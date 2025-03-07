Мир фантастики № 256 (март 2025)

Полное содержание номера
[1] Слово главного редактора
Спецматериал
[4] История сербской фантастики
Фантастика в Сербии существует давно, и она достаточно самобытная. Мы попросили известного сербского писателя, критика и редактора Илию Бакича рассказать историю фантастического жанра в его родной стране.
Врата миров
[14] Сказка о царевне-лягушке: история и воплощения
Зачин о том, как братья-царевичи пускают стрелы, чтобы найти невесту, знаком нам ещё с детского сада, как и всяческие мульт- и киноадаптации. В честь выхода очередной из них мы решили разобраться в том, что связывает историю о царевне-лягушке и архаику, как преобразился сказочный сюжет, дойдя до наших дней, и, наконец, почему именно лягушка.
[21] Кто есть кто в сербской народной демонологии
Сербская народная демонология включает в себя разнообразных мифических существ. Давайте вместе поучимся отличать вештицу от моры, некрштéнци от бáбице и вампира от вилы. Ну а вдруг да пригодится?!
Книжный ряд
[26] Рецензии на книги
«Битва за Лукоморье. Книга 3» • Мария Покусаева «Чудовище» • Екатерина Соболь «Осторожно, двери открываются» • Ло Ян, Чан Ань «Слуга тигра» • Филип Ричард Нелл «Короли пепла» • и другие.
[39] Беседа с Гораном Скробоньей
В 2025 году в редакции Nova Fiction выйдет дилогия сербских писателей Ивана Нешича и Горана Скробоньи «Флорентийский дублет» — увлекательная смесь хоррора, триллера и исторического фэнтези. В конце прошлого года один из её авторов Горан Скробонья навестил Москву и заглянул в редакцию нашего журнала для обстоятельного разговора.
[44] Вымышленная и реальная история Питера Пэна
С тех пор как Питер Пэн появился сто лет назад, образ персонажа много раз видоизменяли и деконструировали, но в его основе всегда лежали черты, придуманные Джеймсом Барри в начале XX века. Мы расскажем об истории создания «вечного ребёнка», о его личности, характере и способностях, а также о разных воплощениях в массовой культуре.
Видеодром
[52] Белоснежка в кино, на сцене и не только
Экранная популярность Снежки не слабеет почти с самого зарождения кинематографа, а литературный возраст белокожей красавицы и вовсе насчитывает несколько столетий. В 2025 году внушительный список интерпретаций знакомой истории пополнят три новых фильма — самое время вспомнить знаковые киноленты, мультфильмы и прочие произведения о Белоснежке!
[60] Как снимает Пол У. С. Андерсон
Автор экранизаций Resident Evil, Mortal Kombat и Monster Hunter часто становится объектом критики или насмешек, но упорно продолжает заниматься любимым делом. По случаю шестидесятилетия режиссёра мы окинем взором путь кинематографиста и попробуем понять, что делает его творчество уникальным.
[68] Анимация Северной Кореи
У северокорейских мультфильмов богатая и славная, хоть и весьма специфическая история. Давайте же приподнимем уголок железного занавеса и узнаем, что смотрят простые северокорейские мальчишки и девчонки.
Игровой клуб
[78] Почему Chrono Trigger не состарилась даже спустя 30 лет
Chrono Trigger — редкий пример проекта родом из девяностых, который и сегодня дарит свежие эмоции, при этом не раздражая мелкими недочётами. Более того, игра вполне может считаться идеальной точкой входа в жанр JRPG для новичков, хоть ей и исполнилось тридцать лет. А для нас юбилей — хороший повод вспомнить культовую классику!
Машина времени
[86] Соревнование на пути к Луне
Шестьдесят лет назад, в марте 1965 года, космическая гонка подошла к черте, после которой стало ясно, у кого больше шансов на победу. Рассказываем о противостоянии кораблей серий «Джемини» и «Восход».
Фан
[92] Художник Дарко Стоянович
Мы поговорили с белградским художником о том, почему в эпоху ИИ и фотошопа он рисует масляными красками, чем так хорош жанр фэнтези и для чего слушать критику коллег.
[104] Рассказы
Момир Исени «Дар»
У меня дар: коснувшись человека, я могу увидеть, как он умрёт. Но как жить, зная, что скоро все люди в мире умрут одинаково?
Горан Скробонья «Падение дома Кински»
Кровавая история мести бастарда своему настоящему отцу.
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Роман Файницкий «Насыщение рынка»
Питер Пэн против носферату.
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