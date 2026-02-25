КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Хидэаки Анно: «Пик творчества приходится на 30 лет»
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии

Хидэаки Анно: «Пик творчества приходится на 30 лет»

Дмитрий Кинский
25 февраля 17:30
Создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно в рамках мероприятия по случаю 30-летия франшизы рассказал, что пик творчества приходится примерно на 30 лет.
Нобору Исигуро, режиссер «Космического линкора Ямато», однажды сказал: «У творцов есть пик, который приходится на 30 лет». И я тогда подумал, что это правда. Я работал над «Ганбастером» и «Надей с загадочного моря», когда мне было около 30. И я поднял свой пик как можно выше, усердно работал до этого возраста и постарался сделать спуск как можно более плавным.
По словам режиссера, важно понять, как высоко вы можете подняться до 30 лет, потому что дальше ждет только спад.
Это справедливо для Хаяо Миядзаки и Есиюки Томино. Оба создали свои лучшие работы в 30 лет. Поэтому, когда вы студент, надо изучать самые разные вещи.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

