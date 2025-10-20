«Переводить Сапковского — как Нобелевскую премию получить». Интервью с переводчиком «Перекрёстка воронов» Вадимом Кумоком

В конце сентября в издательстве АСТ вышел новый роман Анджея Сапковского «Перекрёсток воронов». Его переводчик, Вадим Кумок — давний поклонник фантастики. Он также заново перевёл «Сезон гроз» и работает над редактурой всего ведьмачьего цикла в переводе Евгения Павловича Вайсброта. Мы поговорили с Вадимом о фантастике, о Сапковском, Вайсброте, нейросетевых переводах, его многолетнем увлечении ведьмаком и многом-многом другом.

А почитать его работу можно тут: Читаем книгу: Анджей Сапковский — Перекрёсток воронов Анджей Сапковский 05.03.2025 23652 Глава, в которой ведьмачья карьера Геральта едва не обрывается уже в самом начале.

Из бизнесменов — в переводчики

Вадим, добрый день! Первый же вопрос: как вы докатились до жизни такой — из владельца собственной фирмы по торговле металлом попали в переводчики?



Некоторые императоры вон вообще в огородники подались — был такой Диоклетиан. Очень успокаивает, когда начинаешь отвечать только за себя, знаете ли. Если вопрос, почему я больше не в бизнесе, то один маленький-игрушечный у меня остался ещё. А по вечерам я немножко шью, как говорится.

А как вы переводами-то стали профессионально заниматься?



От скуки, если честно. Ушёл из бизнеса в 2019-м, сделал себе подарок на день рождения; где-то с год скучал, а потом позвонил знакомому, даже не очень представляя, где и кем он работает в книжном бизнесе. Оказалось, что в Fanzon у них есть серия польской фантастики и лишний переводчик не помешает. Прислали тестовый отрывок, я его сделал в тот же день, и чем-то он меня зацепил, я попросил в перевод весь роман. Это оказалась трилогия, «Командория 54», ну так и поехало. Надо заметить, что равного этой трилогии уровня мне в переводах там не попалось: от пары я просто отказался, третий взял чисто из вежливости, чтоб меня не вычеркнули из списка.

Я бы не сказал, что это прямо профессия: жить на гонорары от переводов невозможно, если не делать роман в месяц. Так, оплачиваемое хобби. Зато профессию можно не любить, а вот хобби не любить не выйдет, иначе оно не хобби.

Вы переводите с двух языков — с польского и английского. Есть ли принципиальная разница между переводами с этих языков? И с какого вам работать проще?



С польского значительно проще, чаще всего я перевожу прямо со скоростью набора текста. Бывают заминки, даже серьёзные, пан Анджей любит козырнуть редким словом. Есть и обороты в целом труднопереводимые, но, слава богу, я их уже все в лицо знаю, и какие-то костыли придумал для каждого.

С современного английского я переводить не возьмусь; мне предлагали «Бензопилу», я отказался. Современный польский (не-Ведьмак) тоже не сахар, но всё же не до такой степени. Так что, если буду с английского ещё переводить, то только классику, вроде того же Дика. Отличный, очень умный и тонкий автор, только подумать, что я его недолюбливал.

А почему?

Я на первых курсах универа начал читать по-английски: СССР закупал книги за рубежом и продавал через сеть «Академкнига». Первая книжка была Азимова, вторая — Муркока, они прошли нормально. Но где-то в первой десятке мне попался диковский Scanner Darkly, «Помутнение» в будущем переводе Володи Баканова, и меня вырубило. Моего уровня языка не хватило настолько явно, и книга оказалась настолько тяжёлой, что к Дику я затаил нелюбовь. Потом ещё «Убик» прочитал в польском переводе и совсем на него обиделся: за что он со мной так? В принципе боялся за него браться в Fanzon, но меня убедили, что это ранние романы и бэд-трипов там нет. Ну, как… почти нет, как оказалось.

Вы в целом фэн со стажем и фантастикой увлекаетесь с детства? А с кого всё началось? И кто ваши любимые авторы в жанре?



Любимых авторов много, исторически — Стругацкие, разумеется. Из современных — козырну престижным потреблением и назову малоизвестных авторов: Мусаниф, Онойко, Доставалов. Так-то долго могу перечислять, конечно. Хаецкую нежно люблю, Тырина, Логинова. Иностранных авторов читаю мало, белый список довольно короткий. Но как-то случилось купить в оригинале Altered Carbon, и я прям пропал, этот автор ( Ричард Морган — прим. ред. ) мой.

