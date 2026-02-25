КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

«Мгла» Майка Флэнагана не будет повторять версию Фрэнка Дарабонта

Андрей Квасков
25 февраля 17:34
166
1 минута на чтение
Майк Флэнаган рассказал, что его версия «Мглы» по Стивену Кингу будет самостоятельным произведением.
Майк Флэнаган
Мне очень нравится фильм Фрэнка Дарабонта, и нет никакого смысла его переснимать. Именно поэтому я иду в другом направлении. Моя «Мгла» получится великолепным фильмом. Это не повтор. Разницу видно с первой страницы сценария.
Сюжет остаётся классическим: маленький город в штате Мэн окутывает таинственный туман, из которого появляются чудовища. Группа выживших прячется в местном супермаркете, что порождает массовые беспорядки столь же опасные, как и ужасы снаружи.

