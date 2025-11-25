Ева Грин снова сыграет у Бёртона — в «Уэнсдей»

Актриса Ева Грин
присоединится к актёрскому составу сериала «Уэнсдей
» в третьем сезоне. Она сыграет Офелию
, сестру Мортиши Аддамс. Эта героиня уже появлялась во втором сезоне, но нам не показывали её лица.
Новость вызвала восторг у многочисленных поклонников как Евы Грин, так и Тима Бёртона
, основного режиссёра сериала. Грин знаменита своими готическими образами, а Бёртон — фильмами в готической эстетике. Они уже сотрудничали раньше: Грин сыграла заметные роли в фильмах Тима «Мрачные тени» и «Дом странных детей
».