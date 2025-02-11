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#номера

Мир фантастики № 255 (февраль 2025)

Кот-император
11 февраля 16:55
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490 ₽
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В продаже с 14 февраля

Следующий номер: 14 марта

В февральском номере мы традиционно подводим итоги ушедшего года — выбираем самые-самые фантастические произведения. Ну и про разочаровывающие явления заодно говорим. А что ещё есть в номере кроме итогов года?
В номере:

  • Какие шекспировские сюжеты и в какой форме активно используются в фантастике.

  • Что пошло не так с «Константином: Повелителем тьмы».

  • Какие африканцы сыграли важную роль в европейской истории.

  • большая статья об экзопланетах и том, как их ищут;

  • третья часть рассказа о лоре вселенной Warcraft;

  • целых три рассказа!

Художник: Елена Гнедкова

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Итоги — 2024

[4] Лучшие книги года [7] Лучшие комиксы года [10] Лучшие фильмы года [13] Лучшие сериалы года [16] Лучшая анимация года [22] Лучшие видеоигры года [27] Лучшие настолки года [28] Разочарования года

Врата миров

[30] Шекспировские сюжеты в фантастике
Поэт из крошечного городка Стратфорда-на-Эйвоне обладал невероятным талантом рассказывать универсальные истории, над которыми не властно время. Поэтому, пожалуй, неудивительно, что к сюжетам, вышедшим из-под пера Шекспира, обращались многие писатели и режиссёры. В том числе и авторы фантастики.

Книжный ряд

[40] Рецензии на книги
Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Память света» • Ксения Хан «Лисы округа Хансон» • Дмитрий Мордас «Птенчик» • Анастасия Гор «Самайнтаун» • Филип К. Квантрелл «Восхождение рейнджера» • и другие.
[53] Беседа с Гуравом Моханти 
В 2024 году на русском языке вышли «Сыны Тьмы» англоязычного индийского писателя Гурава Моханти — один из сильнейших дебютов в гримдарке за последние годы. Мы встретились с писателем дважды — летом в Глазго на WorldCon и зимой в Москве на non/fiction — и расспросили его о романе, источниках вдохновения и планах на будущее.

Видеодром

[58] Как создавался «Константин: Повелитель тьмы»
«Константин» — классический пример фильма, который у нас гораздо популярнее, чем на родине. Впрочем, с годами отношение к «Константину» стало меняться к лучшему и в США. Не исключено, что мы даже получим сиквел. Так что по случаю 20-летнего юбилея картины Фрэнсиса Лоуренса вспомним историю её создания.

Игровой клуб

[64] Лор вселенной Warcraft, часть 3. Столкновение двух миров
Наконец-то наш экскурс в историю мира «Военного ремесла» добрался до событий игр: люди встретили орков — и понеслось! Кровопролитные сражения, путешествия в чужие миры, великий героизм, возвращение древнего зла и уничтожение целого континента…

Машина времени

[74] Что такое экзопланеты и как астрономы их находят
В 1995 году астрономы сумели найти первую экзопланету у солнцеподобной звезды. А сейчас количество открытых внесолнечных миров приближается к шести тысячам. Но как астрономам удаётся находить экзопланеты и что нам известно об этих телах?
[84] Африканцы в западной истории
Анонс Assassin’s Creed Shadows породил скандал — дескать, нечего чернокожему делать в средневековой Японии! Яске самураем действительно не был, однако если копнуть глубже, то выяснится, что некоторые африканцы достаточно заметно повлияли на историю средневековой Европы. Мы вспомним целый ряд реальных личностей, из которых большинство могли бы стать настоящими героями современной массовой культуры.

Фан

[92] Художник Елена Гнедкова
Мы поговорили с художницей о пути в профессию иллюстратора, о препятствиях и трудностях, с которыми она столкнулась, и о будущих проектах ее команды.
[102] Рассказы
Владимир Венгловский «Ночь большой воды»
Дарья Новодворская «Муза» и «Котейка»   
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Иногда они возвращаются»
Страшная история нестрашного фильма.
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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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