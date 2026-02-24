A24 показала первый тизер «Закулисье реальности» по мотивам крипипасты на YouTube

Кинокомпания A24 выпустила тизер научно-фантастического хоррора по мотивам крипипасты «Закулисье реальности» (или The Backrooms).
История будет посвящена психотерапевту, который отправился в лиминальные пространства для спасения пациента.
За постановку будет отвечать блогер и режиссер Кейн Парсонс, выпускающий на YouTube короткометражки по «Закулисью». Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж», «Жизнь Чака») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
Международная премьера состоится 29 мая, а в России — 4 июня.
