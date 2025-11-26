КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Классика ужасов студии Universal
Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
Инсайдер: Destiny 3 уже в разработке — и не только

Дмитрий Кинский
26 ноября 16:31
Сразу несколько инсайдеров, которые прежде неоднократно делились информацией о проектах Bungie, рассказали, что Destiny 3 находится на ранней стадии разработки.
Кроме того, у студии есть еще один проект — некая Destiny 2: Classic. Однако никаких подробностей об игре нет.
Именно из-за Destiny 3 и Destiny 2: Classic компания сейчас не спешит раскрывать дорожную карту для текущей Destiny 2. Возможно, скоро нас ждут официальные анонсы.
Напомним, следующее дополнение под названием Shattered Cycle выйдет в середине 2026 года. Сейчас дела у игры обстоят довольно печально: с июля онлайн стремительно падает.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

