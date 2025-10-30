Весь сюжет сериала «Ведьмак»: о чём были первые три сезона

30 сентября на Netflix вышел четвёртый сезон телесериала «Ведьмак» — весьма вольной и далёкой от оригинала экранизации фэнтези-цикла Анджея Сапковского. Новый сезон будет основан на книгах «Крещение огнём» и «Башня ласточки». Главное нововведение — после ухода Генри Кавилла, исполнявшего главную роль все три сезона, роль Геральта перешла к известному по песне Flowers «Голодным играм» актёру Лиаму Хемсворту. Четвёртый сезон будет предпоследним, «Ведьмак» завершится на пятом сезоне, съёмки которого как раз подошли к концу. А для тех из вас, кто всё ещё не растерял веру в сериал от Netflix и готов смотреть новый сезон, мы подготовили краткий пересказ трёх предыдущих.

Что было в первом сезоне

Ведьмак Геральт — пока ещё Генри Кавилл

Первый сезон основан на рассказах из сборников «Последнее желание» и «Меч предназначения», а его события разворачиваются в трёх разных временных линиях. Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик подсмотрела эту структуру в «Дюнкерке» Кристофера Нолана и решила, что так сможет лучше раскрыть предысторию троих центральных персонажей: Геральта, Цири и Йеннифэр.

Юная горбунья Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) — позор семьи, поэтому родители с удовольствием продают обузу проезжающей мимо чародейке Тиссае де Врие (Мианна Бёринг). Тиссая видит в Йен потенциал и привозит её в Аретузу — местную школу чародейства и волшебства. Девушка познаёт основы магии, а в финале обучения проходит сложный обряд трансформации, избавляется от горба и превращается в настоящую красавицу. У преображения есть цена — чародейка никогда не сможет стать матерью. Но Йен и не интересует материнство, первое время её заботит лишь власть.

Чародейка Йеннифэр в Аретузе

Ведьмак Геральт (Генри Кавилл), наёмный убийца чудовищ, заводит дружбу с молодым бардом по имени Лютик (Джои Бэти). Менестреля приглашают выступить в южном королевстве Цинтра на праздновании совершеннолетия принцессы Паветты — наследницы местного престола. Бард уже бывал в Цинтре и успел нажить себе врагов, поэтому просит ведьмака сопроводить его на пир в качестве телохранителя.

На пиру королева Цинтры Калантэ должна объявить о предстоящей свадьбе дочери с кем-то из высокородных дворян или могущественных союзников королевства. Однако в разгар пира в тронный зал заявляется странствующий рыцарь Йож из Эрленвальда. Он заявляет, что Паветта уже принадлежит ему по Праву Неожиданности — много лет назад Йож спас жизнь отцу принцессы, и король пообещал отдать своему спасителю «то, что оставил дома, но о чём сам ещё не знает». Этим «чем-то» и оказалась Паветта.

Калантэ не собирается отдавать единственную дочь первому залётному приблуде, но выясняется, что Паветта и Йож уже давно знакомы и даже любят друг друга. Геральт вступается за молодых, и Калантэ уступает и отдаёт Паветту Йожу, тем самым снимая наложенное на рыцаря проклятие. Выясняется, что под шлемом Йожа скрывался Дани — изгнанный принц ещё более южного королевства Мехт. Дани предлагает Геральту любую награду за его помощь, но ведьмак в шутку решает воспользоваться Правом Неожиданности. Именно в этот момент Паветта признаётся жениху, что беременна. Геральт отказывается от любых прав на ребёнка и покидает Цинтру. Вскоре у Дани и Паветты рождается дочь, Цирилла (Фрейя Аллан). Сокращённо — Цири.

Паветта и Йож

Проходит несколько лет. Во время рыбалки Геральт и Лютик случайно выпускают на волю джинна, который едва не убивает барда. Чтобы спасти друга, ведьмак обращается за помощью к ближайшей чародейке, той самой Йеннифэр из Венгерберга. Йен спасает жизнь Лютика и становится любовницей ведьмака, а тот в качестве последнего желания просит у джинна навеки соединить его судьбу с судьбой волшебницы.

Тем временем над Цинтрой сгущаются тучи — могущественная Нильфгаардская империя собирается захватить маленькое королевство. Вспомнив о своём Предназначении, Геральт возвращается на юг, но Калантэ не хочет расставаться с внучкой и приказывает бросить ведьмака в темницу. Пока Белый Волк оттуда выбирается, город захватывают нильфгаардцы. Калантэ погибла, а Цири — пропала.

Бегство Цири из Цинтры

Решив, что девочка тоже погибла, ведьмак возвращается на север. Война следует за ним по пятам — нильфгаардцы не намерены довольствоваться одной лишь Цинтрой. Чародеи северных королевств встречают захватчиков у крепости Содден и дают бой. В итоге Йеннифэр приносит своей стороне победу с помощью запретной магии огня, но сама бесследно исчезает.

Тем временем Геральт спасает странствующего купца от стаи расплодившихся после войны гулей, но одному из упырей удается серьёзно зацепить ведьмака. Благодарный купец привозит раненого спасителя домой и узнаёт, что за время его отсутствия жена приютила осиротевшую девочку, скитавшуюся по лесам. Этой девочкой оказывается Цири, уцелевшая при гибели Цинтры. Ведьмак и его Предназначение наконец-то встретились.

А ещё в первом сезоне была эта меметичная песня!

Что было во втором сезоне?

Геральт привозит Цири в Каэр Морхен, древнюю твердыню ведьмаков. Он учит воспитанницу всему, что знает сам, а приехавшая в крепость чародейка Трисс Меригольд (Анна Шаффер) обучает девочку магии. Трисс понимает, что потенциал Цириллы практически безграничен, в перспективе она сможет обрести власть над самими временем и пространством.

Цири и Геральт в Каэр Морхене

Весемир, самый старший и опытный из оставшихся в живых ведьмаков, выясняет, что Цири вдобавок носительница считавшегося давно утраченным гена Старшей крови — крови эльфов. Весемир решает воспользоваться кровью девочки для производства ведьмачьих эликсиров и создания новых ведьмаков, но Цири соглашается только при условии, что первой пройдёт обряд инициации. Геральта такое развитие событий категорически не устраивает, и он увозит воспитанницу из Каэр Морхена.

Тем временем уцелевшая, но утратившая магический дар Йеннифэр приходит в себя в плену у нильфгаардской чародейки Фрингильи Виго. Йен удаётся сбежать и от нильфгаардцев, и от подвернувшихся по пути эльфов. В лесу она набредает на избушку Бессмертной матери — древнего существа из иного мира, попавшего на Континент в результате Сопряжения сфер — магического катаклизма, в ходе которого на Континент пришли также эльфы, краснолюды и бесчисленные монстры. Бессмертная мать обещает вернуть Йен её магический дар — но только если волшебница приведёт к ней Цири.

Йен добирается до Аретузы. Другие волшебницы с подозрением относятся к исчезновению и внезапному появлению Йеннифэр и просят доказать, что она по-прежнему предана Ордену. Для этого ей нужно убить попавшего в плен нильфгаардского рыцаря Кагыра, весь первый сезон охотившегося на Цири. Вместо этого Йен помогает Кагыру сбежать.

Кагыр и Йен

Кагыр хочет добраться до Цинтры, а уже оттуда вернуться в Нильфгаард. Йен отправляется с ним. В посреднике, который помогает людям и эльфам тайно покинуть Северные королевства и попасть в Цинтру, чародейка узнает Лютика. Бард ещё в первом сезоне разругался с Геральтом и давно не видел ведьмака, но благодаря его песням многие знают о дружбе менестреля и прославленного Белого Волка. Поэтому вскоре Лютика похищают подручные жестокого и беспринципного мага и наёмника по имени Риенс. Риенс разыскивает Цири и хочет выведать у Лютика местоположение Каэр Морхена. Вовремя подоспевшая Йеннифэр успевает спасти трубадура, но отбившийся от чародейки бард попадает в руки городской стражи и оказывается в темнице.

Геральт привозит Цири в храм богини Мелитэле — он надеется, что жрицы помогут девушке обрести контроль над своими способностями. В храм приезжает и Йеннифэр — она не забыла о данном Бессмертной матери обещании и уговаривает девушку сбежать вместе с ней через созданный Цири портал.

Бард Лютик

Геральт вытаскивает Лютика из тюрьмы и бросается в погоню за чародейкой. К счастью, Йеннифэр решает не отдавать Цири Бессмертной матери, и герои возвращаются в Каэр Морхен. Вот только в теле Матери скрывался древний демон Волет Меир. Демон вырывается на свободу, вселяется в тело Цири, и та начинает убивать других ведьмаков. Геральту удаётся изгнать духа, но он понимает, что Цири нельзя оставаться в Каэр Морхене.

Тем временем в Цинтру приезжает император Нильфгаарда Эмгыр вар Эмрейс. Зрители понимают, что Эмгыром оказался Дани, отец Цири, — считалось, что он погиб вместе с Паветтой в середине первого сезона. И именно Эмгыр разыскивает свою дочь.

Что было в третьем сезоне?

Покинув Каэр Морхен, Геральт, Йеннифэр и Цири находят приют в доме краснолюда Ярпена Зигрина. Воспользовавшись временной передышкой, Геральт продолжает обучать Цири обращению с мечом, а Йеннифэр — магии. Однако Риенс вновь нападает на след цинтрийской княжны, и тогда ведьмак решает дать преследователю решающий бой.

Шаэрраведд

Геральт, Йен и краснолюды Ярпена Зигрина устраивают засаду в руинах эльфийского города Шаэрраведд. Пока краснолюды расправляются с наёмниками чародея, Геральт сходится в бою с самим Риенсом. Ведьмак ломает противнику оба запястья, лишая возможности колдовать, но Риенсу удаётся сбежать через магический портал, явно созданный кем-то могущественным.

Йен забирает Цири в Аретузу, а Геральт решает разобраться с Риенсом. Он нанимает двух частных детективов, Кодрингера и Фенна, чтобы они нашли покровителя чародея. Сыщики сообщают, что Риенс встречается со своим работодателем в заброшенном замке. Лютик подозревает, что Кодрингер и Фенн поведали ведьмаку не всё, что узнали, и оказывается прав. Когда Риенс сам наносит визит к сыщикам, чтобы выведать, что же они рассказали ведьмаку, они проговариваются, что разгадали истинные мотивы нанимателя чародея. Риенс пытает обоих сыщиков, а затем сжигает живьём.

Йен уговаривает Тиссаю собрать в Аретузе Конклав — общий сбор всех чародеев севера, чтобы единым фронтом выступить против Нильфгаарда, вновь угрожающего северным королевствам. В школу приезжает чародейка Филиппа Эйльхарт, советница короля Редании Визимира, а также её любовник, начальник тайной службы Дийкстра. Последним в Аретузу заявляется Геральт, выяснивший, что в заброшенном замке пытали похищенных из школы учениц.

Наёмник Риенс

В ночь перед Конклавом Йен и Геральт понимают, что за действиями Риенса стоит колдун Вильгефорц. Но прежде чем ведьмак успевает найти чародея, того берут под стражу реданские солдаты под руководством Филиппы и Дийкстры. Оказывается, они хотели воспользоваться Конклавом, чтобы избавиться от всех нелояльных чародеев и привлечь всех остальных к войне с Нильфгаардом.

Тёмный колдун Вильгефорц

Тиссая приходит в бешенство от действий Филиппы и освобождает всех арестованных реданцами чародеев. И зря. Оказывается, Вильгефорц уже давно тайно сотрудничал с Нильфгаардом и тоже рассчитывал воспользоваться Конклавом, чтобы избавиться от чародеев, лояльных королям Севера. Как только к нему возвращаются силы, он пускает в школу эльфов и нильфгаардских солдат, и начинается резня.

В воцарившемся хаосе Геральт, Йен и Цири убивают Риенса, после чего Йен отправляется защищать Аретузу. И очень не вовремя, поскольку ведьмаку и его воспитаннице преграждает дорогу Вильгефорц. Считая, что тот ему не ровня, ведьмак предлагает чародею сразиться с ним на мечах. Но Вильгефорц легко расправляется с Белым Волком, ломает ему меч и половину костей в теле. Однако эта стычка даёт Цири время, чтобы убежать, — она проходит через нестабильный портал в Башне Чайки и переносится в самое сердце безжизненной пустыни Корат.

