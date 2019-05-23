«Джокер» с Хоакином Фениксом — один из самых ожидаемых фильмов этого года. Наш постоянный автор Кирилл Размыслович ознакомился со сценарием этого фильма и поделился впечатлениями.

В последние годы в Голливуде наметился тренд. Кинодеятели, в основном ассоциирующиеся с комедиями, стали браться за серьезные проекты — зачастую с неплохими результатами. Из самых очевидных примеров можно вспомнить «Прочь» (Джордан Пил) и «Зеленую книгу» (Питер Фарелли). Из менее очевидных — недавний сиквел «Хэллоуина» и анонсированный на днях ребут «Пилы». К этой цепочке можно отнести и грядущего «Джокера». Режиссер и один из сценаристов проекта — Тодд Филлипс, послужной список которого состоит в основном из комедий («Мальчишник в Вегасе», «Впритык», «Старски и Хатч»). Фильм уже снят, его премьера намечена на 4 октября этого года. К моему огромному облегчению, создатели отказались от услуг Джареда Лето и взяли на титульную роль Хоакина Феникса.

Скажу честно, я не фанат супергероики. Такие фильмы помогают убить время, но за редким исключением мне сложно воспринимать их всерьез. Тут играют роль как и мои личные предпочтения (мне нравятся истории, где главные герои которых — обычные люди, а не полубоги чудесным образом получившие суперсилы), так и тот факт, что экранизации комиксов в Голливуде давно превратились в отлаженный конвейер и в большинстве своем воспринимаются примерно как один и тот же фильм, просто с разными актерами.

Тем не менее, описание концепта «Джокера» показалось мне занимательным. Хотя я не буду утверждать, что нам жизненно необходим фильм, подробно рассказывающий историю появления сумасшедшего клоуна. В этом плане мне больше нравится традиционный подход, когда есть несколько туманных намеков по поводу прошлого Джокера, но в целом кто он и откуда взялся, остается тайной.

Но то, что кино делается как самодостаточное произведение, никак не связанное с предыдущими фильмами DC, наличие Феникса, обещанный рейтинг R, а также трейлер — все это как минимум выделяет ленту на фоне остальной современной супергероики.

Так что я воспользовался подвернувшейся возможностью и ознакомился со сценарием «Джокера», чтобы оценить его перспективы. Прочитанная версия датирована 13 апреля 2018 года и насчитывает 119 страниц. Ее авторы — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер.

Сценарий предваряется таким вот многообещающим вступительным текстом.

Эта история происходит в своей собственной вселенной. Она никак не связана с фильмами по DC, выходившими прежде. Мы представляем её как классический фильм Warner Bros.: суровый, очень личный и увлекательно безумный. Персонажи живут в реальном мире, и все риски касаются их лично. Хоть это и не упоминается в фильме, действие происходит в прошлом. Пусть будет 1981 год. Это смутное время. Уровень преступности в Готэме достиг рекордных отметок. Забастовка мусорщиков парализует город уже шесть недель. Разрыв в доходах между «верхами» и «низами» поражает. Недостижимые фантазии превращаются в иллюзии.

Прежде, чем начать разбор полетов, сделоаю небольшое отступление. Поскольку я не знаток комиксов, то оцениваю скрипт с позиции обычного зрителя, который знает Джокера исключительно по фильмам. Поэтому не смогу сказать, если какие-то элементы сценария использовались в выпусках комиксов или сериалах. Также отмечу что, конечно же, в обзоре будут определенные спойлеры. Так что если вы не хотите знать, что Джокер сойдет с ума, а Брюс Уэйн станет сиротой — не читайте.

Осторожно, спойлеры!

Итак, если бы мне нужно было охарактеризовать сценарий одним словом, я бы выбрал «унижение». И нет, оно относится не к качеству текста. Оно характеризует сюжетную арку заглавного героя. Но обо всем по порядку.

