Sony перезапустит свою киновселенную Marvel с новыми актёрами





Об этом заявил глава студии Том Ротман. Продолжений «Мадам Паутины», «Крэйвена-охотника» и «Морбиуса», по всей видимости, не планируется.





Речь идёт о полном перезапуске с новой командой. Ротман подчеркнул, что зрителю нужно «дать соскучиться», поэтому возвращение франшизы может занять время.







Расширенная вселенная Sony стартовала в 2018 году с «Венома», который собрал 856 млн долларов.



Sony Pictures готовит «свежий перезапуск» расширенной киновселенной Человека-паука после череды кассовых провалов.