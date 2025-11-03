Какие сериалы смотреть в ноябре 2025? Начало конца мистики

Этот ноябрь станет началом конца. В хорошем смысле: подходят к концу сразу две мистические истории, которые мы всегда ценили (а ведь законченные истории, как правило, лучше бесконечно растянутых). Одна — американская, выросшая из детских приключений в телеблокбастер. Другая — русская, заставившая поверить в качественные отечественные сериалы. А ещё — новое детище автора «Во все тяжкие», возвращение в мир Vox Machina и говорящий чайный гриб.

Российские сериалы

Вампиры средней полосы, 3-й сезон

Когда и где? 1 ноября на Start.

Что? «Низкое» городское фэнтези.

О чём? О семействе вампиров, тайно живущих в Смоленске в наши дни. Возглавляет его тысячелетний ворчун дед Слава. Его подопечные стараются мирно уживаться с людьми, а для этого порой приходится бороться с «залётными» упырями. В третьем сезоне уральские вампиры во главе с Борисом Феликсовичем решают разделаться со смоленскими, решив, что те навязывают свои правила всему вампирскому сообществу.

Чего ждём? Возвращения Женька, одного из главных героев первого сезона. С новым лицом — Глеба Калюжного призвали в армию, и его роль получил Тимофей Кочнев. Третий сезон заявлен как финальный, так что, несмотря на все шутки и прибаутки, не исключаем, что до конца кто-то не доживёт.

Волшебный участок, 2-й сезон

Когда и где? 6 ноября на Okko .

Что? «Низкое» городское фэнтези, комедия.

О чём? Об ОБСП — Отделе по борьбе со сказочными преступлениями, тайно действующем в современной Москве. В нём работает простой полицейский Лёха Попов. Отдел борется с преступлениями, которые совершают сказочные злодеи — например, Кощей Бессмертный.

Чего ждём? Путешествие из Москвы в Петербург. Преследуя Кощея, Лёха с коллегами отправляются в северную столицу, где им придётся расследовать гибель сотрудников питерского сказочного отдела. Помогать героям в этом будет говорящая собака по кличке Палыч. А ещё им встретятся Карлсон, Пушкин и говорящий чайный гриб (очень большой!).

Зарубежные сериалы

Очень странные дела, 5-й сезон

Stranger Things

Когда и где? 26 ноября 2025 на Netflix (первая часть сезона).

Что? Мистические ужасы.

О чём? О чудовищах с Изнанки бытия, терзающих маленький американский городок Хокинс. И о группе молодых ребят (давно уже не детей), а также взрослых, которые им помогают. Им предстоит сразиться с потусторонним созданием, которое они прозвали Векной в честь злодея из D&D, и спасти свою подругу Макс, впавшую в кому. Как будто этого мало, в дело вмешивается американское правительство, которое охотится на девочку-медиума Одиннадцать, и закрывает Хокинс на карантин.

Чего ждём? Наступает гранд-финал одного из главных сериалов десятилетия. «Очень странные дела» начинались как скромный неожиданный любимец публики, удачно смешавший Кинга со Спилбергом под соусом модной тогда ностальгии по 80-м. К 2025 году это главный телеблокбастер с большими бюджетами, а дети-актёры выросли и вовсю играют в большом кино. Восемь серий финального сезона длятся по часу-полтора — это почти что серия полнометражных фильмов. В ноябре выйдут первые четыре серии, ещё три — под Рождество, а финал — аж 31 декабря.

Создатели «Дел» братья Дафферы обещают подробно рассказать об Изнанке, с которой приходят чудовища, и о причинах похищения Уилла в первом сезоне. Но это не самое важное. Главное, на что мы надеемся, — интересный и убедительный финал, от которого останется чувство завершённости, удовлетворения, а не только удивления от внезапных поворотов и дорогих спецэффектов. Именно это чувство отличает самые запоминающиеся истории, и именно этого, по мнению многих, не хватило, например, «Игре престолов». Пусть хотя бы «Очень странные дела» завершатся достойно.

Из многих

Pluribus

Когда и где? 7 ноября 2025 на Apple TV.

Что? Социальная фантастика.

О чём? Мир охватил вирус счастья. Все люди теперь постоянно пребывают в эйфории — и это не так здорово, как звучит. Вечно позитивные и доверчивые оптимисты запросто могут разнести планету в хлам, сами того не понимая. Единственная, кого зараза не коснулась, — Кэрол, хмурая писательница любовных романов из Нью-Мексико. Прочие хотят её вылечить, а она понимает, что никто, кроме неё, не избавит мир от опасного веселья.

Чего ждём? Новую работу Винса Гиллигана, главного создателя сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», а также подзабытых «Одиноких стрелков» по вселенной «Секретных материалов» . На Apple так уверены в его работе, что заказали сразу два сезона. Судя по трейлеру, напрашивается не комедия, а разговорная драма с исследованием общества.

Могучая девятка

The Mighty Nein

Когда и где? 19 ноября 2025 на Prime Video.

Что? Фэнтези-мультсериал, ответвление «Легенды о Vox Machina».

О чём? Об Эксандрии, вселенной высокого фэнтези с эльфами и гномами. О магическом артефакте под названием Маяк, попавшем в дурные руки. И о команде неудачников, каждый со своим тёмным прошлым, которые по воле случая объединились, чтобы спасти свою страну. В составе пати — жрица-тифлинг, монах-единоборец, кровавый охотник-таролог, варвар с ангельскими корнями, моряк-орк, воришка-гоблин (по имени Не Храбрец) и волшебник-пироман.

Чего ждём? Ещё одно америме по мотивам ролевой кампании, проведённой игроками из шоу Critical Role. Вселенная та же, что у Vox Machina, только 20 лет спустя. Герои новые, а стилистика прежняя. Шоураннером выступает Таша Хуо, создательница мультсериала про Лару Крофт, а ведущий Critical Role Мэтт Мерсер озвучил волшебника-дроу.

А также: Робин Гуд (Robin Hood) — очередная интерпретация вечного сюжета про благородного разбойника и его команду. Шерифа Ноттингемского играет Шон Бин (кажется, мы знаем, что с ним будет!). Оценки критиков уже очень высокие. Со 2 ноября на MGM+. Последний выживший самурай (Last Samurai Standing) — японское историческое приключение про смертельный турнир самураев в XIX веке; живая экранизация манги. С 13 ноября на Netflix. Леди Баг и Супер-кот. Токио: Звёздный отряд (Miraculous World: Tokyo — Stellar Force) — спецвыпуск подросткового супергеройского мультсериала «Леди Баг» . В отличие от основного шоу, выполнен в стилистике аниме. С 1 ноября на французском Disney+. Злая: Одна чудесная ночь (Wicked: One Wonderful Night) — телефильм-концерт по мюзиклу «Злая» к выходу второй части его экранизации . Участвуют те же актрисы, что в фильме. 7 ноября на NBC. Игра в кальмара: Вызов (Squid Game: The Challenge) , 2-й сезон — «Игра в кальмара» , но в реальности! В Британии сделали телеигру по мотивам корейского сериала. Участники выполняют те же задания, что герои, только за проигрыш их никто не расстреливает. С 4 ноября на Netflix. Проклятие острова Оук (The Curse of Oak Island) — документальный сериал о поисках сокровищ на острове в Канаде, считавшемся проклятым. С 4 ноября на History.