В версии Филлипса Джокера зовут Артур Флек. Он, как может, пытается свести концы с концами в охваченном экономической депрессией Готэме. После потери предыдущей работы, Артур пытается подрабатывать клоуном. Получается не очень удачно. Во-первых, Артур страдает от специфического психического заболевания. Оно, в том числе. выражается в неконтролируемых приступах смеха. Герой даже носит с собой специальную карточку, объясняющую людям, что это не настоящий смех, а синдром болезни.

Ну а во-вторых, Артур испытывает постоянные издевки со стороны окружающих. Они как раз показаны в трейлере. Но когда я его посмотрел, то подумал, что в ролик просто включили все подобные моменты, чтобы надавить на жалость. Но нет, в сценарии этого добра намного больше. На самом деле, по ходу чтения создается впечатление, что над будущим Джокером издевался чуть ли не весь Готэм.

Судите сами. Группа подростков крадет у Артура табличку, заманивает его в переулок и потом избивает. Непонятно что забывшая в метро компания преуспевающих яппи тоже колошматит героя. Коллега по работе, который позиционирует себя как друга, при первой возможности сдает Артура начальству, из-за чего того увольняют. Дворецкий Альфред открыто насмехается над героем. Ведущий популярного развлекательного телешоу показывает по телевизору видеозапись с чудовищно плохим стэндапом Артура и тоже высмеивает его. Врачи в больнице стебутся над ним. Томас Уэйн при встрече отвешивает герою хук. Ну а к концу выясняется, что даже мама Артура — на самом деле никакая не его мама и в раннем детстве истязала мальчика, что стало причиной его расстройства.

Скажу честно, поначалу это весьма неплохо работает. Мы видим, как герой тщетно пытается удержать под контролем свою болезнь, но жестокий город постепенно перемалывает его, толкая к неизбежному финалу. И ему действительно сопереживаешь. Но в какой-то момент авторы стали перегибать палку. Унижения героя окружающими пересекают экватор сценария и продолжаются чуть ли не до самого конца истории, что несколько обесценивает этот прием.

Понятное дело, что Готэм не самое приятное место для жизни. Но всему же есть какие-то пределы. За исключением соседки практически все, кого встречает Артур, делают ему какие-то гадости или как минимум неприятно себя ведут. Такое ощущение, словно весь город внезапно возненавидел героя и теперь пытается его унизить. В результате, к финалу все это начинает восприниматься как какая-то изощренная пародия. Или, говоря словами самого Джокера — плохая комедия. Если задуматься, возможно именно такого эффекта и планировали добиться авторы.

Унижения унижениями — но на чем же строится непосредственно сам сюжет «Джокера»? На это сложно дать простой ответ. Дело в том, что сценарий явно вдохновлен «Таксистом». Это история медленно сходящего с ума человека в деградирующем мегаполисе. Практически все показываемые события подаются через призму восприятия героя — его тщетные попытки наладить контакт с другими людьми, быть нормальным и вписаться в общество. Поэтому, на первом месте находится сам Артур, его скитания по Готэму и общая атмосфера упадка, грязи и отчаяния. Время от времени история разбавляется вспышками насилия (да, сценарий заточен под рейтинг R) — но традиционного экшна тут практически нет.

В сценарии можно выделить две базовые сюжетные линии. Первая сводится к тому, что Артур пытается узнать, кто же его отец. Некоторое время он даже считает, что это Томас Уэйн. К счастью, впоследствии это оказывается фейк-ньюс, ибо подобная «Санта-Барбара» оказалась бы откровенным перебором.

Вторая сюжетная линия стартует после того, как Артур в гриме Джокера убивает трех избивавших его богатеньких молодчиков. Казалось бы, что это переломный момент, после которого герой окончательно слетит с катушек, примет новую личность и т. д. Но нет, авторы «Джокера» обманывают ожидания. После этого инцидента Артур некоторое время живет в прежнем режиме. А вот значительная часть обнищавшего населения Готэма, которая люто ненавидит местную элиту, выступает в поддержку неизвестного «благодетеля» и начинает компанию под призывом «убивай богачей». В результате, клоун из метро невольно становится символом сопротивления властям. В городе начинают продаваться его маски, а в финале вспыхивают массовые беспорядки с участием тысяч косплеяющих Джокера протестующих.

