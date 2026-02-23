«Евангелион» получит новый аниме-сериал. Его напишет создатель NieR

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Дмитрий Кинский
23 февраля 14:32
1
1 минута на чтение
В рамках 30-летия «Евангелиона» неожиданно анонсировали новый аниме-сериал во франшизе.
За производство отвечают студии Khara (ребилды «Евангелиона») и CloverWorks («Семья шпиона»).
Режиссером выступает Кадзуя Цурумаки, который работал над «Концом Евангелиона» и трилогией ребилдов, а его помощником — Токо Ятабэ.
Что интересно, сценарий для аниме-сериала напишет создатель NieR: Automata Еко Таро, который вдохновлялся «Евангелионом» при создании франшизы. За саундтрек отвечает Кейити Окабэ, известный по NieR.
Даты выхода пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

