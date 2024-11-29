Мир фантастики № 253 (декабрь 2024)

Полное содержание номера
[1] Слово главного редактора
Спецматериал
[4] Playstation — 30 лет!
В судьбе PlayStation, как в сценарии классного аниме, было буквально всё: дьявольские предательства, творческий гений и скупердяйская глупость, настоящие герои и карикатурные злодеи, жестокие поражения и мгновения подлинного триумфа. Вспоминаем вехи истории консольных поколений Sony: от зарождения PS1 до анонса PS5 Pro.
Врата миров
[16] Портрет злодея
История носферату
Сегодня слово «носферату» — полноправный синоним слова «вампир», мрачное и поэтичное название охочей до крови бледной нежити. Термин имеет свою историю в мировой культуре, полную мистификаций и догадок, лингвистических ошибок, трюков с авторскими правами и жутких теней на стенах.
[24] Место действия
Путеводитель по мирам-изнанкам
Подлондон Геймана и Нон Лон Дон Мьевиля, Изнанка из «Очень странных дел» и Зеркальное измерение из «Эша против зловещих мертвецов», Тёмное место из Alan Wake и Колдхарбор из The Elder Scrolls… Мы прогуляемся по этим и многим другим отражениям реальности. Для удобства миры разделены по формам, в которых их породило воображение демиургов.
Книжный ряд
[32] Рецензии на книги
Сергей Лукьяненко «Поиски утраченного завтра» • Максим Кабир «Гидра» • Мария Руднева «Похоронное бюро „Хэйзел и Смит“» • Марта Уэллс «Коллапс системы» • Джек Вэнс «Лионесс. Том I» • и другие.
[44] Персона
Слово о Николае Ютанове
В декабре 2023 года скончался Николай Ютанов, писатель, переводчик, издатель. Плодами его трудов мы пользуемся по сей день, не особенно задумываясь, кому этим обязаны и кто стоял у истоков. Столь вопиющую несправедливость попробовал исправить наш постоянный автор, книжный обозреватель Василий Владимирский.
[48] Сериал
Легендариум Средиземья
Легендариум Средиземья был создан Джоном Рональдом Руэлом Толкином, а после смерти писателя доработан его сыном Кристофером. Разбираемся, что представляет из себя мир Арды прямо сейчас, на исходе первой четверти XXI века.
Видеодром
[52] Вспомнить всё
Истории Джона Р. Р. Толкина, которые давно пора экранизировать
Путешествие Бильбо и Война Кольца — далеко не единственные значимые сюжеты из произведений Профессора. История его фэнтезийной вселенной обширна, и многие её эпизоды тоже отлично смотрелись бы в формате фильма или сериала. Попробуем пофантазировать о том, каких экранизаций Толкина нам не хватает.
[58] Классика
Как создавался «Аватар»
По случаю 15-летия фильма самое время рассказать, как именно Джеймс Кэмерон сумел перенести нас на Пандору, почему ему не удалось совершить 3D-революцию и благодаря чему сиквелы, вышедшие спустя много лет, продолжат ставить кассовые рекорды.
Игровой клуб
[66] Миры
Лор вселенной Warcraft, часть 2. Азерот и Дренор до событий игр
Сегодня мы продолжим экскурсию в древние, предшествовавшие событиям игр времена и вплотную подберёмся к границам сюжетов Warcraft: Orcs & Humans.
[76] Классика
25 лет Planescape: Torment
По случаю знаменательной даты попробуем разобраться, откуда Torment появилась, как задумывалась, чем запомнилась и как до сих пор влияет на видеоигровую индустрию.
Машина времени
[84] Космос
Космические итоги 2024 года
Уходящий год ещё раз показал, как тернист путь к звёздам. Хотя возникавшие проблемы с лихвой компенсировались выдающимися достижениями, многочисленные инциденты заставляют по-новому взглянуть на выбранную стратегию и, возможно, пересмотреть утверждённые планы.
Фан
[90] Художник
Евгений Рудаков
Евгений удивился, когда мы обратились к нему с предложением интервью, но в итоге искренне и откровенно ответил на все наши вопросы. В этих ответах многие начинающие художники наверняка узнают себя.
[102] Рассказ
Виталий Чижков «Ретрогрёзы»
Путешествие в приятные воспоминания не может закончиться хорошо. Особенно, если не читать, что написано мелким шрифтом в договоре.
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Саурон подготовился»
А что, если бы Тёмный Властелин читал культовые книги?
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