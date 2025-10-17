Уже не добро, ещё не зло: 8 книг про антигероев

Чем дольше существует жанр, тем сильнее он видоизменяется, подстраиваясь под растущие запросы аудитории. Так случилось и с фэнтези, где роль протагониста десятилетиями доставалась образцам морали и нравственности. Со временем это утомило читателей — постоянное торжество добра, пускай и с кулаками (а чаще мечом наперевес), чересчур приелось.

Тогда на сцену вышли они — антигерои. Воплощённый ответ на вопрос «а что, если убрать добро и оставить только кулаки?». При этом всё ещё действуя в рамках какой-никакой справедливости, то есть не превращая сюжет в сказание о победившем зле. Антигероям не свойственны высокоморальные рассуждения, они готовы (а иногда и вовсе даже не прочь) запачкать руки. И всё же, как ни крути, такие персонажи борются за правое дело. Пусть и своими, весьма брутальными методами.



Антигерои с нами уже очень давно, и современные авторы фэнтези не спешат отказываться от этого типажа — слишком уж он привлекателен. Рассказываем о недавних книжных релизах, где главным героем выступает весьма неоднозначная личность.



Эра Думер «Жрец со щитом — царь на щите»

Героев вдохновлённого древнеримской эпохой романа Эры Думер трудно назвать примерами для подражания. Один пьяница, другой вор — эти двое стоят друг друга. В прошлом Ливий и Луциан были молочными братьями, сейчас же на смену близким узам пришла вражда.

Ни первый, ни второй не славятся благородством, но именно на их плечи ложится тяжкая ноша. Когда само время замедляет ход для всех смертных, Ливий и Луциан становятся исключением. Выходит так, что лишь им под силу спасти Рим от проклятья. И пускай оба совершенно не похожи на благородных храбрецов из античных мифов, деваться некуда. Правда, для начала дуэту придётся пересилить себя и снова научиться работать сообща.

Грегори Магуайр «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Эта книга широко известна во всём мире. Как минимум — благодаря переосмыслению бессмертной классики в лице «Волшебника страны Оз». Как максимум — за счёт оглушительно успешного мюзикла и одноимённой экранизации. Нетрудно догадаться, что ключевая роль в этой истории отведена Злой Ведьме Запада.

В оригинальной сказке она представлена как архетипический антагонист. Грегори Магуайр же углубляет этот образ, показывая, что толкнуло Эльфабу (так зовут Злую Ведьму) на путь тьмы. Это весьма комплексная история, поднимающая довольно важные темы и позволяющая взглянуть на классику под новым углом.

Екатерина Звонцова «Жёлтые цветы для Жёлтого Императора»

Здесь ситуация отчасти схожа с прошлым примером. На протяжении всего сюжета романа Екатерины Звонцовой тот самый узурпатор, чей титул вынесен в заглавие книги, предстаёт перед читателем в роли классического злодея. Императрица убита, трон захвачен, все несогласные жестоко караются — неспроста главные герои «Жёлтых цветов» восстают против новой власти. Да и вообще хорошего императора не прозовут в народе Жёлтой Тварью.

Кульминация книги переворачивает это представление если и не с ног на голову, то как минимум ощутимо. Портрет Юшидзу Ямадзаки (настоящее имя ведущего антагониста) оказывается отнюдь не чёрным квадратом. Многие его решения, до этого казавшиеся спорными, начинают обретать смысл. Только тсс: спойлеры!

Ло Ян «Падение клана Шэ. Том 1»

Когда идёшь по пути мести, ценен каждый союзник. Даже демон… Шэ Юэ мечтает поквитаться с тёмными силами за уничтожение её клана и кражу драгоценной реликвии. Оттого союз героини с демоном по имени Хуань Фэнбао со стороны кажется невозможным.

Казалось бы, Фэнбао — такой же враг, как и все остальные. А ещё он дерзок, порывист и груб. Хуже товарища не придумать, верно? Как бы не так: за показным упрямством скрывается находчивая и верная личность, готовая прийти на помощь в трудную минуту. Что же до демоничества — любого можно оклеветать, с ходу навесив оскорбительный ярлык.

Мэри МакМайн «Книга Готель»

Женщинам в Германии XII века жилось очень тяжко, что нашло отражение в сказках. Примером служит «Рапунцель», мрачная история за авторством братьев Гримм о прекрасной девушке, похищенной злой колдуньей. Правда, тогда мало кто задумывался о мотивах самой ведьмы. А ведь эпоха и на ней оставила свой отпечаток.

Роман Мэри МакМайн исправляет эту несправедливость и рассказывает историю с позиции Матушки Готель. Элементы исторического фэнтези придают сюжету убедительности, делая решения героев более понятными современному читателю. Каждый из них — заложник времени, где наряду со старинными заклинаниями процветают ненависть, интриги и опасные тайны.

Эмма Нойес «Душа тьмы»

Смерть сестры разбила юную Чарли, знакомство с Элиасом же вернуло ей волю к жизни. Этот новенький с пронзительным взглядом хранит немало тёмных секретов. Связан ли он с пропажей одноклассницы Чарли и символами, оставшимися там, где в последний раз видели исчезнувшую?

Харизматичный и притягательный шутник, Элиас — персонаж с двойным, а то и тройным дном. Именно этот лжец с выдающимся актёрским талантом станет для Чарли проводником в мир магии и скандинавских богов — древних, но отнюдь не забытых.

Елена Кондрацкая «Имя ей Хель»

Наёмница, не обременённая муками совести и готовая оборвать любую жизнь за достойную плату. Такой предстаёт читателям Хель на первых же страницах романа Елены Кондрацкой. Одной из её целей становится Верховный Король фейри. Это задание отличается от прочих, ведь разделаться с бессмертным будет не так-то просто.

Хель — человек, для которого деньги важнее чести. Она росла без любви, пережила много горя и закрыла сердце на сотни замков, иначе было нельзя. Её путь от холодного цинизма к борьбе с травмами прошлого и принятию собственных чувств делает «Имя ей Хель» прекрасным образцом фэнтези с морально серой героиней.

Ульяна Черкасова «Золотые земли. Сокол и Ворон»

Каково живётся чародеям в мире, где колдовской дар считается проклятием? В цикле Ульяны Черкасовой Дара выступает в качестве одной из центральных фигур. Молодая лесная ведьма поначалу может показаться нелюдимой, импульсивной и непокорной. Как это часто бывает, за подобной бронёй скрывается тонкая натура, готовая прийти на помощь друзьям в нужный час.

Замкнутой и осторожной Дару сделал окружающий мир. Разгоревшаяся охота на ведьм вынудила её пуститься в бега, испытывая недоверие ко всем встречным. Ей предстоит пережить немало боли перед тем, как научиться открывать своё сердце другим.

