Войска Дейенерис и Джона стягиваются к стенам Королевской Гавани. Тирион всеми силами пытается предотвратить резню при захвате города. Варис убеждает Джона, что из него выйдет лучший правитель, чем из его тёти, но тот упорно намерен хранить верность своей королеве. Дейенерис тем временем узнаёт, что Джон вопреки её мольбам рассказал сёстрам, что он сын Рейегара. Предательство любимого не добавляет драконьей королеве здравомыслия, которое не помешало бы ей перед грядущей битвой.

Для начала поблагодарим шоураннеров «Игры престолов», Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, за то, что нашей редакции щедро предоставили дневник Дейенерис. Сценаристы сериала написали его специально для Эмилии Кларк, чтобы та лучше понимала мотивы своей героини. К сожалению, хронометраж ограничен и вся подоплёка сложных решений Дейенерис никак не могла уместиться в формат серии.

Осторожно, спойлеры! Обзор предназначен для смотревших — и для тех, кто спойлеров не боится.

Вот выдержка из дневника Дейенерис после взятия Королевской Гавани:

«Дорогой дневник, Пишу это, сидя на Железном Троне. Вернее, на его оплавленном остове, что нашли средь развалин Красного замка. Водрузить его пришлось в чистом поле, ведь от города мало что осталось; но, как говорил мой отец, «да будет она королём обгорелых костей и поджаренной плоти». Или это было сказано не про меня? Или я когда-то говорила, что никогда им не буду?.. В последние дни в моей голове порядочная путаница. Сегодня день моего торжества, ведь я доказала предателям, что окружают меня: я достойна короны. Я знала — они только и ждут случая уличить меня в непоследовательности, что так часто свойственна поступкам женщин. Но я проявила твёрдость, присущую истинным правителям. В списке дел на сегодня я записала «утро: сжигаю дотла Королевскую Гавань». Утро прошло, и я, как обещала, сожгла дотла Королевскую Гавань. Злые языки после будут кричать, что в этом не было нужды, ведь город уже сдался на мою милость, вражеские воины побросали оружие, а из всех жителей мне была ненавистна только Серсея. Что я могла казнить одну королеву-тирана вместо того, чтобы жечь невинных людей. Они не понимают одного — после такого никто не обвинит Дейенерис Бурерождённую в том, что она легко меняет свои планы». (дальше почерк неразборчив, но следующие страницы, залитые кровью, целиком исписаны словами «ненавижу», «Джон», «все предатели» и «ха-ха-ха» с пятью восклицательными знаками, что, согласно Пратчетту, верный признак абсолютно свихнувшегося разума)

Шутка, конечно. Но если бы этот дневник действительно существовал, думаю, он многое бы прояснил.

Давайте простимся светло

В пятой серии мы попрощались с несколькими героями — и с надеждами на достойный финал, пожалуй, тоже. Во всяком случае, достойного финала многих сюжетных линий мы точно уже не дождёмся. Джейме Ланнистер никогда не перешагнёт через болезненную привязанность к сестре. Варис не провернёт новую гениальную махинацию. Серсея не повторит трюк с септой Бейелора и не встретит врагов салютом из дикого огня. И только Джон, возможно, наконец что-то узнает и признает правоту людей, которые умеют смотреть правде в глаза.

Сюжет продолжает произвольно ослаблять одну сторону конфликта и усиливать другую, чтобы двигаться в нужном русле. Приём прост и эффективен: в зрителе сеют ложные сомнения в исходе грядущей битвы, дабы создать напряжение… а потом сторона, которая должна победить, берёт и побеждает. Куда проще, чем следует при заданных условиях. И неважно, что нам успели создать ожидания, которые в итоге не оправдывают, ведь Бениофф и Уайсс официально подтвердили, что не оправдывать ожидания — их конёк.