Вадим Кумок (справа) и актер озвучки Всеволод Кузнецов (голос Геральта в играх от CD Projekt Red) на презентации романа «Перекресток воронов»

Что значит для переводчика с польского языка возможность перевести новый роман Сапковского?



Нобелевская премия мира, не меньше. Жду обращений по переводу Хмелевской, тогда будет комбо.

А Хмелевская вам чем запала в душу?

Она просто прекрасна в пятёрке своих главных романов, «золотого периода», так сказать. «Что сказал покойник» отец нам с матерью с листа читал вечерами, настолько был ею потрясён. Ну и мы, конечно, я тогда классе в пятом учился. По-польски читать ещё не умел.



А когда вы в первый раз открыли для себя «Ведьмака»?



Я, честно говоря, вынужден был искать на Фантлабе тот журнал с «Зерном правды», чтобы определиться хотя бы с годом — и это был 1989-й.



Чем, на ваш взгляд, «Ведьмак» выделяется на фоне другого польского — да и не польского тоже — фэнтези?



Отвечу чьей-то цитатой с Реддита: Элрик тоже беловолосый мужик с мечом, но он с богами борется и вообще немерено крут, а Геральт — working class exterminator. Работяга, одним словом. Это на самом деле большая редкость, вон хоть Свиридова (« Малый типовой набор ») посмотреть — Геральт не укладывается в стандарты главных героев.



Читали ли вы другие произведения Сапковского — «Сагу о Рейневане», «Змею», «Дорогу без возврата», его рассказы?



Да, гуситскую сагу мне прислали друзья из Варшавы подарочным набором с автографом, «Змею» сам купил на Маршалковской. А вот с «Дорогой» пока хуже, да и рассказы тоже не читал пока. «Пируг» прочёл, разумеется, пан Анджей очень метко выстрелил по догоняющим.



Доводилось ли вам общаться с Сапковским лично или по почте?



Лично не довелось, хоть я его и видел на конвентах много раз, а вот по почте да, он мне ответил на два письма по «Сезону» и одно по «Перекрёстку». Весьма этим горжусь.

А про что письма были?

Технического характера; как понимать в паре мест (обычно-то я автора понимаю, но бывают сложности), просьба авторизации некоторых изменений (кое-что он разрешил, кое-что — запретил категорически), ну и тому подобные мелочи. Набралось около десятка — отправил.

Что для вас было самым сложным во время работы над «Сезоном гроз» и «Перекрёстком воронов»? Какой роман дался легче?



С «Сезоном», помнится, я намаялся с переводом меню в ключевой по сюжету таверне, очень всё это было непросто. С «Перекрёстком» самое сложное было не в самом тексте, а в наличии альтернативного перевода от ИИ. Причём появившегося в тот самый день, когда мне только прислали роман на перевод. Это прям сильно из седла выбило, я пару дней даже начать не мог.

А в чём была сложность с переводом меню?



Ну, к примеру, «седло барашка» по-польски звучит даже не рядом с нашим названием. Я, кстати, вспомнил ещё одну трудность в переводе «Сезона» — вся эта арка с плаванием корабля «Пророк Лебеда», особенно в протоках, настолько тяжёлая психологически (а вживаться-то приходится, иначе не переведёшь нормально), что буквально силой приходилось себя заставлять к тексту возвращаться. Какая-то очень давящая сцена была.

Вы упомянули, что вас немного выбило из седла появление альтернативного ИИ-перевода. А помогает или мешает при работе наличие у этой книги других переводов, как официальных, так и фанатских? Нет ли чувства соперничества, желания сделать не так, как у «конкурентов»?



Официальные и фанатские переводы не мешают, только помогают — по ним сверяешь черновик, ибо никто не совершенен. По переводу от ИИ тоже пришлось сверять, в интересах текста, разумеется. Но он сильно помешал морально, именно скоростью появления. Когда тебе друзья говорят — ну ты работай, конечно, но я уже прочитал… ну, это совсем погано, знаете ли.



Говорят, именно вы автор идеи отразить на обложке романа встречу Геральта с водником? Откуда она взялась? И почему водник на иллюстрации так похож на бобра?



