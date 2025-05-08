Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Простите мой французский, но это Meilleur Jeu'RPG!

Гийом Брош был ветераном Ubisoft, но в какой-то момент пришёл к выводу, что игру, которую он задумал, просто невозможно реализовать в рамках французской корпоративной машины. Поэтому он уволился, собрал команду единомышленников и через пять лет явил миру Expedition 33. Что ж, сложно не согласиться c Гийомом: современная Ubisoft действительно не могла бы создать такую поражающую воображение игру за скромный бюджет.

Снимаю берет

Жанр: JRPG с элементами соулсов Разработчик: Sandfall Interactive Издатель: Kepler Interactive Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: текст Платформы: PC, PS5 и XSXS Играли на: PC Похоже на: Persona 5 × Sekiro: Shadows Die Twice × Final Fantasy 16 × Тургор × BioShock Infinite × Lies of P × Layers of Fear Концепция Clair Obscur интриговала изначально. С игромеханической точки зрения это JRPG, только сделанная европейцами, да ещё и с размахом серий Final Fantasy и Persona. Сюжет интригует ещё сильнее: раз в год огромная великанша Художница просыпается, стирает с монолита число и пишет новое, меньше предыдущего на единицу. И все, чей возраст равен или превышает новое число, умирают. Каждый год к монолиту отправляют Экспедицию (для удобства её обозначают номером числа на монолите), чтобы убить Художницу и остановить вымирание. Настал черёд Экспедиции 33. Во всё это хотелось поиграть уже после первого трейлера, но итоговый результат превзошёл самые смелые ожидания.

С чего начать? Наверное, с графики и музыки. Визуальный ряд в Expedition 33 потрясающий. Тут и сочная зелень волшебных лесов; и сюрреалистический город Люмьер — искорёженный магией кусочек альтернативного Парижа с погнутой Эйфелевой башней и залитыми красками улочками; и жуткие апокалиптические пустоши в духе Elden Ring — впрочем, ни единого отравленного болота не нашлось! Тёмные пещеры, слепяще-золотые поля, горы из шестигранных каменных колонн, руины города, пронзённые сотней огромных светящихся мечей, парящие острова… Мир Expedition 33 — квинтэссенция сюрреализма на тему французской живописи и соулс-игр, и даже спустя 50 часов ты открываешь совершенно новые локации, которые захватывают дух.



Музыка — это вообще чистейшая магия. В Expedition 33 около восьми часов завораживающих композиций. Композитора Лориэна Тестарда нашли где-то в дебрях SoundCloud, и его игровой дебют — уверенная заявка на один пантеон с Майклом Макканном, Миком Гордоном и Дарреном Корбом. В этой музыке постоянно проскакивают французские мотивы, так что шутки про «жэ'эрпэгьё» абсолютно оправданы. Французский флёр в Clair Obscur в целом так силён, что игру наверняка в ближайшие годы причислят к национальному достоянию.

Жанр, изобретённый заново

Заметно, что Брош и его команда отлично знают и понимают жанр jRPG, видят все его тропы и болячки. Всю эту репетитивность, горы одинаковых расходников, в которых к концу игры сложно найти что-то нужное, борьбу подростков с богами, прокачку отношений, даже пометку звёздочкой сохранений в режиме «новая игра+»… Купальники, шары с лутом, которые надо быстро убить до побега, родная и английская озвучки — ничто не забыто. Брош всё это видел и почти всё сумел радикально улучшить.

У японцев скучное оружие, представляющее собой просто скин и пару чисел в уроне? Наделим каждую нашу пушку особыми свойствами, от которых вы будете выстраивать весь свой билд! В серии Persona придумали стрельбу в пошаговом режиме? У нас она реализована с прицеливанием, а у ряда врагов есть уязвимые точки, при поражении которых срабатывают особые эффекты! Вас достал перегруженный инвентарь? У нас всего три вида боевых расходников, которые не подбирают с земли, а восстанавливают во время отдыха. Бесит респаун противников на карте? Вы можете контролировать его на локальных картах и обходить врагов на глобальной!

Каждая, без преувеличения, деталь Expedition 33 — это шаг к улучшению жанра. Если Persona 5 вам раньше казалась развитием застоявшихся концепций, то после Clair Obscur она ощущается символом закостенелости жанра. В офисах Atlus и Square Enix сейчас должны проходить экстренные совещания по пересмотру концепций будущих «Персон» и «Финалок», потому что на фоне французской игры делать JRPG по-старому уже просто нельзя.

Боевая система, уверенно сидящая на двух японских стульях сразу — пошаговой JRPG-шной боёвке с очками действия и системе парирований в реальном времени из Sekiro, — просто великолепна. Да, она весьма требовательна к реакции и чувству времени (окно реагирования для уворота на средней сложности 0,22 секунды, а парирования — 0,15, благо есть модификации, позволяющие увеличить это время), но взамен делает сражения увлекательными и сверхдинамичными. Прибавьте сюда по-соулсовски огромное число боссов, большое разнообразие врагов (у всех типов свои паттерны поведения) и аж четыре варианта реакций на атаки (и всеми пользоваться надо!) — и получите генератор стабильно напряжённых и увлекательных боёв.

