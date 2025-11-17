Обзор Ninja Gaiden 4. Платиновое возвращение кровавого слэшера

2025 год стал по-настоящему знаменательным для всех поклонников позабытой серии Ninja Gaiden. После тринадцати лет тишины, которую обеспечил провальный релиз триквела, франшиза совершила три резких, как удар катаной, выпада: сначала ремейком превосходной Ninja Gaiden 2 Black, потом классической аркадной Ninja Gaiden: Ragebound, а теперь ещё и восхитительной четвёртой частью. И как минимум в неё стоит сыграть не только давним фанатам сериала, но и всем, кто неравнодушен к энергичным виртуозным мясорубкам.

Как и в своё время Devil May Cry 4, четвёртая Ninja Gaiden совершает очень мягкий, почти неощутимый перезапуск сериала, вводя нового основного протагониста. Теперь мы почти всю игру будем управлять Якумо — молодым, но талантливым ниндзя из клана Ворона. В самом начале игры наш обладатель стильной мелированной чёлки освобождает жрицу Тёмного Дракона, которая убеждает его в том, что единственный способ остановить демоническую рептилию раз и навсегда — сломать сдерживающие его воскрешение печати и убить на месте. С этим в корне не согласен известный нам Рю Хаябуса, убивавший дракона уже трижды и поклявшийся теперь хранить печати. На противостоянии двух героев, а также на хитром клановом соперничестве в мире, который поглощает просачивающаяся из мёртвого змея скверна, и построена эта нехитрая история.

Сюжет никогда не был сильной стороной Ninja Gaiden, и четвёртая часть не стала исключением. Это по-хорошему глупенький, но очень пафосный боевик, который не накручивает многосложную драматургию с длинными диалогами, не заморачивается по поводу мифологии и даёт ровно то, ради чего сюда все и приходят, — сочнейшую, гибкую и глубокую систему по массовой мясозаготовке. Кому какое дело, насколько запутаны отношения кланов Хаябуса и Ворона, если на экране часами творится фееричный экшен? К слову, сценаристы явно это понимали, а потому добавили в переговоры Якумо и его напарников изрядную долю шуток и иронии.

Не секрет, что Team Ninja отдали разработку четвёртой части студии PlatinumGames, и это было самым лучшим и логичным решением, которое только можно вообразить. Ninja Gaiden 4 гораздо больше походит на Metal Gear Rising: Revengeance, Astral Chain или Bayonetta 2, чем на своих предшественников, но многие фирменные элементы сериала игра смогла сохранить или адаптировать. Отделить одни элементы от других порой очень непросто, и трудно сказать, где здесь заканчивается наследие предыдущих частей и начинается творчество PlatinumGames.

Как и с ходу втянуться в местную боевую систему, которой игра обучает на протяжении доброго часа, как из пулемёта выстреливая окошками туториала. База, конечно же, относительно проста. Есть сильные, слабые и заряженные удары, бросок слабеньких сюрикенов, ограниченный по ресурсу блок, уворот (с фирменным замедлением — привет Bayonetta!) и парирование, позволяющее провести контратаку. Естественно, есть многочисленные комбинации ударов, которые потом надо разучивать за заработанные монетки. И, конечно же, несколько видов оружия — со своей техникой ведения боя, сферой применения и эффективностью в различных ситуациях. Некоторым слэшерам хватает и этого базового минимума. Но Ninja Gaiden идёт далеко вперёд, оставляя позади всех конкурентов. Как из рога изобилия, к этой конструкции добавляются десятки разных элементов. Например, особая «кровавая» форма, за которую отвечает отдельная шкала — при удержании левого триггера Якумо превращает два своих базовых коротких клинка в огромную красную катану. Она останавливает особые атаки и оглушает врагов, бьёт по площади и наносит существенный урон. Позже появляется ещё одна шкала — ярость, — которая позволяет усилить любую из двух форм либо жёстко наказать одного или сразу всех врагов, крюк-кошка для быстрого перемещения по арене, отдельная прокачка усиленных приёмов. А потом и Рю выходит — с совершенно иным набором приёмов и магией.

