1500 рублей за два дня. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.
Мероприятие пройдет с 24 по 25 января в Event-Hall «Даниловский».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

