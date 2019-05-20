Безумная Королева. Почему Дейенерис должна была стать злодейкой

Восьмой сезон «Игры престолов» принёс нам один из самых неожиданных и шокирующих сюжетных поворотов за весь сериал. Дейенерис, которую семь с половиной сезонов преподносили как одну из главных героинь и единственную законную правительницу Вестероса, превратилась в настоящую дочь своего отца, Безумную Королеву, и спалила сдавшийся город в драконьем пламени. Но так ли неожиданным было преображение Дени? А что, если Джордж Мартин и шоураннеры «Игры престолов» с самого начала прочили Дейенерис на роль финальной злодейки, но все намеки на подобное будущее маскировали её благими делами? А может, всё дело в скомканном сценарии, который недостаточно отразил мотивы героини, а то и вовсе потерял основной повод для перехода матери драконов на тёмную сторону? «Мир фантастики» разбирается в запутанном деле Дейенерис Таргариен.

Осторожно, спойлеры! Мы анализируем сюжет как книг, так и сериала!

Эгоизм и чувство личной исключительности

Дени с самого детства росла с верой в исключительность своей семьи. Брат Визерис кормил её сказками о былом величии Таргариенов и обещаниями жестокой мести, которой они подвергнут узурпаторов, отнявших у них Железный трон. Иллирио Мопатис, приютивший детей Безумного Короля, подогревал эту уверенность, рассказывая, что простой народ и знать Вестероса поголовно мечтают о возвращении законных правителей, пьют за их здоровье и по ночам тайком шьют знамёна с драконами.

Поэтому Дени свято верила, что Железный трон принадлежит ей и только ей. В её картину мира не укладывалось, что кто-то мог иметь другое мнение на этот счёт, — подобные еретики подвергались немедленному принудительному дракарису.

За восемь сезонов Дени не раз говорила, что Железный трон — её главная цель, ради достижения которой она пойдёт на все. Она была готова отдать Семь Королевств на растерзание кхаласару своего мужа Дрого, а когда Дрого умер, лично повторила его обещание оставшимся дотракийцам.

Дени часто демонстрировала пренебрежение культурой и обычаями стран и народов, которые встречались ей на пути, если эти обычаи не вписывались в её картину мира. Отсюда и борьба с рабством в городах Залива Работорговцев, вся экономика которого строилась именно на том, что одни люди владели и торговали другими. Действия Дени похвальны с точки зрения современной морали — но для средневековья это безумно самонадеянно и принесло кхалиси массу врагов.

Дейенерис принято выставлять сильной героиней, которая всего добилась сама, но, по сути, она сделала не так много, чтобы заслужить подобное отношение. Права на Железный трон достались ей по рождению. Драконов, свой главный аргумент в спорах, Дени получила в подарок. А расположение своих ближайших советников, как минимум Джораха (поначалу) и Даарио, она завоевала во многом благодаря привлекательной внешности.

Конечно, сами по себе внешность, происхождение и даже мощная армия не сделают никого правителем Вестероса, и Дени пришлось немало потрудиться и самой. Но всё же стартовые позиции у неё были куда выгоднее, чем у многих претендентов на престол.

Нездоровый интерес к пиромантии

Как известно, отец Дейенерис погорел на нездоровом интересе к Дикому огню и привычке живьём сжигать оппонентов. И хотя Дейенерис публично отрекалась от наследия отца, сложно удержаться от соблазна, когда у тебя целых три огнедышащих дракона. Дейенерис спалила живьём не одну сотню живых существ.

Началось все ещё в Дотракийском море, когда она, мстя за смерть мужа, заживо сожгла убийцу Дрого на погребальном костре. Далее Дени начала пользоваться драконьим пламенем: сначала Дрогон поджёг Бессмертных в Кварте, а затем в Астапоре, куда кхалиси приехала покупать армию Безупречных. Продавец в качестве платы потребовал одного из драконов Дейенерис, и та вроде бы согласилась на невыгодные условия. Но как только сделка была совершена и Безупречные перешли под контроль кхалиси, та отказалась исполнять свою часть обязательств и приказала дракону спалить своего якобы владельца. Поскольку остальные работорговцы были заняты тем, что гибли от копий Безупречных, не уцелело никого, кто мог бы оспорить сделку.

В Миэрине Дени без суда и следствия приговорила к сожжению живьём одного из Мастеров, хотя его участие в движении Сынов Гарпии даже не было доказано. Затем Дейенерис сожгла всех кхалов в Ваес Дотраке и спалила осадивший Миэрин флот работорговцев, желавших возродить в городе прежние порядки.

Как правило, советники Дейенерис приветствовали каждое использование дракариса по ту сторону Узкого моря. Но как только Дени перебралась в Вестерос, оказалось, что методы, работавшие в Эссосе, не всегда работают в Семи Королевствах.

Советники не имели ничего против сожжения сотни-другой местных, но пленные вестеросцы, особенно благородного происхождения, по их мнению, заслуживали другого отношения. Их можно было взять в плен, заставить надеть чёрное и отправить на Стену, но не сжигать живьём. Советники Дени впервые переполошись из-за ее склоннности к дракарису лишь после сожжения армии Ланнистеров и лично Рэндела с Диконом Тарли.

