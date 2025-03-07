Мир фантастики № 256 (март 2025)

Ещё мы как следует приглядимся к миру сказок: расскажем о пересказах и воплощениях в новых медиа сказки о царевне-лягушке; о том, какой путь прошёл Питер Пэн от оригинальной книги до фильмов ужасов наших дней; о кино-, мульт- и сериальных адаптациях сказки о Белоснежке.

Ещё мы как следует приглядимся к миру сказок: расскажем о пересказах и воплощениях в новых медиа сказки о царевне-лягушке; о том, какой путь прошёл Питер Пэн от оригинальной книги до фильмов ужасов наших дней; о кино-, мульт- и сериальных адаптациях сказки о Белоснежке.

Этот номер посвящён фантастике Сербии. Здесь вы найдёте интервью с писателем и переводчиком Гораном Скробоньей и его рассказ, а также рассказ другого серба — Момира Исени. В рубрике художник у нас Дарко Стоянович. Известный специалист по мифам и наш постоянный автор Наталья Осояну подготовила для нас материал о народной демонологии балкан. Ну и объединяет всё подробная статья Илии Бакича об истории сербской фантастики. Поглед изнутра, так сказать!

Этот номер посвящён фантастике Сербии. Здесь вы найдёте интервью с писателем и переводчиком Гораном Скробоньей и его рассказ, а также рассказ другого серба — Момира Исени. В рубрике художник у нас Дарко Стоянович. Известный специалист по мифам и наш постоянный автор Наталья Осояну подготовила для нас материал о народной демонологии балкан. Ну и объединяет всё подробная статья Илии Бакича об истории сербской фантастики. Поглед изнутра, так сказать!

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

[4] История сербской фантастики Фантастика в Сербии существует давно, и она достаточно самобытная. Мы попросили известного сербского писателя, критика и редактора Илию Бакича рассказать историю фантастического жанра в его родной стране.

Врата миров

[14] Сказка о царевне-лягушке: история и воплощения Зачин о том, как братья-царевичи пускают стрелы, чтобы найти невесту, знаком нам ещё с детского сада, как и всяческие мульт- и киноадаптации. В честь выхода очередной из них мы решили разобраться в том, что связывает историю о царевне-лягушке и архаику, как преобразился сказочный сюжет, дойдя до наших дней, и, наконец, почему именно лягушка.

[21] Кто есть кто в сербской народной демонологии Сербская народная демонология включает в себя разнообразных мифических существ. Давайте вместе поучимся отличать вештицу от моры, некрштéнци от бáбице и вампира от вилы. Ну а вдруг да пригодится?!

Книжный ряд

[26] Рецензии на книги «Битва за Лукоморье. Книга 3» • Мария Покусаева «Чудовище» • Екатерина Соболь «Осторожно, двери открываются» • Ло Ян, Чан Ань «Слуга тигра» • Филип Ричард Нелл «Короли пепла» • и другие.

[39] Беседа с Гораном Скробоньей В 2025 году в редакции Nova Fiction выйдет дилогия сербских писателей Ивана Нешича и Горана Скробоньи «Флорентийский дублет» — увлекательная смесь хоррора, триллера и исторического фэнтези. В конце прошлого года один из её авторов Горан Скробонья навестил Москву и заглянул в редакцию нашего журнала для обстоятельного разговора.

[44] Вымышленная и реальная история Питера Пэна С тех пор как Питер Пэн появился сто лет назад, образ персонажа много раз видоизменяли и деконструировали, но в его основе всегда лежали черты, придуманные Джеймсом Барри в начале XX века. Мы расскажем об истории создания «вечного ребёнка», о его личности, характере и способностях, а также о разных воплощениях в массовой культуре.

Видеодром

[52] Белоснежка в кино, на сцене и не только Экранная популярность Снежки не слабеет почти с самого зарождения кинематографа, а литературный возраст белокожей красавицы и вовсе насчитывает несколько столетий. В 2025 году внушительный список интерпретаций знакомой истории пополнят три новых фильма — самое время вспомнить знаковые киноленты, мультфильмы и прочие произведения о Белоснежке!

[60] Как снимает Пол У. С. Андерсон Автор экранизаций Resident Evil, Mortal Kombat и Monster Hunter часто становится объектом критики или насмешек, но упорно продолжает заниматься любимым делом. По случаю шестидесятилетия режиссёра мы окинем взором путь кинематографиста и попробуем понять, что делает его творчество уникальным.

[68] Анимация Северной Кореи У северокорейских мультфильмов богатая и славная, хоть и весьма специфическая история. Давайте же приподнимем уголок железного занавеса и узнаем, что смотрят простые северокорейские мальчишки и девчонки.

Игровой клуб

[78] Почему Chrono Trigger не состарилась даже спустя 30 лет Chrono Trigger — редкий пример проекта родом из девяностых, который и сегодня дарит свежие эмоции, при этом не раздражая мелкими недочётами. Более того, игра вполне может считаться идеальной точкой входа в жанр JRPG для новичков, хоть ей и исполнилось тридцать лет. А для нас юбилей — хороший повод вспомнить культовую классику!

Машина времени

[86] Соревнование на пути к Луне Шестьдесят лет назад, в марте 1965 года, космическая гонка подошла к черте, после которой стало ясно, у кого больше шансов на победу. Рассказываем о противостоянии кораблей серий «Джемини» и «Восход».

Фан

[92] Художник Дарко Стоянович Мы поговорили с белградским художником о том, почему в эпоху ИИ и фотошопа он рисует масляными красками, чем так хорош жанр фэнтези и для чего слушать критику коллег.

[104] Рассказы Момир Исени «Дар» У меня дар: коснувшись человека, я могу увидеть, как он умрёт. Но как жить, зная, что скоро все люди в мире умрут одинаково? Горан Скробонья «Падение дома Кински» Кровавая история мести бастарда своему настоящему отцу.