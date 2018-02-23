«Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив

Альтернативная история, Готэм 1889 года. После долгого путешествия по Европе Брюс Уэйн возвращается в родной город, чтобы бороться с преступностью под маской Бэтмена. Готэм потрясают страшные убийства распутных девиц; полиция не может выйти на след преступника, и за дело берётся Тёмный рыцарь. Вот только вскоре горожане и констебли начинают подозревать, что именно Бэтмен стоит за жестокой резнёй.

Batman: Gotham by Gaslight Жанр: детективный мультфильм

Режиссёр: Сэм Лью

Роли озвучивают: Брюс Гринвуд, Дженнифер Карпентер, Энтони Хэд

Премьера: 6 февраля на Blu-ray и DVD

Возрастной рейтинг: 18+

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Комикс Брайана Августина и Майка Миньолы «Бэтмен: Готэм в газовом свете» вышел в 1992 году в серии Elseworlds и рассказывал об альтернативном Готэме конца XIX века. В этой короткой истории — всего 48 страниц — Бэтмена столкнули с главным маньяком того времени, Джеком-потрошителем. Готэм отлично вписался в викторианскую эпоху с её разгулом преступности. Авторы переосмыслили происхождение Бэтмена и Джека, но обошли вниманием многих друзей и врагов Бэтмена, чьи образы тоже можно было интересно обыграть.

Этот недостаток взялись исправить в экранизации. Хотя основной сюжет разворачивается вокруг Тёмного рыцаря, нас знакомят и с викторианскими версиями других персонажей. Вон тот любвеобильный прокурор — Харви Дент. Танцовщица в экзотическом наряде — Ядовитый Плющ. А в сиротках из подворотни без труда узнаются Робины. Правда, угадывать героев интереснее, чем следить за сюжетом — таким невыразительным он получился.

Авторы мультфильма сильно переработали первоисточник, оставив лишь пару ключевых сцен. По их словам, если адаптировать комикс как есть, мультфильм шёл бы всего 11 минут. Поэтому в нём появилось множество новых героев и второстепенных сюжетных линий. Самая примечательная — отношения Брюса Уэйна и Селины Кайл. Женщина-кошка тоже хочет остановить Джека-потрошителя, и герои решают бороться с маньяком вместе. По ночам. В одной постели. А чем ещё мог обернуться этот союз?

Прочие линии введены исключительно чисто ради хронометража. Они никак не помогают развитию детективного сюжета и лишь водят героя по ложному следу. Скажем, совершенно обособленной выглядит линия Хьюго Стрейнджа — создатели настолько явно рисуют из него злодея, будто хотят, чтобы все подозрения пали на жуткого доктора.

Авторы вообще слишком часто прибегают к приёму «ложная улика». Например, в начале Бэтмен узнаёт, что Потрошитель — левша. Но это почти не имеет значения для сюжета и не помогает вычислить убийцу. Более того, Бэтмен выясняет личность маньяка почти что случайно. Разве это похоже на величайшего в мире детектива, которого в этой вселенной обучал сам Шерлок Холмс?

Лучше всего в мультфильме проработан сам Готэм. Упадок морали, бедность, жестокость, классовое неравенство и полные опасностей ночные улицы — викторианская эпоха отлично подходит этому мрачному городу. Если в современном мире миллионер, скачущий по крышам, кажется безумцем, то здесь воспринимается как благородный мститель и народный герой. Одно удовольствие смотреть, как Бэтмен в стильном костюме орудует бэт-крюком и сражается со злодеем на дирижабле! Правда, сами драки получились вялыми и однообразными, несмотря на рейтинг R. В паре сцен нам покажут кровь, но не более того. Никакого сравнения с прошлогодней Castlevania, где «взрослый» рейтинг использовали по максимуму: кровь, трупы и отрубленные конечности.

Визуальный стиль и анимация проработаны на необходимом уровне, но не более того. Персонажи прорисованы схематично и угловато, без детализации. С задними планами дело похуже — жёлто-коричневые текстуры в отдельных сценах выглядят чересчур бедно. Мультфильм выпустили с поддержкой диапазона HDR и разрешения 4к, но это был напрасный труд: в таком высоком качестве особенно видны пикселизация и неудачная прорисовка героев.

Наблюдать за изменившимися героями и злодеями интересно, а вот за детективным сюжетом, драками и погонями — не очень. Да и по исполнению картина уступает многим другим мультфильмам по вселенной DC.

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