Новинки

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Слух: в Disney опасаются за «Мандалорца и Грогу»

Кот-император
26 февраля 09:05
269
2 минуты на чтение
Если верить изданию Variety, руководство студии Disney обеспокоено тем, как идёт маркетинговая компания «Мандалорца и Грогу». Первый фильм по «Звёздным войнам» после долгого перерыва якобы не вызывает того ажиотажа, который хотели бы видеть на студии. Многие потенциальные зрители якобы воспринимают его не как кинематографическое событие, а лишь как дополнение к сериалу.
Много вопросов в прессе вызвал и недавний рекламный ролик «Мандалорца», снятый для «Суперкубка», в котором Мандалорец и Малыш Грогу просто едут на санях по снежной планете. Реклама на «Суперкубке» стоит баснословно дорого — в прессе оценивают ролик и его размещение в 8-10 миллионов долларов, так что неудивительно, что он короткий. Но многие издания считают, что студия впустую потратила такие деньги, сделав скорее милую пародию на рекламу пива, чем видео, которое заставит смотреть фильм. Тем более что всего через неделю после этого ролика в сети вышел куда более впечатляющий полноценный трейлер фильма.
Согласно Variety, в Disney больше верят в следующий фильм по «Звёздным войнам» — «Звёздный истребитель» с Райаном Гослингом. А вот будущее «Аватаров» Джеймса Кэмерона якобы тоже вызывает опасения, поскольку третья часть собрала на миллиард меньше предыдущей.

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

