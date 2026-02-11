КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем

За что мы любим Роберта Дауни-младшего
Как был создан «Чужой»
Майк Флэнаган снимет новую «Мглу» по Стивену Кингу

Кот-император
11 февраля 09:05
171
1 минута на чтение
Режиссёр Майк Флэнаган, известный фильмами ужасов и экранизациями Стивена Кинга, снимет по собственному сценарию новую адаптацию повести «Мгла» 1980 года для студии Warner Bros.
Это хоррор-история о том, как маленький американский городок окутал густой туман, в котором скрываются чудовища. Группа выживших людей забаррикадировалась в магазине, но и среди них самих начались конфликты.
У «Мглы» уже есть успешная адаптация, поставленная Фрэнком Дарабонтом в 2007 году. В этой версии сценарист поменял концовку, сделав её более неожиданной и трагической. Нам предстоит узнать, какую версию выберет Флэнаган. Этот проект мы в любом случае увидим не скоро — на очереди у Флэнагана сперва ещё две адаптации Кинга: «Кэрри», а затем «Тёмная башня».

Кадр из фильма 2007 года

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

