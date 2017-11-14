Энди Вейер «Артемида». Первая рецензия на новый роман автора «Марсианина»

Andy Weir

Artemis

Роман

Издательство: Crown, 2017

320 cтр.

Выпустить роман, который станет бестселлером, принесёт автору оглушительную славу и вдобавок привлечёт внимание голливудских боссов… О таком начале писательской карьеры можно только мечтать. За последние годы подобное удалось двум фантастам — Энди Вейеру с «Марсианином» и Эрнесту Клайну с «Первому игроку приготовиться».

Но добиться успеха — только половина дела. Затем нужно доказать, что он не был случайным. И Клайн тут не сдюжил. Его второй роман, «Армада», нельзя назвать откровенно провальным, но он оказался бледной копией первой книги — со слабой интригой, невзрачными персонажами и обилием самоповторов. И это несмотря на то, что работал над ним писатель около четырёх лет.

Энди Вейер над своим вторым романом трудился ещё больше — с момента выхода «Марсианина» минуло целых шесть лет, и только теперь автор представил на суд читателей новую книгу. Она получила название «Артемида».

Учитывая популярность дебютного романа Вейера, издательство АСТ поспешило перевести роман на русский язык, и на прилавках отечественных магазинов книга должна появиться примерно через месяц после выхода на английском. Сумел ли Энди Вейер удержать высокую планку, которую задал в дебютном романе?

Из всех англоязычных новинок этого года «Артемиду» я, пожалуй, ждал сильнее всего. Предыдущий роман Энди Вейера я в своё время прослушал в аудиоверсии вскоре после релиза в США, и он занял почётное место в списке моих любимых книг. После этого я не раз его перечитывал, и он неизменно вызывал море эмоций. Как не ждать новый роман автора, когда предыдущий произвёл такое сильное впечатление?

«Марсианин» — космическая робинзонада, «Артемида» же — авантюрный роман

В «Артемиде» действие также разворачивается в ближайшем будущем, где технологии ещё не ушли далеко вперёд, но человечество уже совершило серьёзный шаг в освоении внеземного пространства. В «Марсианине» это была высадка на Красную планету, в «Артемиде» — основание колонии на Луне. Но вот по духу новая книга Вейера существенно отличается от дебютной. Там была космическая робинзонада, теперь же перед нами авантюрный роман.

Юная Джаз, одна из немногих жителей лунного города «Артемида», кто провёл здесь большую часть жизни, зарабатывает на жизнь контрабандой. Но её деятельность не имеет ничего общего с лихими эскападами Хана Соло — Джаз всего лишь ловко пользуется дырами в системе, чтобы доставлять в маленькое лунное поселение незаконные, но не слишком опасные товары. На таком состояние не сколотишь. Поэтому, когда Джаз подворачивается подозрительная работа, от которой за парсек веет опасностью, она не может отказаться: уж слишком большие деньги сулит наниматель.

В лучших традициях жанра операция идёт наперекосяк, и девушка оказывается в эпицентре настоящей бури. В руки Джаз попадает секрет, который может изменить не только её собственную жизнь, но и всю «Артемиду», превратив город из крохотной туристической мекки в промышленный мегаполис. Эта метаморфоза уже неизбежна, но вот за то, кому достанутся плоды грядущего процветания, разворачивается нешуточная борьба, и ключевую роль в ней невольно получает юная контрабандистка.

Писать авантюру Вейеру в новинку, но чувствует он себя в жанре очень уверенно. Сюжет развивается стремительно, интрига накаляется буквально с каждой страницей, и читается роман на одном дыхании. К счастью, решение упаковать роман в яркую обёртку динамичной приключенческой истории не сказалось на научной достоверности, которой подкупал «Марсианин». Вейер снова весьма правдоподобно описывает жизнь человека за пределами Земли и ставит перед героями вполне реалистичные проблемы, а герои, в свою очередь, решают их, полагаясь на научную смекалку.

Итог: хотя по сюжету и стилю «Артемида» заметно отличается от «Марсианина», идейно второй роман Вейера очень схож с первым — он о том, как сообразительность и наука помогают преодолевать трудности, на которые щедр безжалостный космос.

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«Новая Луна» Один из лучших романов Роберта Хайнлайна, принёсший своему создателю премии «Хьюго» и «Прометей». Ко второй половине XXI века Луна колонизирована и превращена в тюрьму для преступников. Отправка туда становится для них билетом в один конец — вернуться на Землю ни они, ни их потомки уже не могут. А потому лунари, заручившись поддержкой искусственного интеллекта, готовят восстание против метрополии. Луна, где человечество уже неплохо обосновалось, становится популярным туристическим маршрутом. Один из луноходов во время очередного рейса терпит катастрофу и оказывается погребён под слоями лунной пыли. Пока экипаж корабля и туристы ведут борьбу за выживание, сотрудники колонии прилагают все усилия, чтобы отыскать и спасти попавших в беду людей. Сам автор называет этот роман лунной «Игрой престолов». Луна уже успешно колонизирована, и власть над ней поделили несколько могущественных кланов. Но власти много не бывает, и молодые отпрыски знатных семейств начинают новый виток борьбы за право владеть лунными ресурсами.

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