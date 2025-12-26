КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом

Спойлеры! Почему не надо их бояться
«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
«Рубрик» выпустил конструктор с Близняшками из Atomic Heart

Дмитрий Кинский
26 декабря 16:07
97
1 минута на чтение
Mundfish и бренд конструкторов «Рубрик» совместно выпустили набор по мотивам Atomic Heart.
Из 677 деталей можно собрать одну из Близняшек, которая принимает как балетные, так и боевые позы.
В набор входит подставка для сборной модели, сменный торс, когти, сепаратор, ключ и... банка сгущенки.
Стоит это удовольствие 5990 рублей.

