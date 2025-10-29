Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры

В этой подборке премьер ноября — те фантастические фильмы, у которых есть официальная дата выхода в России. Картин в прокат выходит много, а вот интересных — мало. Поэтому мы отметим только самые громкие отечественные новинки и парочку интригующих зарубежных картин. В остальном остаётся надеяться на параллельный прокат.

Отечественные фильмы

Авиатор

Когда? 20 ноября 2025.

Что? Драма про попаданца из прошлого. Экранизация романа Евгения Водолазкина.

О чём? Лётчик Иннокентий Платонов лежал в анабиозе с 1929 года. В новом веке его разморозили, чтобы он рассказал об эксперименте, в котором участвовал, — его данные помогут совершить научную революцию. Вот только Платонов почти ничего не помнит и с трудом адаптируется к будущему.

Чего ждём? Большое российское кино со множеством громких имён. Только зацените титры: от режиссёра Егора Кончаловского («На Луне», «Антикиллер») по сценарию покойного Юрия Арабова («Господин оформитель», « Монах и бес »), с участием Александра Горбатова (короткометражный «Майор Гром» «Сердце пармы »), Евгения Стычкина («Мажор», « Этерна ») и Константина Хабенского (тут можно даже не перечислять). Книга и трейлер сулят не блокбастер с экшеном, а психологическую и любовную драму, в которой из фантастики разве что завязка и немного антуража.

Яга на нашу голову

Когда? 13 ноября 2025.

Что? Комедийная сказка.

О чём? У мальчика Пети новая няня, волшебница. Только это не Мэри Поппинс, а Баба Яга, которая подрастеряла прежнюю магическую мощь. Мальчик сперва боится её, но постепенно они становятся союзниками в борьбе против настоящих злодеев.

Чего ждём? Очередную сказочную комедию от Александра Войтинского, который вообще-то снял много разного, но в последнее десятилетие специализируется в основном на этом жанре. Если вы знаете фильмы «По щучьему веленью», «Дед Мороз: Битва магов» или «Огниво», то даже смотреть трейлер не обязательно — вы и так представляете, чего ждать. Ягу играет знаменитая Светлана Ходченкова, а Юрий Колокольников — современного Кощея.

Маша и Медведи

Когда? 20 ноября 2025.

Что? Комедийная сказка.

О чём? Шаловливых детей Машу и Ваню отправили в деревню к бабушке. Ваня в волшебном лесу подхватил проклятие и превратился в козлёнка. А Маша познакомилась с троицей говорящих медведей и с их помощью пытается его спасти.

Чего ждём? Для начала, чего НЕ ждём: тут нет никакой связи с мегапопулярным мультсериалом для дошкольников «Маша и Медведь», который в единственном числе. Это отдельный проект от сервиса «ИВИ». Медведей тут трое, они говорящие, в одежде и чуть-чуть отдают «зловещей долиной», как будто тут не обошлось без нейросети. В остальном — типичная детская комедия с приключениями и поп-песнями.

На выброс

Когда? 20 ноября 2025.

Что? Отечественная сказка.

О чём? Про тайную жизнь разумных вещей на свалке. Стильный оранжевый галстук, ваза, освежитель воздуха и ботинок, которых выбросили в одну мусорную кучу, отправляются на поиски рая для вещей.

Чего ждём? Новую работу Константина Бронзита, уже практически классика, создателя «Алёши Поповича» и номинанта на «Оскар» за «Мы не можем жить без космоса». Задумка немного напоминает «Полный расколбас», но тот был циничным и вызывающим, а «На выброс» обещает быть куда более скромным и семейным.

Зарубежные фильмы в российском прокате

Разрушитель миров

World Breaker

Когда? 6 ноября 2025.

Что? Постапокалипсис.

О чём? Про конец света: Землю захватили кровожадные чудовища из другого измерения. Семья выживших прячется на уединённом острове. Но и это место становится небезопасным, и героям приходится отправиться в путешествие.

Чего ждём? Среднебюджетный постапокалиптический фильм, очень похожий на «Тихое место», «Птичий короб» и прочие вариации на ту же тему. Родителей играют Люк Эванс (« Хоббит ») и Милла Йовович (« Пятый элемент »). А режиссёр — Брэд Андерсон, больше всего известный драмой «Машинист» — той самой, для которой Кристиан Бэйл похудел до состояния скелета. Похоже, он и здесь старательно поработал с актёрами: по трейлеру в бородатом мужичище трудно узнать утончённого Эванса.

Дорогая, я уменьшаюсь

L'homme qui rétrécit

Когда? 29 ноября 2025.

Что? Фантастические ужасы про микромир. Французская экранизация книги Ричарда Мэтисона «Уменьшающийся человек» (которая у нас почему-то известна как «Путь вниз»; в оригинале названия книги и фильма значат одно и то же).

О чём? Простой мужик Поль (не Скотт, как в книге) начал уменьшаться. Сперва как будто похудел, а через несколько дней уже стал не больше насекомого и с трудом отбивается иглой от гигантских (для него) пауков.

Чего ждём? Прокатчики напрасно изменили название, добавив в него намёк на комедию «Дорогая, я уменьшил детей». Фильм совершенно не комедийный — это хоррор в мрачных тонах. Несчастному герою приходится выживать в опасном микромире, философствуя о своей ничтожности во Вселенной.

Знатоки французского кино подметят, что состав у фильма поистине звёздный. Так, режиссёр Ян Кунен в своё время прославился сатирой «99 франков» и боевиком «Доберман», а Жан Дюжарден в главной роли — тот самый артист из оскароносного «Артиста».

А также: фильмы ужасов

Астрал: 13 инкарнаций зла (Geomeun sunyeodeul) — корейский ужастик про экзорцизм «Чёрные монахини», продолжение фильма «Чёрные священники» 2015 года. Из поддельных «Астралов» можно уже целый хит-парад составлять.

Астронавт (Astronaut) — американский научно-фантастический хоррор про заразу из космоса. Несмотря на участие Лоуренса Фишбёрна и Габриэля Луны, имеет низкие оценки на западных сайтах (4,7/10 на IMDb, 39% на RT).

Астронавт

Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы (Abraham's Boys: A Dracula Story) — вот тут никакого обмана: кино действительно про сыновей охотника на вампиров Ван Хельсинга. Но с плохими оценками зрителей (4,1/10) и критиков (40%).

Оно. Кошмар на Мейпл-стрит (Traumatika) — американский ужастик, у которого с «Оно» общего только то, что жертвы тоже дети.

Первая ведьма. Долина дьявола (Tee yod 3) — уже третья часть тайской серии «Говорящая с мёртвыми», для которой российский прокатчик придумал другое название. Спасибо хотя бы на том, что своё собственное.

Сомния. Кошмар вернулся (Ketindihan) — индонезийский ужастик о сонном параличе. Не очень понятно, к кому вернулся кошмар, — это не продолжение чего-либо и к фильму «Сомния» не имеет отношения.

Сущность

Сущность (The Thing with Feathers) — британская мистика о духе птицы, преследующем безумного художника в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Обещает быть скорее психологической драмой, чем ужасами.

Франкенштейн: Воскрешение (Frankenstein: Legacy) — в один месяц с «Франкенштейном» Дель Торо выпускают британскую версию, своего рода мокбастер. Это тоже экранизация «Франкенштейна», но на IMDb её оценка не дотягивает даже до 4/10.

