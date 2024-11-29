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#номера

Мир фантастики № 253 (декабрь 2024)

Кот-император
29 ноября 12:00
201
490 ₽
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В продаже: с 13 декабря

Следующий номер: 10 января

Декабрь — популярный месяц для выпуска игры или фильма, ведь на носу праздники, а это значит куча свободного времени и необходимость дарить подарки! А потому нет ничего удивительного, что на этот месяц приходится масса круглых дат любимых нами произведений массовой культуры. В этом номере мы поговорим о том:

  • насколько революционной была PlayStation,вышедшая 30 лет назад, и как консоли от Sony завоёвывали сердца людей;

  • как Джеймс Кэмерон создавал «Аватар», и смог ли этот фильм изменить кино;

  • почему Planescape: Torment, вышедшая четверть века назад, стала бессмертной классикой ролевого жанра.

Иллюстрация на обложке: Дмитрий Фёдоров / Open Borders Studio

  • вспомним, как Носферату пробрался на экраны и превратился в символ киноужаса;

  • пробежимся по мирам-изнанкам и посмотрим, какими они бывают;

  • прикинем, что ещё из наследия Толкина можно экранизировать;

  • продолжим изучать историю вселенной игр Warcraft;

  • подведём космические итоги года.

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Спецматериал

[4] Playstation — 30 лет! В судьбе PlayStation, как в сценарии классного аниме, было буквально всё: дьявольские предательства, творческий гений и скупердяйская глупость, настоящие герои и карикатурные злодеи, жестокие поражения и мгновения подлинного триумфа. Вспоминаем вехи истории консольных поколений Sony: от зарождения PS1 до анонса PS5 Pro.

Врата миров

[16] Портрет злодея История носферату Сегодня слово «носферату» — полноправный синоним слова «вампир», мрачное и поэтичное название охочей до крови бледной нежити. Термин имеет свою историю в мировой культуре, полную мистификаций и догадок, лингвистических ошибок, трюков с авторскими правами и жутких теней на стенах.
[24] Место действия Путеводитель по мирам-изнанкам Подлондон Геймана и Нон Лон Дон Мьевиля, Изнанка из «Очень странных дел» и Зеркальное измерение из «Эша против зловещих мертвецов», Тёмное место из Alan Wake и Колдхарбор из The Elder Scrolls… Мы прогуляемся по этим и многим другим отражениям реальности. Для удобства миры разделены по формам, в которых их породило воображение демиургов.

Книжный ряд

[32] Рецензии на книги Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра» • Максим Кабир «Гидра» • Мария Руднева «Похоронное бюро „Хэйзел и Смит“» • Марта Уэллс «Коллапс системы» • Джек Вэнс «Лионесс. Том I» • и другие.
[44] Персона Слово о Николае Ютанове В декабре 2023 года скончался Николай Ютанов, писатель, переводчик, издатель. Плодами его трудов мы пользуемся по сей день, не особенно задумываясь, кому этим обязаны и кто стоял у истоков. Столь вопиющую несправедливость попробовал исправить наш постоянный автор, книжный обозреватель Василий Владимирский.
[48] Сериал Легендариум Средиземья Легендариум Средиземья был создан Джоном Рональдом Руэлом Толкином, а после смерти писателя доработан его сыном Кристофером. Разбираемся, что представляет из себя мир Арды прямо сейчас, на исходе первой четверти XXI века.

Видеодром

[52] Вспомнить всё Истории Джона Р. Р. Толкина, которые давно пора экранизировать Путешествие Бильбо и Война Кольца — далеко не единственные значимые сюжеты из произведений Профессора. История его фэнтезийной вселенной обширна, и многие её эпизоды тоже отлично смотрелись бы в формате фильма или сериала. Попробуем пофантазировать о том, каких экранизаций Толкина нам не хватает.
[58] Классика Как создавался «Аватар» По случаю 15-летия фильма самое время рассказать, как именно Джеймс Кэмерон сумел перенести нас на Пандору, почему ему не удалось совершить 3D-революцию и благодаря чему сиквелы, вышедшие спустя много лет, продолжат ставить кассовые рекорды.

Игровой клуб

[66] Миры Лор вселенной Warcraft, часть 2. Азерот и Дренор до событий игр Сегодня мы продолжим экскурсию в древние, предшествовавшие событиям игр времена и вплотную подберёмся к границам сюжетов Warcraft: Orcs & Humans.
[76] Классика 25 лет Planescape: Torment По случаю знаменательной даты попробуем разобраться, откуда Torment появилась, как задумывалась, чем запомнилась и как до сих пор влияет на видеоигровую индустрию.

Машина времени

[84] Космос Космические итоги 2024 года Уходящий год ещё раз показал, как тернист путь к звёздам. Хотя возникавшие проблемы с лихвой компенсировались выдающимися достижениями, многочисленные инциденты заставляют по-новому взглянуть на выбранную стратегию и, возможно, пересмотреть утверждённые планы.

Фан

[90] Художник Евгений Рудаков Евгений удивился, когда мы обратились к нему с предложением интервью, но в итоге искренне и откровенно ответил на все наши вопросы. В этих ответах многие начинающие художники наверняка узнают себя.
[102] Рассказ Виталий Чижков «Ретрогрёзы» Путешествие в приятные воспоминания не может закончиться хорошо. Особенно, если не читать, что написано мелким шрифтом в договоре.
[112] Зона комикса Рустам Ха, Евгений Пекло «Саурон подготовился» А что, если бы Тёмный Властелин читал культовые книги?
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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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