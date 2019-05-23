Вестерос обречён! Каким станет мир «Игры престолов» после финала

Финальный эпизод «Игры престолов» подарил нам один из самых крутых сюжетных поворотов — во главе Вестероса оказался совершенно неожиданный правитель. И, пока немногие ставившие на него счастливчики забирают свой выигрыш в букмекерских конторах, мы разбираемся, что хорошего сулит подобный выбор Семи Королевствам. Если вкратце, то ничего.

Осторожно, спойлеры! Это же «Игра престолов», тут всё спойлер.

Единому Вестеросу не бывать

Семь Королевств были объединены и долгое время удерживались вместе исключительно силой. Большую часть своей истории государства Вестероса враждовали друг с другом, и хотя с годами их количество сокращалось, впервые единое государство образовалось на материке лишь за 300 лет до событий «Игры престолов».

Эйегон Таргариен по прозвищу Завоеватель объединил семь королевств (по факту шесть, потому что Дорн сохранял независимость ещё полтора столетия) огнём и мечом, опираясь на родных сестёр, небольшую армию и трёх драконов, которые и сыграли решающую роль в Завоевательных войнах.

Долгое время драконы Таргариенов оставались главным и едва ли не единственным аргументом, пресекающим любые поползновения к сепаратизму. Но и огнедышащие ящеры не спасли единое государство от войн и междоусобиц наподобие Танца драконов и восстания Блэкфайра.

Спустя полтора столетия после завоевания последние драконы вымерли, но Таргариены благодаря мудрой политике сумели сохранить свою власть ещё на сто пятьдесят лет. До тех пор, пока Безумный Король всё не испортил, настроив против себя вообще всех.

Король Роберт Баратеон, хоть и не обладал драконами, устраивал большую часть великих домов. Да и то Грейджои на своих Железных островах успели поднять небольшую бучу — правда, их мятеж был достаточно оперативно и жёстко подавлен. Однако стоило Роберту умереть, как королевство мигом нырнуло в пучину гражданской войны.

Мигом вспомнились старые счёты и былые обиды, на Севере и Железных островах всплыли самозваные короли-сепаратисты, и с тех пор Семь Королевств с незначительными перерывами трясло до самых выборов Брана Сломленного.

Вы, конечно, можете с нами не соглашаться, но само прозвище Сломленный не внушает почёта и уважения к обладателю подобного титула. За пределами Винтерфелла новый король не известен ровным счетом никому, а между тем старые обиды и распри никуда не делись.

Да что там говорить, на самих выборах Брана родная сестра нового короля подложила ему здоровенную свинью, объявив о независимости Севера и создав опасный прецедент. Семь Королевств в тот же день не превратились в Четыре Королевства только потому, что в Дорне, по всей видимости, не осталось ни одного обладателя стальных яиц, а Яра Грейджой по какой-то причине сохранила преданность Дейенерис. Заметьте: не короне, Дейенерис. Любить Брандона Старка у неё никаких особых резонов нет.

По сути, лояльные короне правители сохранились лишь в Утёсе, Долине, Речных землях, Хайгардене да Штормовом пределе. Владельцы этих земель либо обязаны своим положением новой власти (Бронн, Джендри), либо не обладают достаточным авторитетом (Эдмур, Робин Аррен — пока что), либо и так правят всем государством (Тирион). Но сколько ещё продержится подобное положение вещей?

Как только в Дорне появится сильный правитель, в Железных землях устанут от указов из Королевской Гавани, а Робин Аррен достаточно окрепнет, в уже Шести Королевствах легко может начаться очередная междоусобная война.

Выборный король — это плохо

Выборная должность монарха — весьма опасный прецедент. Тирион в своём выступлении был отчасти прав, говоря, что королевские дети зачастую вырастают жестокими и злыми. Но, как правило, наследника с детства готовят к роли короля и учат государственному управлению. Правда, как показывает пример Джоффри Баратеона, порой из этого всё равно ничего не выходит: либо учителя были так себе, либо ученик совсем дурак оказался.

Однако в любом случае выборная должность создаёт опасный прецедент. Когда корона передаётся по наследству, все придворные знают, что после смерти короля трон займёт его родственник. Если они будут знать, что трон сможет занять, грубо говоря, любой желающий, ретивые игроки в престолы могут испытать непреодолимое искушение приблизить выборы нового короля и повлиять на их итог.

Власть развращает, и далеко не все будут готовы добровольно её вернуть. Мертвого короля, разумеется, никто уже спрашивать не будет, но его наследники вполне могут и отказаться передавать корону кому-то ещё. Как говорится, хорошие вещи должны оставаться в семье.

Остаётся и вопрос коррупции. Когда ты знаешь, что после тебя страной будут править твои дети, внуки и правнуки, ты вряд ли будешь воровать из казны. Ведь вся страна и так принадлежит тебе, а воровать у самого себя довольно глупо. Но если известно, что после твоей смерти корона отойдёт кому-то ещё, желание позаботиться о родне за казённый счёт может и перевесить здравый смысл.

В реальной истории выборы монарха случались редко, но всё-таки случались. Как правило, это были единичные случаи, происходившие из-за того, что предыдущая династия оборвалась, не оставив после себя ни единого наследника. Так на Земском соборе 1613 года русским царём был избран Михаил Романов. Но после его смерти никаких выборов не было — трон просто отошёл его наследнику Алексею и оставался за Романовыми до 1917 года.

