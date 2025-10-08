Москва после апокалипсиса, мир детских фантазий и ангелы на Земле: новые романы в жанре городского фэнтези

Кая и Артём живут в мире, 50 лет назад расколотом на «прорехи» — порталы, сквозь которые проникает нечисть. Команда стражей ведёт с ней непрерывную борьбу, и Кая становится первой девушкой в их числе. Но смерть дедушки нарушает её планы. Вместе с Артёмом она отправляется в соседний Северный город, чтобы найти оставшихся в живых учёных и передать им дедушкины разработки — модель установки, способной раз и навсегда закрыть порталы. Однако, отправившись в путешествие, ребята осознают, что их миссия гораздо масштабнее: от её исхода зависит существование мира. Так начинается первая книга серии — «Новые правила».
В «Другом городе» пути героев то расходятся, то вновь переплетаются: из Северного они отправляются в Красный город (в котором угадывается постапокалиптическая Москва) и отдают бумаги императору Сандру, создавшему лабораторию, чтобы получить контроль над прорехами. Артём остаётся под впечатлением — он хочет работать на императора. Но Кая узнаёт тёмные секреты лаборатории и задумывается об истинных мотивах Сандра. В завершающем романе трилогии, «Иные земли», история разворачивается в параллельных реальностях: Артём попадает в прореху, где узнаёт о Великой битве, расколе миров и необходимости поддерживать равновесие. А Кая сталкивается с войной по эту сторону порталов.
Цикл Яны Летт понравится всем, кто любит романы взросления, где герои борются как с внешними врагами, так и с внутренними демонами; тем, кто ценит истории о дружбе и любви, расцветающих в условиях тотального апокалипсиса, а также фанатам «Голодных игр», «Ведьмака» и «Очень странных дел».