Новости

Новый трейлер «Мортал Комбата 2»

Дмитрий Кинский
25 февраля 21:34
1 минута на чтение
Warner Bros. опубликовала второй трейлер сиквела «Мортал Комбата», в котором главные герои сразятся с Шао Каном.
В режиссерском кресле вновь Саймон Маккуойд, а сценарий написал Джереми Слейтер, известный по «Койоту против "Акме"».
Среди новых персонажей будут Джонни Кейдж, Китана, Баракка, Джейд, Синдел, Шао Кан и не только.
Премьера состоится 8 мая.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

