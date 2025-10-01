Что Сапковский думает об адаптациях и ведьмачьих школах — и другие вопросы

Создатель «Ведьмака» Анджей Сапковский поучаствовал в онлайн-интервью на мегафоруме Reddit, ответив на вопросы пользователей. Одни вопросы были забавными, другие — серьёзными. Мы выбрали самые интересные ответы: что автор думает об адаптациях и переводах «Ведьмака», кого взял бы на роли Йеннифер и Цири, есть ли в его мире боги и ведьмачьи школы, и в чём смысл его саги.

Об адаптациях

Каково ваше мнение об адаптациях, телевизионных и игровых? Довольны ли вы тем, в каком направлении они движутся?

Я так скажу: есть оригинал, а есть адаптации. Независимо от качества этих адаптаций, они самостоятельны и не пересекаются с литературным оригиналом. Оригинал — сам по себе, каждая адаптация — сама по себе. Невозможно превратить слова в образы без потерь, и привязывать их друг к другу не следует.

Кроме того, адаптации в основном визуальные, что требует преобразования письменного слова в образы. А доказывать превосходство слова над картинками нет нужды — оно и так очевидно. Письменное слово всегда и бесспорно превыше изображения, и никакая картина — анимированная или любая другая — не способна потягаться с силой слова.

Как вы подбираете переводчиков своих книг и как контролируете качество переводов на такое множество языков?

Я почти не могу влиять на переводы и никак их не контролирую. Иногда — не часто — переводчики консультируются со мной по поводу сложных моментов, просят уточнений или подсказок. В таких случаях я могу направить их в верную сторону и помочь избежать ошибок. Очень редко — и лишь благодаря доброй воле переводчика — мне доводилось знакомиться с переводом заранее и давать обратную связь.

Какую актрису (из любой эпохи) вы бы взяли на роль Цири? А на роль Йеннифер?

Йеннифер? Пожалуй, Ева Грин. Цири? Натали Портман, но «ранняя». Но такой актёрский состав практически невозможен. Иными словами — это просто фантазии.

В одном интервью вы упомянули, что банда Ренфри должна напоминать сатанинскую группу металлистов, и что однажды вы попросили друга-художника нарисовать их точно так, как вы представляли. А есть ли официальные изображения ваших персонажей? Если да, готовы ли вы ими поделиться?



Пожалуй, есть два исключения: Йеннифер, изображённая на обложке испанского издания «Меча предназначения» от Алехандро Колуччи. И Йеннифер на французском издании в твёрдой обложке от Микаэля Бургуэна. Естественно, есть иллюстрации, которые я нахожу весьма близкими если не к моему представлению о персонаже, то хотя бы к моим вкусам. Я много таких встречал в Сети, а отдельные даже появлялись на обложках книг. Несмотря на их изобилие, я не припомню сразу конкретных примеров. Ничто не приходит на ум.

О мире «Ведьмака»

Создатели игровой адаптации добавили много школ ведьмаков, которых не было в книгах (Школа Змеи, Школа Медведя, Школа Мантикоры). Что вы об этом думаете и планируете ли включать эти школы в свои романы?

Проблема «ведьмачьих школ» требует — уж извините — долгого объяснения. Загадочным образом фраза про «школу Волка» просочилась в «Последнее желание». Позже я счёл эту идею недостойной развития — она выбивалась из повествования и была даже вредной для сюжета. А потому в дальнейшем я не упоминал никаких ведьмачьих Гриффиндоров и Слизеринов. Никогда. Однако строчки хватило. Авторы адаптаций, особенно видеоигр, ухватились за эту идею с поразительным упорством и приумножили «ведьмачьи школы». Что было совершенно необязательно.

Я всё ещё не решил, что делать с этой ситуацией. Возможно, я пойду по пути наименьшего сопротивления и удалю предложение про «школу» из будущих переизданий «Последнего желания». А может, захочу развить и прояснить эту тему в следующих книгах. Может, даже пролью свет на вопрос ведьмачьих медальонов, их значение и связь с конкретными личностями? Возможностей много, а горизонты беспредельны.

