Майк Флэнаган снимет новую «Мглу» по Стивену Кингу

Режиссёр Майк Флэнаган, известный фильмами ужасов и экранизациями Стивена Кинга, снимет по собственному сценарию новую адаптацию повести «Мгла» 1980 года для студии Warner Bros.
Это хоррор-история о том, как маленький американский городок окутал густой туман, в котором скрываются чудовища. Группа выживших людей забаррикадировалась в магазине, но и среди них самих начались конфликты.
У «Мглы» уже есть успешная адаптация, поставленная Фрэнком Дарабонтом в 2007 году. В этой версии сценарист поменял концовку, сделав её более неожиданной и трагической. Нам предстоит узнать, какую версию выберет Флэнаган. Этот проект мы в любом случае увидим не скоро — на очереди у Флэнагана сперва ещё две адаптации Кинга: «Кэрри», а затем «Тёмная башня».
Кадр из фильма 2007 года
