КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Блоги|Книги
#Что почитать#городское фэнтези

Москва после апокалипсиса, мир детских фантазий и ангелы на Земле: новые романы в жанре городского фэнтези

Издательство «Альпина.Проза»
8 октября 12:00
977
4 минуты на чтение
Городское фэнтези — поджанр, который переносит магию и мистику в декорации современных мегаполисов. В таких книгах колдуны служат охранниками в «Пятёрочке», старшеклассницы встречаются с вампирами, ифрит работает таксистом, а на чердаке обычной девятиэтажки оказываются спрятаны древние артефакты. В этой подборке рассказываем о четырёх книгах городского фэнтези, с которыми можно скоротать осень.

Ольга Власенко

«Птица»

Его так долго никто не замечал, что он и сам о себе забыл. О себе и крыльях
Птица — обычный студент, который любит йогурты и тусуется с друзьями. Но после случайной драки с ним начинают происходить странные вещи: зуд между лопатками, сны о полётах, буквы в паспорте, которые превращаются в пепел прямо у него на глазах. Затем к Птице возвращаются воспоминания трёхлетней давности: на самом деле он ангел, упавший с небес из-за чрезмерного увлечения человеческой жизнью. Теперь ему предстоит сделать сложный выбор: вернуться на небо, пройдя три испытания (воды, огня и веры), или остаться человеком, но забыть о девушке, о которой не хочется забывать. Осознает ли Птица, кто он на самом деле? Поймёт ли, что значит быть человеком?

Если вы зачитывались «Империей ангелов» Бернара Вербера или просто любите истории, где обыденность переплетается с чудесами, а герои сталкиваются с выбором между долгом и зовом сердца, история Птицы вам понравится.

Мэтти Мансон

«Разломы»

Прошлое, состоящее из одних вопросов, — это дверь, которую невозможно закрыть. Ты можешь не смотреть на неё и делать вид, что её не существует, но она будет медленно приближаться к тебе изо дня в день и однажды, распахнувшись за твоей спиной, затянет тебя обратно в логово твоего личного неубитого чудовища
Городок Тихие Липы кажется обычным, но за его умиротворённым фасадом скрываются «разломы» — трещины между мирами, сквозь которые просачиваются тайны и чудеса. Рыжеволосый панк Винни, владелец лавки всякой всячины, обладает удивительным даром: стоит ему услышать чей-то Сокровенный вопрос, как вселенная неожиданным образом преподносит этим людям ответ. Не отвечает она лишь на вопрос самого Винни — куда исчезла его мать 10 лет назад. Впрочем, однажды на пороге его магазинчика появляется Тейт — загадочный парень с амнезией и способностью забирать боль других людей. В его кармане лежит визитка матери Винни…

В дебютном романе Мэтти Мансон фантастические элементы переплетаются с реальными переживаниями, а герои учатся принимать своё непростое прошлое. Роман понравится фанатам сериала «Сверхъестественное», любителям творчества Нила Геймана, Терри Пратчетта и Макса Фрая и тем, кому по вкусу «Книга ночи» Холли Блэк.

Виктория Войцек

«Тени за стеклом»

Шестнадцать лет — возраст на совесть заточенных внутренних топоров, когда одним неосторожным движением можно запросто отсечь чужую голову, которую потом не приладишь на место, даже с помощью синей изоленты. Время, когда новые взрослые только начинают познавать свою взрослость, а вот бережности им ещё не завезли
Жизнь подростка Димки — школа, семья и обязанности старшего брата. Но по ночам он встречает монстров в загадочном месте, которое его сестра Таська прозвала Игрой. Именно она однажды привела его в мир-за-стеклом и рассказала его правила. Игра приходит только к детям, не каждую ночь и заканчивается, когда ты проигрываешь. А ещё в ней полно чудовищ, которых взрослые никогда не увидят, но с которыми нужно сражаться. Борьба с тварями кажется Димке приятным занятием до тех пор, пока он не узнаёт в одной из них девочку из своей школы, пропавшую две недели назад. Тогда ему открывается правда о мире-за-стеклом: монстры — это проигравшие дети, которые подпитывают параллельную реальность своими эмоциями. Теперь мальчику нужно спасти одноклассницу Аду и не превратиться при этом в одного из сломленных.

