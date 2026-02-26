Слух: в Disney опасаются за «Мандалорца и Грогу»

Много вопросов в прессе вызвал и недавний рекламный ролик «Мандалорца»
, снятый для «Суперкубка», в котором Мандалорец и Малыш Грогу просто едут на санях по снежной планете. Реклама на «Суперкубке» стоит баснословно дорого — в прессе оценивают ролик и его размещение в 8-10 миллионов долларов, так что неудивительно, что он короткий. Но многие издания считают
, что студия впустую потратила такие деньги, сделав скорее милую пародию на рекламу пива, чем видео, которое заставит смотреть фильм. Тем более что всего через неделю после этого ролика в сети вышел куда более впечатляющий полноценный трейлер фильма
.