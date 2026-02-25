«Мгла» Майка Флэнагана не будет повторять версию Фрэнка Дарабонта

Майк Флэнаган рассказал, что его версия «Мглы» по Стивену Кингу будет самостоятельным произведением.
Майк Флэнаган
Мне очень нравится фильм Фрэнка Дарабонта, и нет никакого смысла его переснимать. Именно поэтому я иду в другом направлении. Моя «Мгла» получится великолепным фильмом.
Это не повтор. Разницу видно с первой страницы сценария.
Сюжет остаётся классическим: маленький город в штате Мэн окутывает таинственный туман, из которого появляются чудовища. Группа выживших прячется в местном супермаркете, что порождает массовые беспорядки столь же опасные, как и ужасы снаружи.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.