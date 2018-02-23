Альтернативная история, Готэм 1889 года. После долгого путешествия по Европе Брюс Уэйн возвращается в родной город, чтобы бороться с преступностью под маской Бэтмена. Готэм потрясают страшные убийства распутных девиц; полиция не может выйти на след преступника, и за дело берётся Тёмный рыцарь. Вот только вскоре горожане и констебли начинают подозревать, что именно Бэтмен стоит за жестокой резнёй.

Batman: Gotham by Gaslight

Жанр: детективный мультфильм
Режиссёр: Сэм Лью
Роли озвучивают: Брюс Гринвуд, Дженнифер Карпентер, Энтони Хэд
Премьера: 6 февраля на Blu-ray и DVD
Возрастной рейтинг: 18+
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«Шерлок Холмс» Гая Ричи

Комикс Брайана Августина и Майка Миньолы «Бэтмен: Готэм в газовом свете» вышел в 1992 году в серии Elseworlds и рассказывал об альтернативном Готэме конца XIX века. В этой короткой истории — всего 48 страниц — Бэтмена столкнули с главным маньяком того времени, Джеком-потрошителем. Готэм отлично вписался в викторианскую эпоху с её разгулом преступности. Авторы переосмыслили происхождение Бэтмена и Джека, но обошли вниманием многих друзей и врагов Бэтмена, чьи образы тоже можно было интересно обыграть.

Этот недостаток взялись исправить в экранизации. Хотя основной сюжет разворачивается вокруг Тёмного рыцаря, нас знакомят и с викторианскими версиями других персонажей. Вон тот любвеобильный прокурор — Харви Дент. Танцовщица в экзотическом наряде — Ядовитый Плющ. А в сиротках из подворотни без труда узнаются Робины. Правда, угадывать героев интереснее, чем следить за сюжетом — таким невыразительным он получился.

«Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив 1

В мультфильме есть пара коротких музыкальных номеров, которые выглядят довольно чужеродно

Авторы мультфильма сильно переработали первоисточник, оставив лишь пару ключевых сцен. По их словам, если адаптировать комикс как есть, мультфильм шёл бы всего 11 минут. Поэтому в нём появилось множество новых героев и второстепенных сюжетных линий. Самая примечательная — отношения Брюса Уэйна и Селины Кайл. Женщина-кошка тоже хочет остановить Джека-потрошителя, и герои решают бороться с маньяком вместе. По ночам. В одной постели. А чем ещё мог обернуться этот союз?

Прочие линии введены исключительно чисто ради хронометража. Они никак не помогают развитию детективного сюжета и лишь водят героя по ложному следу. Скажем, совершенно обособленной выглядит линия Хьюго Стрейнджа — создатели настолько явно рисуют из него злодея, будто хотят, чтобы все подозрения пали на жуткого доктора.

«Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив 2

В мотивах Джека хватает противоречий. То он убивает исключительно «грязных» женщин, то не гнушается прикончить свидетелей

Авторы вообще слишком часто прибегают к приёму «ложная улика». Например, в начале Бэтмен узнаёт, что Потрошитель — левша. Но это почти не имеет значения для сюжета и не помогает вычислить убийцу. Более того, Бэтмен выясняет личность маньяка почти что случайно. Разве это похоже на величайшего в мире детектива, которого в этой вселенной обучал сам Шерлок Холмс?

Лучше всего в мультфильме проработан сам Готэм. Упадок морали, бедность, жестокость, классовое неравенство и полные опасностей ночные улицы — викторианская эпоха отлично подходит этому мрачному городу. Если в современном мире миллионер, скачущий по крышам, кажется безумцем, то здесь воспринимается как благородный мститель и народный герой. Одно удовольствие смотреть, как Бэтмен в стильном костюме орудует бэт-крюком и сражается со злодеем на дирижабле! Правда, сами драки получились вялыми и однообразными, несмотря на рейтинг R. В паре сцен нам покажут кровь, но не более того. Никакого сравнения с прошлогодней Castlevania, где «взрослый» рейтинг использовали по максимуму: кровь, трупы и отрубленные конечности.

«Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив 3

Кровь из носа — максимум, что мультфильм себе позволяет, несмотря на рейтинг R

Визуальный стиль и анимация проработаны на необходимом уровне, но не более того. Персонажи прорисованы схематично и угловато, без детализации. С задними планами дело похуже — жёлто-коричневые текстуры в отдельных сценах выглядят чересчур бедно. Мультфильм выпустили с поддержкой диапазона HDR и разрешения 4к, но это был напрасный труд: в таком высоком качестве особенно видны пикселизация и неудачная прорисовка героев.

«Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив 4

Мультфильм может понравится поклонникам стимпанка

Наблюдать за изменившимися героями и злодеями интересно, а вот за детективным сюжетом, драками и погонями — не очень. Да и по исполнению картина уступает многим другим мультфильмам по вселенной DC.

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«Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив
УДАЧНО
  • альтернативный взгляд на мир
  • развитие идей комикса
  • линия Бэтмена и Женщины-кошки
НЕУДАЧНО
  • тривиальный и скучный сюжет
  • необоснованный рейтинг R
  • посредственная анимация
6НЕПЛОХО
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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

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