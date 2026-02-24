Первый тизер нового аниме по «Евангелиону» от создателя NieR: Automata

В сети появился первый тизер нового аниме-сериала по «Евангелиону», который показали на мероприятии в честь 30-летия франшизы.
В ролике можно увидеть несколько разрушенных локаций и разъяренную ЕВУ-01 с клыками.
За производство отвечают студии Khara (ребилды «Евангелиона») и CloverWorks («Семья шпиона»). Режиссерское кресло занял Кадзуя Цурумаки, который работал над ребилдами, а сценаристом выступает создатель NieR: Automata Еко Таро.
Даты выхода пока нет.
