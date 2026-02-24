A24 показала первый тизер «Закулисье реальности» по мотивам крипипасты на YouTube

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Андрей Квасков
24 февраля 18:35
61
1 минута на чтение
Кинокомпания A24 выпустила тизер научно-фантастического хоррора по мотивам крипипасты «Закулисье реальности» (или The Backrooms).

История будет посвящена психотерапевту, который отправился в лиминальные пространства для спасения пациента.

За постановку будет отвечать блогер и режиссер Кейн Парсонс, выпускающий на YouTube короткометражки по «Закулисью». Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж», «Жизнь Чака») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Международная премьера состоится 29 мая, а в России — 4 июня.
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Олеся Климчук

09.09.2025

10001

Не страшное, но завораживающее кино, которому чего-то зловеще не хватает.

Андрей Квасков
