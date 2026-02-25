Хидэаки Анно: «Пик творчества приходится на 30 лет»

Создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно в рамках мероприятия по случаю 30-летия франшизы рассказал, что пик творчества приходится примерно на 30 лет.
Нобору Исигуро, режиссер «Космического линкора Ямато», однажды сказал: «У творцов есть пик, который приходится на 30 лет». И я тогда подумал, что это правда. Я работал над «Ганбастером» и «Надей с загадочного моря», когда мне было около 30. И я поднял свой пик как можно выше, усердно работал до этого возраста и постарался сделать спуск как можно более плавным.
По словам режиссера, важно понять, как высоко вы можете подняться до 30 лет, потому что дальше ждет только спад.
Это справедливо для Хаяо Миядзаки и Есиюки Томино. Оба создали свои лучшие работы в 30 лет. Поэтому, когда вы студент, надо изучать самые разные вещи.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.