В интервью вы упоминали, что в мире книг про ведьмака богов не существует. Может ли сущность по имени Мелитэле/Фрейя считаться Сторожем вроде упомянутых в «Гуситской трилогии»? Есть ли в мире «Ведьмака» подходящий термин для описания такой сущности?

Нет и не может быть никаких точек пересечения между сериями про ведьмака и про гуситов. Это отдельные вселенные, между ними ничего общего, они совершенно несовместимы. Ничто из серии «Ведьмак» нельзя без изменений перенести в контекст трилогии, и наоборот. В особенности это касается сущностей вроде Longaevi из трилогии. Таких (и им подобных) персонажей в мире «Ведьмака» не существует. Процитирую популярный дисклеймер: любое сходство с живыми или умершими личностями случайно.

В «Крови эльфов», когда Геральт и Цири в Шаэрраведде, есть такая строчка: «Ведьмак словно и не заметил. Он смотрел на барельеф и был в этот момент далеко-далеко, в ином мире и времени». Хочу спросить: почему Геральт так смотрел, есть ли между ним и Аэлирэнн некая связь? Что это, сюжетная линия, которую убрали из финальной версии саги?

Нет, это никакая не «сюжетная линия». Однако я вижу тут зародыш потенциальной новой истории, так что спасибо за подсказку.

По ходу саги возраст Цири как будто резко меняется. Во время обучения магии в Элландере она говорит, что ей 13. А в «Башне ласточки», по рассказам Краха и описаниям Высоготы, ей должно быть уже 16. Вы сами поменяли возраст девушки, чтобы он лучше подходил некоторым сюжетным линиям? Не могли бы вы рассказать, сколько лет было Цири к финалу «Владычицы озера» по вашему замыслу?

К финалу «Владычицы озера» Цири лет 15—16, она родилась где-то в 1253 году от Возрождения. Понимаю, местами в книгах информация подаётся так, что недолго и запутаться. Однако, поскольку это обычно лишь чьи-то заявления, следует считать, что говорящий попросту заблуждается. Всезнающих персонажей нет. К тому же некоторые герои лгут. Случайно или намеренно.

О вкусах

Какая ваша любимая арка персонажа, не обязательно в фэнтези, в любом медиа (книги, игры, фильмы и т.п.)?

Давайте остановимся на книгах, ибо только они имеют значение. Любимая арка, говорите? Пожалуй, Анджей Кмитиц (Хенрик Сенкевич, «Потоп»), Мартин Иден у Джека Лондона, Джейме Ланнистер и Арья Старк (Джордж Мартин, «Песнь льда и пламени»). И Фродо Бэггинс, конечно.

Вы застряли на необитаемом острове с тремя книгами. Зная, что вам придётся перечитывать их снова и снова, какие вы бы выбрали?

Умберто Эко «Имя розы». Александр Дюма «Три мушкетёра». Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец». Этот считается за одну книгу, поскольку так задумывал автор; деление на три части придумал издатель.

Какой ваш любимый динозавр?

Птеродактиль, летучий ящер. Запомнился мне из «Затерянного мира» Артура Конана Дойла, который я читал в детстве. В той книге на героев напала стая птеродактилей.

И о себе…

На встречи с вами приходят толпы людей. На прямой контакт явно большой спрос. Вы не подумывали запустить новый сайт или начать пользоваться соцсетями, как ваш современник Джордж Мартин? У него 1 400 000 подписчиков в Х. Или вы слишком цените своё уединение?

Да, именно так, вы попали в самое темечко. Я слишком ценю свою личную жизнь, чтобы выставлять её напоказ на той ярмарке тщеславия, что зовётся интернетом и соцсетями. Которая порой, уж извините, очень напоминает карнавал тупости.

Есть ли некий смысл или урок, который вы хотели, чтобы читатели усвоили, дочитав вашу сагу?

Конечно, он есть, вернее, даже они. Их много. Вы их не заметили? Жаль.

