Хидэаки Анно: «Пик творчества приходится на 30 лет»

Нобору Исигуро, режиссер «Космического линкора Ямато», однажды сказал: «У творцов есть пик, который приходится на 30 лет». И я тогда подумал, что это правда. Я работал над «Ганбастером» и «Надей с загадочного моря», когда мне было около 30. И я поднял свой пик как можно выше, усердно работал до этого возраста и постарался сделать спуск как можно более плавным.