Книга Виктории Войцек понравится тем, кому по душе мрачные, но трогательные фильмы вроде «Гóлоса монстра», «Моста в Терабитию» и «Там, где живут чудовища».

Яна Летт

Трилогия «Мир из прорех»

Они наконец покинули город — и ветер доносил до них пожелания удачи даже тогда, когда сами провожающие скрылись из виду. <…> Она не знала, куда именно приведёт их дорога, но чувствовала: сегодня наконец начался её путь домой
Кая и Артём живут в мире, 50 лет назад расколотом на «прорехи» — порталы, сквозь которые проникает нечисть. Команда стражей ведёт с ней непрерывную борьбу, и Кая становится первой девушкой в их числе. Но смерть дедушки нарушает её планы. Вместе с Артёмом она отправляется в соседний Северный город, чтобы найти оставшихся в живых учёных и передать им дедушкины разработки — модель установки, способной раз и навсегда закрыть порталы. Однако, отправившись в путешествие, ребята осознают, что их миссия гораздо масштабнее: от её исхода зависит существование мира. Так начинается первая книга серии — «Новые правила».

В «Другом городе» пути героев то расходятся, то вновь переплетаются: из Северного они отправляются в Красный город (в котором угадывается постапокалиптическая Москва) и отдают бумаги императору Сандру, создавшему лабораторию, чтобы получить контроль над прорехами. Артём остаётся под впечатлением — он хочет работать на императора. Но Кая узнаёт тёмные секреты лаборатории и задумывается об истинных мотивах Сандра. 

В завершающем романе трилогии, «Иные земли», история разворачивается в параллельных реальностях: Артём попадает в прореху, где узнаёт о Великой битве, расколе миров и необходимости поддерживать равновесие. А Кая сталкивается с войной по эту сторону порталов.

Цикл Яны Летт понравится всем, кто любит романы взросления, где герои борются как с внешними врагами, так и с внутренними демонами; тем, кто ценит истории о дружбе и любви, расцветающих в условиях тотального апокалипсиса, а также фанатам «Голодных игр», «Ведьмака» и «Очень странных дел».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Издательство «Альпина.Проза»
#Что почитать#городское фэнтези
Рекомендуем
«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Блоги

Настольная ролевая «Кольцо Всевластья» — Средиземье глазами ролевика

Блоги

Что почитать? 5 фэнтези-книг про игры на выживание
Смертельные турниры, боги, смертные и борьба за жизнь в мире игры

Блоги

Читаем книгу: Эра Думер — «Жрец со щитом – царь на щите»
Отрывок, в котором главные герои, носители проклятия, впервые сталкиваются с необъяснимой угрозой

Блоги

«Доктор Грордборт: научно-приключенческое насилие»: настольное путешествие в мир космического ретрофутуризма
На Марс, леди и джентльмены!

Блоги

«Хеску. Кровь Дома Базаард»: тёмное фэнтези о кланах оборотней
История о расе, представители которых способны превращаться в птиц и зверей

Блоги

Читаем книгу: Рита Хоффман — «Загадочная история Аллана Уэйна»
Отрывок, в котором происходит загадочная смерть, а герой начинает что-то подозревать

Блоги

«Смех бессмертных»: триллер на базе древнего мифа
История о поиске вечности и борьбе с внутренними демонами

Блоги

Читаем книгу: Александр Зимовец — «Дуэльный сезон»
Отрывок, в котором главная героиня сходится на дуэли с опасным противником

Блоги

Warren Publishing: как хоррор-комиксы вернулись из могилы
Краткий рассказ об истории ужасов в американских комиксах.

Блоги

«Ртутные сердца»: роман, в котором магия уступает науке
Таинственные мудрецы, загадочные эликсиры, алхимики и колдуны-художники
Показать ещё
Рекомендуем
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
«Назад в будущее»: как создавался фильм. Другой Марти и черновики сценария
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты