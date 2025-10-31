Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер

В западный прокат выходят два долгожданных фантастических боевика (по иронии, оба связаны с классикой со Шварценеггером) и две диснеевские сказки. А на стриминге появится один из главных готических фильмов года. Что из этого получится увидеть в российских кинотеатрах — мы точно не знаем. Но пока есть интернет и параллельный прокат, мы будем оставаться на волне мировых премьер.

Хищник: Планета смерти

Predator: Badlands

Когда? 7 ноября в США.

Что? Фантастический боевик по серии «Хищник».

О чём? О молодом Хищнике по имени Дек— представителе помешанной на охоте инопланетной цивилизации яутжа. На сей раз монстр не злодей, а главный герой — юному Деку предстоит первая настоящая охота на неукротимой планете, населённой зубастыми тварями. Тут он встречает Тию — гиноида-синтета компании «Вейланд-Ютани» из погибшей научной экспедиции. Если точнее, встречает он верхнюю половину Тии и её двойника Тессу.

Чего ждём? В последние годы Дэн Трахтенберг — рулевой франшизы «Хищник», и он пытается не переснимать классику со Шварценеггером, а делать с серией хоть что-то новое. В «Добыче» он столкнул яутжа с американскими индейцами, в «Убийце убийц» — с викингами и самураями и показал гладиаторские игры на родине Хищников. В «Планете смерти» же нам и вовсе покажут историю с точки зрения самого Хищника, который будет главным героем. Кино вряд ли станет чем-то революционным, но на достойную очередную часть серии, расширяющую лор, можно надеяться.

Бегущий человек

The Running Man

Когда? 14 ноября в США

Что? Антиутопический боевик. Экранизация книги Стивена Кинга.

О чём? В недалёком будущем проводят жестокие игры на выживание: участников объявляют вне закона, и на них открывают охоту любители пострелять в живую дичь. Кто выживет — получит огромный приз. У Бена есть больная дочь и нет денег, так что для него победа в играх — единственный выход.

Чего ждём? «Бегущего человека» у нас лучше всего знают по фильму со Шварценеггером 1987 года, но там от книги осталась, честно говоря, разве что основная задумка. Новый фильм обещает быть куда более точной экранизацией — без гладиаторов, арены и невинно осуждённого лётчика; погоня идёт по улицам города. Снял это, как ни странно, мастер британской комедии Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), который в последние годы явно уходит от своего амплуа. Впрочем, определённый чёрный юмор видно уже по трейлеру.

Франкенштейн

Frankenstein

Когда? 7 ноября на Netflix.

Что? Готика. Экранизация книги Мэри Шелли.

О чём? Ну кто ж не знает «Франкенштейна»! Учёный решил поиграть в бога, создал из мёртвой материи существо и оживил, а оно взбунтовалось. Только в этой, близкой к книге версии, творение Франкенштейна — не тупой зомби, а разумное, жестокое и очень одинокое создание.

Чего ждём? Новый фильм Гильермо Дель Торо, мастера мистики и монстров. Сделав себе имя и получив возможность снимать почти всё, что захочет (кроме «Хребтов безумия», очевидно), мексиканский режиссёр создал свою версию той истории, с которой когда-то полюбил ужасы. По отзывам критиков его «Франкенштейн» — творение громоздкое, старомодное и очень красивое, которое оценят в первую очередь такие же, как Гильермо, эстеты и любители старой готики.

Зверополис 2

Zootopia 2

Когда? 26 ноября в США.

Что? Детективный мультфильм от Pixar.

О чём? О городе Зверополисе, где мирно уживаются звери всех видов. И о паре полицейских-напарников: честной зайке Джуди и хитром лисе Нике, которые на сей раз работают под прикрытием.

Чего ждём? Часть сюжета «Зверополиса 2» раскрыли на недавней презентации, показав несколько роликов. В них герои преследуют муравьеда-контрабандиста, который работает на Гэри де Змея, а тот ищет книгу, которая изменит представление о змеях. Дальше герои отправляются на Болотный Рынок, отрезанный от прочего Зверополиса. Вышедший на днях трейлер всё это подтвердил.

Выходит, в этой части расскажут уже о борьбе со стереотипами насчёт змей? Удивляться тут нечему — борьба с предрассудками была одной из главных тем первого «Зверополиса», что и делало его чем-то большим, чем просто детективный мультик. Но после целого фильма о предубеждениях против хищников это было бы самоповтором. Будем надеяться, у создателей есть ещё свежие идеи.

Злая: Навсегда

Wicked: For Good

Когда? 21 ноября в США.

Что? Фэнтези-мюзикл, деконструкция «Волшебника страны Оз». Экранизация бродвейского мюзикла, в свою очередь основанного на книге Грегори Магвайра.

О чём? Продолжение фильма «Злая» про Эльфабу — зеленокожую волшебницу, которая стала Злой Ведьмой Запада. Но изначально девушка не была злодейкой — её просто довели издевательствами в школе волшебства и обманом липового волшебника Оза. А её единственная подруга, добрая фея Глинда, стала главной соперницей Эльфабы.

Чего ждём? Это вторая часть экранизации, которая не поместилась в один фильм. Во второй части Эльфаба стала изгнанницей, Глинда — всеобщей любимицей, а под конец должна появиться и Дороти из Канзаса. Первая часть получила «Оскары» за лучшую работу художника-постановщика и костюмы — и у второй, судя по трейлерам, есть шанс побороться за те же награды.