Вся эта линия, конечно, содержит ряд определенных политический аллюзий. Так что не удивлюсь, если после выхода фильма в Штатах вспыхнет парочка скандалов. У меня лично она вызвала двойственные ощущения. С одной стороны, авторы используют то, что в финале чуть ли не весь город одет как Джокер, чтобы креативно обыграть один архетипичный сюжет. С другой, в этой версии Артур по сути обычный городской сумасшедший, но при этом вокруг него почему-то постоянно происходят все важнейшие события, что как минимум странно. Хотя, поскольку герой весь фильм постепенно сходит с ума, эти странности в какой-то степени работают на общую атмосферу.

Подводя итоги, я бы сказал, что в первую очередь «Джокер» — драма про одного очень несчастного человека. Это не классический голливудский ориджин, в конце которого клоун соберет банду подручных, разработает коварный план и начнет терроризировать Готэм. Возможно, кино и будет снято в несколько вычурном стиле, но его сюжет предельно реалистичен и не содержит никаких фантастических элементов. У Артура нет военной подготовки, преступных навыков и соратников. Большую часть сценария он сопротивляется неизбежному и лишь в самом конце решает заявить о себе.

И опять же, следует понимать, что это все равно не тот Джокер, который будет минировать паромы и устраивать парады. Это не тот Джокер, который весело убивает людей направо и налево, сопровождая процесс различными коронными фразами. В первую очередь это одинокий человек со сломанной жизнью, который выбрал насилие как единственный доступный ответ злому миру. Если заменить здешний Готэм на реальный город — это никак не скажется на сюжете.

Возможно, не всем придется по душе подобный подход. Уверен, многие зрители ждут от картины (по крайней мере, второй половины) классического джокер-экшна, а не драмы. Но, вспомнив десяток последних комикс-экранизаций, вся фантазия авторов которых сводится к финалу с летающими по городу героям и злодеям, швыряющим друг друга в здания, должен сказать, что я вовсе не против такой версии. На бумаге «Джокер» действительно воспринимается как самостоятельный фильм, а не очередной эпизод, сошедший с конвейера DC/Marvel.

Как я уже сказал, для меня самое слабое место сценария — это бесконечные унижения Артура с целью выжать из зрителя слезу. Авторы показывают практически всех жителей Готэма как плохих людей, заранее оправдывая Джокера по принципу «он ни в чем не виноват, его таким сделало окружение». Но мне кажется, что они серьезно переборщили с данным компонентом. Жизнь ведь не состоит лишь из черных полос. Чтобы подобный прием действительно сработал, для контраста необходимы и какие-то светлые моменты — иначе в определенный момент начинаешь испытывать безразличие к тому, что случится дальше, поскольку все мелькающие на экране лица одинаково отвратительны.

Но в целом, сценарий «Джокера» показался мне интересным упражнением в жанре, эдакой попыткой обыграть классику Мартина Скорсезе в антураже Готэма. Да, он не без недостатков. Но авторов определенно стоит похвалить за смелость и попытку сделать что-то нетипичное для жанра. По идее, у фильма должна выйти отличная упадническая атмосфера. И, конечно же, не стоит забывать про Хоакина Феникса, у которого есть масса возможностей выдать отличный перформанс, благо Джокер присутствует во всех сценах скрипта.

Я не берусь предсказывать, как по итогу будет воспринят «Джокер». Возможно, все будут его хвалить за драму и нетипичный подход. Возможно, его будут ругать из-за неоправданных ожиданий, отсутствия экшна, чрезмерных попыток авторов давить на жалость и некоторых политическию аллюзий. Но лично я готов дать ему шанс.