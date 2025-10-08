Москва после апокалипсиса, мир детских фантазий и ангелы на Земле: новые романы в жанре городского фэнтези

Птица — обычный студент, который любит йогурты и тусуется с друзьями. Но после случайной драки с ним начинают происходить странные вещи: зуд между лопатками, сны о полётах, буквы в паспорте, которые превращаются в пепел прямо у него на глазах. Затем к Птице возвращаются воспоминания трёхлетней давности: на самом деле он ангел, упавший с небес из-за чрезмерного увлечения человеческой жизнью. Теперь ему предстоит сделать сложный выбор: вернуться на небо, пройдя три испытания (воды, огня и веры), или остаться человеком, но забыть о девушке, о которой не хочется забывать. Осознает ли Птица, кто он на самом деле? Поймёт ли, что значит быть человеком?



