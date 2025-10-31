КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Классика

«Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал
«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
Кино|Будущие фильмы
#что посмотреть#будущие фильмы#дайджест#анонс

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер

Кот-император
31 октября 12:00
655
4 минуты на чтение
В западный прокат выходят два долгожданных фантастических боевика (по иронии, оба связаны с классикой со Шварценеггером) и две диснеевские сказки. А на стриминге появится один из главных готических фильмов года.
Что из этого получится увидеть в российских кинотеатрах — мы точно не знаем. Но пока есть интернет и параллельный прокат, мы будем оставаться на волне мировых премьер.

А в российских кинотеатрах что покажут?

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры

Кот-император

29.10.2025

18021

Драма о столетнем попаданце и ужасы жизни лилипута.

Хищник: Планета смерти

Predator: Badlands
Когда? 7 ноября в США.
Что? Фантастический боевик по серии «Хищник».
О чём? О молодом Хищнике по имени Дек— представителе помешанной на охоте инопланетной цивилизации яутжа. На сей раз монстр не злодей, а главный герой — юному Деку предстоит первая настоящая охота на неукротимой планете, населённой зубастыми тварями. Тут он встречает Тию — гиноида-синтета компании «Вейланд-Ютани» из погибшей научной экспедиции. Если точнее, встречает он верхнюю половину Тии и её двойника Тессу.
Трейлер
Чего ждём? В последние годы Дэн Трахтенберг — рулевой франшизы «Хищник», и он пытается не переснимать классику со Шварценеггером, а делать с серией хоть что-то новое. В «Добыче» он столкнул яутжа с американскими индейцами, в «Убийце убийц» — с викингами и самураями и показал гладиаторские игры на родине Хищников. В «Планете смерти» же нам и вовсе покажут историю с точки зрения самого Хищника, который будет главным героем. Кино вряд ли станет чем-то революционным, но на достойную очередную часть серии, расширяющую лор, можно надеяться.

Читайте также

Как «Хищник: Убийца убийц» вернул серии брутальную свежесть

Александр Гагинский

11.06.2025

9154

Мульт-триптих, пославший к чёрту «Чужого: Завет».

Бегущий человек

The Running Man
Когда? 14 ноября в США
Что? Антиутопический боевик. Экранизация книги Стивена Кинга.
О чём? В недалёком будущем проводят жестокие игры на выживание: участников объявляют вне закона, и на них открывают охоту любители пострелять в живую дичь. Кто выживет — получит огромный приз. У Бена есть больная дочь и нет денег, так что для него победа в играх — единственный выход.
Трейлер
Чего ждём? «Бегущего человека» у нас лучше всего знают по фильму со Шварценеггером 1987 года, но там от книги осталась, честно говоря, разве что основная задумка. Новый фильм обещает быть куда более точной экранизацией — без гладиаторов, арены и невинно осуждённого лётчика; погоня идёт по улицам города. Снял это, как ни странно, мастер британской комедии Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), который в последние годы явно уходит от своего амплуа. Впрочем, определённый чёрный юмор видно уже по трейлеру.

Франкенштейн

Frankenstein
Когда? 7 ноября на Netflix.
Что? Готика. Экранизация книги Мэри Шелли.
О чём? Ну кто ж не знает «Франкенштейна»! Учёный решил поиграть в бога, создал из мёртвой материи существо и оживил, а оно взбунтовалось. Только в этой, близкой к книге версии, творение Франкенштейна — не тупой зомби, а разумное, жестокое и очень одинокое создание.
Трейлер
Чего ждём? Новый фильм Гильермо Дель Торо, мастера мистики и монстров. Сделав себе имя и получив возможность снимать почти всё, что захочет (кроме «Хребтов безумия», очевидно), мексиканский режиссёр создал свою версию той истории, с которой когда-то полюбил ужасы. По отзывам критиков его «Франкенштейн» — творение громоздкое, старомодное и очень красивое, которое оценят в первую очередь такие же, как Гильермо, эстеты и любители старой готики.

Читайте также

Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра

Мария Лебеденко

09.10.2024

5482

Какую роль в его фильмах играет цвет, какую — любимые писатели, и как правильно создавать чудовище.

Зверополис 2

Zootopia 2
Когда? 26 ноября в США.
Что? Детективный мультфильм от Pixar.
О чём? О городе Зверополисе, где мирно уживаются звери всех видов. И о паре полицейских-напарников: честной зайке Джуди и хитром лисе Нике, которые на сей раз работают под прикрытием.
Трейлер
Чего ждём? Часть сюжета «Зверополиса 2» раскрыли на недавней презентации, показав несколько роликов. В них герои преследуют муравьеда-контрабандиста, который работает на Гэри де Змея, а тот ищет книгу, которая изменит представление о змеях. Дальше герои отправляются на Болотный Рынок, отрезанный от прочего Зверополиса. Вышедший на днях трейлер всё это подтвердил.
Выходит, в этой части расскажут уже о борьбе со стереотипами насчёт змей? Удивляться тут нечему — борьба с предрассудками была одной из главных тем первого «Зверополиса», что и делало его чем-то большим, чем просто детективный мультик. Но после целого фильма о предубеждениях против хищников это было бы самоповтором. Будем надеяться, у создателей есть ещё свежие идеи.

Читайте также

«Зверополис»: правильный мультфильм о дружбе народов

Алексей Ионов

25.02.2016

60651

Мультфильм про зверей с детективным сюжетом и мудрой моралью. Так выглядел бы «Блэксэд» в адаптации для детей.

Злая: Навсегда

Wicked: For Good
Когда? 21 ноября в США.
Что? Фэнтези-мюзикл, деконструкция «Волшебника страны Оз». Экранизация бродвейского мюзикла, в свою очередь основанного на книге Грегори Магвайра.
О чём? Продолжение фильма «Злая» про Эльфабу — зеленокожую волшебницу, которая стала Злой Ведьмой Запада. Но изначально девушка не была злодейкой — её просто довели издевательствами в школе волшебства и обманом липового волшебника Оза. А её единственная подруга, добрая фея Глинда, стала главной соперницей Эльфабы.
Трейлер
Чего ждём? Это вторая часть экранизации, которая не поместилась в один фильм. Во второй части Эльфаба стала изгнанницей, Глинда — всеобщей любимицей, а под конец должна появиться и Дороти из Канзаса. Первая часть получила «Оскары» за лучшую работу художника-постановщика и костюмы — и у второй, судя по трейлерам, есть шанс побороться за те же награды.

Читайте также

«Злая: Сказка о ведьме Запада». Что делать, если ты зелёная? Петь!

Дарья Беленкова

10.12.2024

5634

Отличный мюзикл о проблемах злых ведьм с альтернативным цветом кожи

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#что посмотреть#будущие фильмы#дайджест#анонс
Статьи

Кино

Невероятно красивые готические фильмы

Кино

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Драма о столетнем попаданце и ужасы жизни лилипута.

Кино

Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
«Лучше наружу, чем внутрь, я всегда говорю».

Кино

Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Ждём сиквел «Глазами кота», где призракам наконец намылят шею.

Кино

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Звонок», «47 ронинов», «Мортал Комбат» и другие

Кино

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
С чем серия подошла к новой полнометражке и какой она получилась.

Кино

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Безумие и оригинальность.

Кино

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Йоу, йоу, светоцикл, дискета!

Кино

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Новинок много, но трудно что-то посоветовать.

Кино

Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
От главного блокбастера «Диснея» до французского кино.
Показать ещё