Цири долго странствует по пустыне одна, без еды и воды. Ей являются видения Фальки, легендарной безжалостной мятежницы, едва не утопившей весь Север в крови. Наконец Цири встречает единорога, который помогает ей выжить. Вместе они расправляются с напавшим на них песчаным монстром, но перед смертью монстр успевает тяжело ранить единорога. Цири исцеляет магического спутника с помощью магии огня, наконец-то приняв свои силы, но испугавшийся волшебства единорог бросает её и убегает прочь.

Единорог и Цири

Разгневанный неудачей в Аретузе король Редании Визимир собирается повесить всю вину на Филиппу, но чародейка успевает ударить первой. Визимир погибает, и трон занимает его младший брат Радовид. Терзаемая чувством вины за случившуюся резню, Тиссая кончает с собой, предварительно назначив Йеннифэр своей преемницей. Йен собирает уцелевших чародеев на охоту за Вильгефорцем.

Геральт приходит в себя в лесу Брокилон. Там его находит Лютик, который сообщает, что Эмгыр назначил огромную награду за Цири и её уже якобы везут к нему в Нильфгаард. Геральт решает отправиться на юг — за своим Предназначением. Компанию ему составляет Лютик и воспитанная дриадами лучница Мильва.

Тем временем Цири попадает в руки нильфгаардских ловчих. Охотники привозят её и ещё одного пленника, молодого бандита по имени Кайлей, в ближайшее село. Там на них нападают Крысы — другие члены молодёжной банды Кайлея. Крысы освобождают Цири и позволяют ей сойтись в поединке на мечах с одним из пленителей. Поддавшись гневу, Цири впервые в жизни убивает человека. Затем она называется Фалькой и соглашается вступить в банду.

Что ждёт нас в четвёртом сезоне помимо Хемсворта в роли ведьмака?

Осторожно, спойлеры!

Это всё ещё Геральт! Но теперь — Лиам Хэмсворт

Ожидается, что четвёртый сезон адаптирует (если это слово вообще применимо к версии от Netflix) сюжеты сразу двух романов Анджея Сапковского — «Крещения огнём» и «Башни ласточки». Судя по тем сюжетным завязкам, которые остались со времён Кавилла, Йеннифэр продолжит охоту за Вильгефорцем и в какой-то момент угодит в расставленную чародеем западню , Цири будет разбойничать в составе банды Крыс, пока посланный по душу девушки охотник Лео Бонарт (Шарлто Копли) не перебьёт всех Крыс и не поймает Фальку . Ну а ганза ведьмака продолжит путь на юг, причём где-то по пути к ней должны присоединиться Кагыр и вампир Регис (Лоуренс Фишбёрн).

При этом сюжет сериала наверняка будет и дальше отходить от книжного канона. Так, в актёрском составе бросается в глаза отсутствие ещё одной важной участницы ведьмачьей ганзы, юной Ангулемы, а спойлеры сулят смерть как минимум ещё нескольких важных персонажей цикла, которые в книгах и не думали отправляться в расход. Среди возможных жертв сезона называют волшебниц Кейру Мец и Маргариту Ло-Антиль и даже почтенного Весемира, который в поздних книгах вообще не появляется .

Банда Крыс

А ещё сегодня Netflix под шумок выпустил The Rats: A Witcher Tale — полуторачасовой фильм, посвящённый одному из приключений банды Крыс до встречи с Цири в финале третьего сезона. Причём изначально предполагалось, что «Крысы» станут полноценным телесериалом из шести-восьми эпизодов, но Netflix остановил съёмки уже после двух из шести запланированных месяцев съёмок.

По свидетельствам инсайдеров, производство обернулось настоящей катастрофой, проект совершенно не оправдал надежды руководителей стриминга. Ходили слухи, что стриминг подумывает вообще похоронить «Крыс» на полке, но на тот момент на в создание уже вложили свыше 20 миллионов долларов — и по всей видимости, боссы Netflix решили хоть как-то отбить потраченные деньги.