На постоянной основе выборы правителя мало где проводились и, как правило, сопровождались грандиозным бардаком. Так, после смерти Угэдэя монголы четыре года не могли выбрать нового хана, поскольку Батый, главный соперник основного кандидата в ханы Гуюка, умышленно избегал приезжать на курултай и участвовать в голосовании. Хана монголы всё-таки выбрали, но эта задержка дорого им обошлась — именно из-за неё они не продвинулись дальше на запад.

Регулярно выбирали короля и в Речи Посполитой. Но там король, по сути, был глубоко ограничен в правах: без разрешения сейма польский монарх не мог ни войну объявить, ни мир заключить. Жениться — и то не мог. В результате такой системы принятие важных решений порой откладывалось на долгие месяцы, и эти задержки аукались стране. В Вестеросе такой номер вряд ли пройдёт — роль Малого совета не настолько сильна. Хотя, если Бран будет вообще игнорировать свои обязанности, вся власть окажется в руках десницы и его помощников.

Выборы короля Брана нелегитимны

В истории Вестероса был лишь один подобный прецедент. В 233 году на Великом совете выбирали нового короля, после того как предыдущий не оставил после себя никаких ближайших родственников, а неближайшие рисковали развязать Гражданскую войну, если бы решение вопроса с престолонаследием оставили им. Но на совет тот съехалась не пара калек, а все великие и малые лорды Вестероса, а также мейстеры Цитадели и представители Веры. Да и выбирали только из доступных Таргариенов, а не из кого попало

Формально Тирион прав: в Драконьем логове действительно собрались самые могущественные лорды и леди Семи Королевств, и в стране просто не нашлось бы того, кто осмелился бы оспорить их решение. Проблема в том, что все эти лорды и леди съехались не на выборы короля, а на суд над парой преступников, которые сговорились друг с другом и убили королеву.

Тирион Ланнистер перестал быть десницей короля в день уничтожения Королевской Гавани. Он был обвинён в измене, заключён под стражу и просидел какое-то время взаперти. А затем вдруг встал перед лордами и леди Вестероса и, не снимая кандалов, принялся переписывать законы. Кто дал ему такое право? Да никто. Юридически все его заявления ничего не значат, у окружающих не было никаких оснований с ним соглашаться. Но они согласились, и это вряд ли свидетельствует в их пользу.

Бран — худший вариант из возможных

Бран Сломленный, наверное, самый неподходящий кандидат на престол. Его единственное преимущество — в том, что ему не требуется трон, поскольку он и так передвигается в инвалидном кресле. У Джона Сноу, у Тириона, даже у Джендри было куда больше оснований примерить корону. На стороне Джона — происхождение и не вполне заслуженная репутация героя, военного лидера и правителя (пусть даже в короли Севера, кажется, берут кого попало). Тирион — опытный политик и ближайший наследник трёх последних правителей, а Джендри — ныне законный сын короля Роберта Баратеона, по мнению некоторых — последнего законного короля Вестероса. И пусть против кандидатуры Джона наверняка бы решительно высказались Безупречные, а Джендри — простой кузнец, чем они хуже калеки, никогда не проявлявшего интереса к власти?

Если вы забыли, чем занимался Бран на протяжении всего восьмого сезона, то позвольте освежить вашу память: ничем. Он с отсутствующим видом сидел в кресле, по всей видимости, погрузившись в прошлое. Он не сообщил своим союзникам никакой полезной информации о Короле Ночи и его воинстве, во время битвы занимался не пойми чем, мы так и не узнали, для чего были нужны призванные им вороны. Кроме того, Бран успел отречься от своего имени, заявить, что он уже не Бран, что настоящее мало его интересует и он живёт в прошлом, проигрывая в памяти события минувших лет.

Бран не проявлял интереса к политике, и, судя по всему, ничего не поменялось и после избрания его королём. На первом же заседании Малого совета он предоставляет советникам самим разбираться с проблемами страны, а сам отправляется на поиски улетевшего Дрогона — видимо, в надежде подкрепить свои претензии на трон драконьим правилом.

В принципе, когда королю настолько нет дела до своих подданных, возможно, даже хорошо, что он не вмешивается в дела государства: меньше дров наломает. Главное — отдать контроль за страной в руки надежных, ответственных и профессиональных помощников. И вот тут нас поджидает очередной провал.

Малый совет короля Брана некомпетентен

В принципе, ещё со времён короля Роберта в Малом совете заседало немало недостойных людей, но там хотя бы были опытные интриганы и игроки в престолы наподобие Вариса и Мизинца. Малый совет короля Брана состоит из государственного преступника, бывшего контрабандиста, наёмника, женщины-рыцаря и неудавшегося брата Ночного Дозора, которому даже не удалось стать нормальным мейстером. Реальный опыт управления страной есть только у Тириона, и хотя на посту десницы короля Джоффри он добился немалых успехов, это был последний раз, когда он делал что-то стоящее и умное. А с тех пор уже шесть сезонов прошло!

И этим людям предстоит восстанавливать разоренную войной страну! Столица разрушена, целые регионы опустели, повсюду царят голод, разруха и беззаконие, по лесам рыщут бандиты и мародёры, многие замки лишились своих хозяев, а люди — домов. А новый мастер над монетой предлагает начать с реконструкции борделей. Ну, действительно, шлюхи гораздо важнее для послевоенной экономики.

Да помогут Шести Королевствам Семеро! Или богов теперь тоже должно быть шестеро, по числу королевств?