Вся надменная уверенность Серсеи, защищающей свой дом, все слова о том, что две армии сравняли силы, все сомнения в победе поредевших сил северян и Безупречных — всё оказывается пустышкой. Баллисты, в прошлой серии убившие дракона и встречавшие Дейенерис дождём снарядов, теперь не доставляют захватчикам никаких проблем. Дрогон внезапно обретает ту же способность взрывать пламенем стены и сносить башни, которой прежде мог похвастать лишь его ледяной собрат. Золотых Мечей сметают так, словно вместо двадцати тысяч воинов Серсее предоставили от силы две сотни. Невесть откуда берутся дотракийцы, с которыми мы уже простились в битве за Винтерфелл. Дейенерис уничтожает город и вражескую армию без малейшего труда.

Вишенкой на торте абсурда выступает то, что в уничтожении не было никакого смысла. К грандиозному срыву Дейенерис нас вели весь сезон — и всё равно не показали его так, чтобы в него верилось. Он слишком резкий, лишённый серьёзных оснований и весомого толчка за тонкую грань, которая отделяет решимость взять своё от слепой кровожадности. Воины Ланнистеров, побросавшие мечи в сдавшемся городе, выглядят чистыми мучениками. Дени, без причин отказавшую жителям Королевской Гавани в праве на помилование, выставили тираном хуже всех, что мы повидали на Железном Троне за восемь сезонов.

Отныне к драконьей королеве можно испытывать только ненависть. Если так сценаристы решили облегчить страдания зрителей, когда дочь Безумного Короля убьют, то это дешёвый ход.

Дейенерис — не единственное разочарование серии. Серсея в горящем городе резко теряет весь свой лоск. Джейме и Эурона сталкивают лбами предельно неуклюже. Цареубийце окончательно отказывают в возможности вырасти над собой и пройти ту же арку, что ему прописали в книге. Ещё в предыдущей серии можно было надеяться, что Джейме исцелился от слепой любви и оставил Север, чтобы подарить Серсее милосердную смерть от своей руки, но увы: сын Тайвина так и умирает безвольным придатком сестры, бросив женщину, которая могла сделать его лучше.

Арья отправляется в Королевскую Гавань пополнить свой список убитых особ королевской крови… а в итоге весь бой бестолково мечется по горящему городу, чтобы мы полюбовались на ужасы побоища. Нет, повторять трюк с Королём Ночи было бы слишком, но Безликой определённо нашлось бы применение получше.

Последний день Королевской Гавани

Но если к сценарию вопросов много, то постановку хочется только хвалить. Серия отлично пробивает на эмоции и разворачивает перед зрителем маленькие человеческие драмы.

Тирион и Джейме прощаются не менее трогательно, чем Пёс и Арья. Конец близнецов Ланнистеров почти выжимает слезу (ещё бы не вспоминалось ежесекундно, что этот конец значит для одного из самых интересных книжных героев!). Серсею, оплакивающую ребёнка, которому не суждено родиться, искренне жаль.

Сандор Клиган обретает долгожданное возмездие: его поединок с Горой среди обломков и сполохов драконьего пламени — один из самых зрелищных моментов сезона. Эмилия Кларк с блеском отыгрывает переход Дейенерис на тёмную сторону, и не её вина, что персонажу не прописали нормальную мотивацию.

Когда же на экране появляется гибнущий город, в полной мере проникаешься ужасом людей, обречённых на смерть. Камера умело подчёркивает панику на лице Арьи, отчаяние Джона, бессильного удержать разъярённых воинов от насилия. Север всё ещё помнит — и жестокости северян, которым выдалась возможность отомстить убийцам Неда и Робба Старка, как раз не удивляешься (а в том, что командир из Джона никудышный, мы уже не раз убедились, так что его бессилию тоже не удивляешься). Виды улиц, где вместо снега падает пепел, а закопченная брусчатка завалена обугленными трупами, пробирают до дрожи. И неважно, что при этом вспоминается, Помпеи после извержения или Нагасаки после бомбардировки: катастрофа всегда выглядит сходно.

Увы, Дейенерис подтвердила правоту всех, кто в ней сомневался, и доказала, что «единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». Борец с чудовищами сам превратился в чудовище. Освободительница, которая ломала колесо угнетения, сама в него угодила и вместо одного тирана подарила Вестеросу другого — куда страшнее. Пусть виды мёртвого города предоставят парочке наивных глупцов доказательство, что не все люди заслуживают слепой веры в них. Это прозрение далось слишком дорогой ценой.