Огнём и мечом

Ещё во втором сезоне, находясь в пустыне возле Кварта, Дени на полном серьёзе пообещала: она возьмёт то, что принадлежит ей по праву, даже если для этого потребуется стереть с лица земли целые армии и города. Вы думали, это просто громкие слова и мотивационные речи? А вот и нет!

Захватив Миэрин, Дени приходит в ярость и приказывает распять вдоль дороги 163 работорговца — по числу несчастных рабов, прибитых к столбам в честь прихода матери драконов. Казалось бы, поступок Дени полностью обоснован в рамках концепции «око за око». Но это вынудило Сынов Гарпии в открытую выступить против «узурпатора» и начать партизанскую войну против неё, приведшую к сотням жертв с обеих сторон, а также среди мирных жителей.

В восьмом сезоне Дени бесится оттого, что её не встречают с распростёртыми объятиями. Мать драконов не понимает, почему никто не считает её законной правительницей Семи королевств, — даже после того, как кхалиси положила половину своей армии ради спасения Севера. А раз пряником править не выходит, пора действовать кнутом. Или, в случае Дени, огнём и мечом.

Советники не сдержали

После сожжения Тарли Тирион и Варис прямым текстом говорят, что мудрые советы — единственное, что удерживает Дени от превращения в отца. Предполагается, что свита оберегает Дени от поспешных суждений и сдерживает ее опрометчивые порывы.

В самом деле, сир Барристан в своё время просил кхалиси проявить милость к распятым работорговцам, а Джорах советовал Дени найти общий язык с Сансой, и то мать драконов умудрилась провалить этот разговор. А как только Дейенерис растеряла советчиков — Миссандея и Джорах погибли, Варис казнён за измену, Тирион утратил доверие и рискует вот-вот отправиться на пасеку выращивать пчёл, а Джон из любовника стал соперником, — она мигом превратилась в Безумную Королеву.

Есть, правда одно, «но». Всякий раз, когда Дейенерис поступала по-своему и не слушала ничьих советов, она оказывалась права. А во всех её неудачах в последних сезонах были виноваты именно советники. Именно они отговорили Дейенерис от прямой атаки на Красный замок и советовали выждать, в результате чего Дени лишилась союзников — лояльные Серсее силы расправились с Грейджоями, Мартеллами и Тиреллами.

Именно Тирион посоветовал Дени поддержать вылазку за Стену, в которой она лишилась одного из драконов. Тот же Тирион заверял Дени, что Серсея пришлёт армию на войну с Королем Ночи, — пока Серсея нанимала Золотых Мечей для войны с Дени. Наконец, именно советники предложили Дени разделить силы и подойти к Королевской Гавани с разных сторон — и подставили её под удар Грейджоя.

Правда, в том, что Дени с высоты не заметила огромный флот, виноваты уже не советники, а личный окулист. А в том, что она вообще забыла о флоте, виноваты люди, о которых мы поговорим в следующей главе.

Во всём виноваты сценаристы

Дейенерис не суждено было сидеть на Железном троне. Персонаж, который восемь сезонов (или семь книг) свято верит, что кресло его по праву, а затем торжественно его занимает… мы ведь сейчас про «Игру престолов» говорим? Это было бы так банально, что даже Бениофф и Уайсс, в последних сезонах скатившиеся в штампы и клише, не пошли бы на такое.

Вопрос в другом: какая цепь событий должна привести Дени к гибели в версии Джорджа Мартина? В сериале Бениофф и Уайсс приняли за основу версию о Безумной Королеве. В книгах это может быть и пропавшая из сериала теория об Азор Ахае. Но даже если создатели планировали такой исход изначально, переход Дени на тёмную сторону получился настолько притянутым за уши, что сюжетные костыли видны невооружённым глазом.

Конфликт Джона и Дени выглядит надуманным. Джон не раз говорил, что не хочет править, к тому же у Таргариенов браки между близкими родственниками — норма, а эти двое и так встречаются — в чем проблема? Конфликт Дени с Серсеей также кажется неубедительным. Серсея целый сезон попивает винишко на балконе, а ее новый дружок Эурон Грейджой играет роль рояля в кустах, телепортируясь в случайных частях карты и сея хаос и разрушения или огребая по первое число, когда это требуется сюжету. В одной серии дракона сбивают парой выстрелов из «скорпиона», а уже в следующей целая батарея «скорпионов» не может справиться с единственным драконом…

И да, Дейенерис не раз сжигала людей, но всегда за дело. Она расправлялась с работорговцами, колдунами, воинами противника и табуном шовинистов, которые собирались её изнасиловать и продать в рабство. Дени освобождала рабов, лично поила водой распятых и на целый сезон посадила своих драконов на цепь за то, что те сожрали всего одного ребёнка. А тут она без задней мысли сжигает целый город.

Так чем заслужили такое наказание невинные жители Королевской Гавани? Любопытную теорию предлагает паблик «Внезапные теории. Ветра зимы. Спойлеры». А что, если изначально в Королевской гавани Дени должна была противостоять не Серсея, а кто-нибудь другой? Кто-то, кто мог взбесить Дени куда сильнее трёх Одичалых, пьющих за здоровье Джона? Кто-то наподобие Юного Грифа, который называет себя Эйегоном Таргариеном, законным наследником Семи Королевств. Персонаж был полностью вырезан из сериала, а его роль, по всей видимости, поделили между Серсеей и Джоном Сноу. Отсюда и странности в поведении Дени.

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