Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет
Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм
Ева Грин снова сыграет у Бёртона — в «Уэнсдей»

Кот-император
25 ноября 20:50
18
1 минута на чтение
Актриса Ева Грин присоединится к актёрскому составу сериала «Уэнсдей» в третьем сезоне. Она сыграет Офелию, сестру Мортиши Аддамс. Эта героиня уже появлялась во втором сезоне, но нам не показывали её лица. Новость вызвала восторг у многочисленных поклонников как Евы Грин, так и Тима Бёртона, основного режиссёра сериала. Грин знаменита своими готическими образами, а Бёртон — фильмами в готической эстетике. Они уже сотрудничали раньше: Грин сыграла заметные роли в фильмах Тима «Мрачные тени» и «Дом странных детей».

«Уэнсдей», 2-й сезон: первые впечатления. Мрачно, стильно, интересно!

Алексей Ионов

08.08.2025

8578

Тим Бёртон в отличной форме.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