Система развития героев проста и элегантна. Кроме оружия, персонаж может «надеть» на себя три особых штуки — пиктоса. Каждый пиктос имеет некое уникальное свойство (например, +50% урона от обычной атаки или +1 очко действия) и повышение параметров — здоровья, шанса крита или защиты. Проходив с пиктосом четыре сражения, вы разучиваете его свойство и можете его назначать любому члену группы за очки люмены, которые добываются в мире игры и прибавляются за каждый уровень. Самые дорогие свойства стоят 40 очков, самые дешёвые — 1, а общее число изученных свойств не ограничено — если хватает очков, можно ставить хоть все.

Изначально в игре есть ограничение в 9999 очков нанесённого урона, но по ходу сюжета вы получите пиктос, позволяющий его обойти. Это делит игру на геймплейно очень разные сегменты. Тут хватает врагов, которых, в принципе, можно побороть и с ограничением в уроне, но на это уйдут десятки минут, а сами сражения нужно проводить безупречно, уклоняясь и отражая все атаки. В итоге вы сами выбираете, во что играть. Хотите лёгкую прогулку с упором на разгром врагов через крутизну своих бойцов? Двигайтесь по сюжету, оставив дополнительный контент на потом. Хотите максимум страданий, соулс-опыта и оттачивания навыков? Закрывайте максимум дополнительного контента до перехода в новый акт сюжета.

Стекло и багеты

Clair Obscur: Expedition 33 безумно хороша своим нарративом. Мы попадаем в странный мир, живущий по особым правилам, которые все знают и никто нам не разжёвывает через функциональные диалоги — даже пролог воспринимается довольно сложно из-за обилия новых терминов. Далее через кат-сцены, сюжетные диалоги и просто детали мира нас постепенно готовят к кульминации — объяснению происходящего. Срежиссировано это поистине мастерски — через короткий сегмент, где, опять же, нет функциональных диалогов, мы на основе ранее полученной информации собираем картину происходящего. Это настоящий инсайт-момент в лучших традициях серии BioShock. Всё логично, элегантно, да к тому же вызывает сильнейшие эмоции. Ну а постановка некоторых кат-сцен передаёт привет французскому экспериментальному кино — за что даём ещё один балл в колонку «настоящая французская игра».

К персонажам, несмотря на непривычные имена, быстро привязываешься. Здесь не хочется пропускать диалоги, напротив, в каждый на первом прохождении вчитываешься — и потому что общаться с персонажем интересно, и потому что надеешься вытащить очередную каплю информации. Остроты придаёт знание JRPG-шного тропа: один из членов партии непременно погибнет. В обреченном Художницей мире особенно сильно ощущается, что никто не прикрыт сюжетной бронёй.

Всякие побочные активности — это фактически эндгейм-контент, и его в Expedition 33 и правда много . Хотя сюжет можно закрыть часов за 15–20, на зачистку всей игры я потратил 80 — при том, что под занавес истории можно собрать сверхмощный ваншот-билд, который заканчивает большинство сражений буквально нажатием трёх кнопок. Убивать с одной тычки боссов, которых ты раньше ковырял по 15 минут, — здорово. Но не очень понятно, чем заниматься в режиме «новая игра +», ведь все персонажи со всем оружием, навыками и пиктосами доступны в нём с самого начала, и интереса в драках, которые проходишь аки Ванпанчмен, просто нет. Но и бросать не хочется — даже после 80 часов расставаться с этим миром и его героями жалко.

И это, в принципе, главная тема игры. Она про выбор между творчеством, которое влечёт тебя, поглощает без остатка, и близкими, которым ты нужен. Великолепный геймплей, роскошный визуал, прекрасная музыка, блестяще созданные герои — всё это помогает избежать ловушки людо-нарративного диссонанса, делая главный сюжетный выбор мучительно сложным.

…А потом ты осознаёшь, что нужно делать его ещё раз, но уже в своей жизни. Выключить великую игру и пойти пообщаться с семьёй, или погрузиться в неё ещё часов на 60. Ну, что они без меня там, помрут что ли?!

На мой взгляд, Clair Obscur: Expedition 33 достойна звания не просто великой игры, а едва ли не лучшей jRPG всех времён (и народов). Если вы знаток жанра — бросайте всё и бегите в неё играть. А вот если нет, будьте осторожны: после Expedition 33 играть во все JRPG, что выходили до неё, станет мучительно больно. Надеюсь, что впереди нас ждут другие игры серии Clair Obscur, что Гийом Брош не сдаст как творец, а японские студии возьмут на карандаш все нововведения Expedition 33. Возможно, на наших глазах вершится Великая французская революция в одном отдельно взятом жанре.

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