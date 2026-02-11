Майк Флэнаган снимет новую «Мглу» по Стивену Кингу

Это хоррор-история о том, как маленький американский городок окутал густой туман, в котором скрываются чудовища. Группа выживших людей забаррикадировалась в магазине, но и среди них самих начались конфликты.

У «Мглы» уже есть успешная адаптация, поставленная Фрэнком Дарабонтом в 2007 году. В этой версии сценарист поменял концовку, сделав её более неожиданной и трагической. Нам предстоит узнать, какую версию выберет Флэнаган. Этот проект мы в любом случае увидим не скоро — на очереди у Флэнагана сперва ещё две адаптации Кинга: «Кэрри», а затем «Тёмная башня».