Потеряться в этом очень легко, и иногда Ninja Gaiden 4 кажется чрезмерной в своей организации. Ты буквально заставляешь себя учиться правильно перемещаться по арене, уворачиваться и блокировать удары, верно выбирать самые уязвимые или опасные цели и правильно расходовать ресурсы шкалы ярости и кровавой формы. Долго тренируешься активно пользоваться комбинациями хотя бы двух самых интересных оружий, среди которых огромная рапира со сверлом (!), посох, превращающийся в реактивный молот (!!), и Ящик Смерти, нашпигованный острыми и разрывными подарками. Но на любое усилие по своему освоению Ninja Gaiden 4 реагирует самым выразительным образом: в умелых руках хаотические стычки превращаются в такой захватывающий акробатический экшен-аттракцион, что от волнения и напряжения геймпад норовит выскочить из вспотевших ладоней.

В эпоху, когда практически во всех играх царит квадратно-гнездовое копирование сражений из Dark Souls (Silent Hill f, ну ты-то куда полез?!), наблюдать игру, где один бодрый, резво отзывающийся на любое нажатие клавиш синоби резво скачет по арене, прыгает по стенам и шинкует десятки агрессивных врагов, ни с чем не сравнимое удовольствие. Ninja Gaiden 4 постоянно держит в тонусе, не сбавляет динамики и активно вознаграждает за творческую и результативную игру как визуально, так и геймплейно. Все поединки в Ninja Gaiden 4 выглядят как ода клинкам, финтам и текущей из врагов кровище. Тут кроется главное достижение PlatinumGames в создании продолжения: сохранив брутальную, хаотичную и быструю сущность боёв серии, авторы привнесли в неё фирменную эстетику и чувство стиля. Заодно они смогли каким-то чудом сохранить верный баланс сложности, которым Ninja Gaiden всегда славилась и отпугивала непосвящённых: ветераны всегда могут сразу выбрать третий уровень сложности, а новички, не желающие превращать досуг в преодоление, останутся полностью довольны второй.

Чувство вкуса почти не отказало разработчикам и в дизайне локаций. Это бич жанра, ставший в том числе поводом для критики триквела. Да, формально Ninja Gaiden 4 линейна, вдобавок она может отпугнуть мрачным неоном токийского мегаполиса, на узких улочках которого проходят первые её главы. Но потом игра немного отпускает себя, предлагая довольно разнообразные, просторные и многоуровневые локации для исследования. Вдобавок придётся вдоволь порассекать по ним на доске для сёрфинга и верхом на монорельсе. Не в ущерб динамике заданиями в духе «убей лидера наёмников» или «отыщи тыкву» Ninja Gaiden 4 подталкивает заглядывать во все коридорчики, отвлекаясь от стремительного забега до финальных титров ради приятных наград в виде ресурсов и денег.

Увы, авторам Ninja Gaiden 4 удалось далеко не всё. Главной её слабостью стало техническое исполнение, настоящая палка о двух концах. С одной стороны, само по себе ощущение плавных и гладких 120 кадров в секунду в 2025 году кажется чудом, когда речь не идёт о каком-нибудь пиксельном корявом инди. С другой стороны, визуально Ninja Gaiden 4 выглядит скудно: по уровню детализации и технологий её легко заткнёт за пояс не только вышедшая шесть лет назад Devil May Cry 5, но даже Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, появившаяся на днях эксклюзивно на Switch 2. И никакими плавными анимациями и спецэффектами этот недостаток скрыть не получится.

Не менее обидная проблема связана с количеством игрового контента. Стандартные солдаты, демоны и ёму (по сути, тоже демоны!) бесконечно повторяются с минимальными вариациями, что особенно усугубляется в финальной трети игры, где бедолаге Рю приходится сражаться с абсолютно идентичными врагами и в тех же декорациях, что и Якумо. Это выглядит примитивным растягиванием довольно короткой игры — при большой сноровке и старании девятнадцать глав можно пролететь буквально за восемь-десять часов. То же касается и боссов. Они в серии никогда не были выдающимися, зато сильно раздражали и запоминались за счёт своей бесчестной сложности. Здесь PlatinumGames как будто пошли по пути наименьшего сопротивления, повторили собственные шаблоны и тем самым не смогли создать ни одного яркого, интересного и по-настоящему трудного противника, победа над которым ощущалась бы триумфом.

Немного не совладав с разнообразием и увлекательным сюжетом и променяв технические достижения на высокую частоту кадров, PlatinumGames полностью сделали ставку на боевую систему и на самом деле выиграли. Если от слэшера вы ждёте увлекательных, динамичных, глубоких и ярких поединков, то Ninja Gaiden 4 сполна их предоставит. Особенно выгодно, если вы сходите за ней в подписку Game Pass — в этом качестве отказ от неё вообще можно считать преступлением.

