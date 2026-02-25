КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии

Что будет дальше со студией Ghibli?
Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Sony перезапустит свою киновселенную Marvel с новыми актёрами

Андрей Квасков
25 февраля 13:13
1 минута на чтение
Sony Pictures готовит «свежий перезапуск» расширенной киновселенной Человека-паука после череды кассовых провалов.

Об этом заявил глава студии Том Ротман. Продолжений «Мадам Паутины», «Крэйвена-охотника» и «Морбиуса», по всей видимости, не планируется.

Речь идёт о полном перезапуске с новой командой. Ротман подчеркнул, что зрителю нужно «дать соскучиться», поэтому возвращение франшизы может занять время.

Расширенная вселенная Sony стартовала в 2018 году с «Венома», который собрал 856 млн долларов.

Андрей Квасков