Как у нас говорили — «принял сигнал с Марса». Если серьёзно, то слово «курва» для Геральта весьма нехарактерно. И когда я его услыхал в этом эпизоде, то придумал себе, что пан Анджей имеет в виду мем « kurwa bobr ». Я много чего себе придумываю, надо заметить. Вон, в «Сезоне» имеется такое Тукайское нагорье, так я придумал, что якобы оно названо в честь Яцека Дукая. Автор аж взорвался от такого предположения, видать, не самые лучшие там отношения.

Так вот, предложив издательству обыграть этот мем, я в целом не ждал положительного ответа. Но видимо, там нашлись люди с чувством юмора, и восприняли идею позитивно. Потому водник и похож на бобра.

Из переводчика — в редакторы

Поговорим о редактуре переводов. Сейчас вы редактируете переводы основного цикла про «Ведьмака», сделанные Евгением Павловичем Вайсбротом. Кто был инициатором этой работы, и не проще ли перевести всё заново, чтобы весь цикл был в едином переводе?



До меня донесли это задание в формате «у шефа возникла идея». Ну, тут служебная иерархия, тонкий момент плюс личное уважение, так что не будем вспоминать, что я эту идею пытался протолкнуть ещё года два-три назад. У шефа, так у шефа. Насчёт «перевести заново»… ну как бы так сказать, кто ж его заново переведёт, он же памятник!



Отношение Сапковского к переводам на русский язык всегда было двояким. С одной стороны, он посвятил памяти Вайсброта «Свет вечный», с другой — витиевато говорил, что «Евгений Павлович некоторых вещей не понимал и не уточнял». А можете привести примеры, что именно вы правите в переводах? И какие вещи останутся неизменными? Как быть с именами персонажей?



Неизменными останутся все топонимы и личные имена первого ряда, как бы я к ним ни относился. Туссент, по идее, должен был бы стать Туссеном, но уже не судьба, то же с Вердэном и Бругге. Во втором ряду перемены есть, но единичные, когда без них уже просто не обойтись никак. То есть Эмгыр останется Эмгыром, а вот Францеска будет Франческой, тут Евгений Павлович прочитал имя по правилам польского, а не итальянского, как надо было бы.

Насчёт примеров… ну давайте я вот действительно рандомно открою первый проход (а всего их три с половиной) «Последнего желания» и что-нибудь вам найду, минуточку.



затем легко сдвинул плиту на несколько вершков. — затем слегка сдвинул плиту, на несколько вершков. (у автора в этом месте дюймы, но я оставил вершки, а далее и вёрсты, по всему тексту — это к вопросу о том, что остаётся неизменным)



Женщина бежала, потом упала и тоже скончалась — и погибла тоже (к убийству неприменимо слово «скончалась»)



болтали и совершали долгие прогулки. — канцелярит, и гуляли подолгу.

Я, кстати, ошибся: это был уже второй проход рассказа. Он больше посвящён стилевым правкам; первый в основном об ошибках перевода. Типа таких (это уже действительно первый проход):

и давно терроризирует Северный Вельгад — и В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ терроризирует Северный Вельгад.



Похоже, там не оказалось никого, кто мог бы свернуть дочурке шею . — Эх, и не нашлось там никого, кто мог бы свернуть МАЧЕХЕ шею. (переводчик не понял автора полностью, смысл искажён до обратного!)

Тут, кстати, я должен сам с собой поспорить (комментарий в скобках ещё февральский). Такое ощущение, что переводчик автора понял, но решил дать Геральту иную мораль, сразу поставить его против Ренфри, тогда как ведьмак исходно скорей на её стороне.

Знаю, что вы прежде не читали «Владычицу озера», но сейчас, в преддверии редактуры, впервые её открыли — и на языке оригинала. Какие у вас первые впечатления?



Вы знаете, огромное удовольствие. И одновременно ужас при мысли о том, сколько мне придётся там править. Я читаю очень помалу, дозирую ощущения, но и так уже почти треть прошёл. Некоторые места явно вызовут большой внутренний конфликт при редактуре.



Ещё знаю, что вы не смотрели сериалы и не играли в игры. После нескольких совместных мероприятий с Всеволодом Кузнецовым — голосом Геральта в играх — не возникло ли у вас желания, скажем, пробежаться за Белого волка в «Убийцах королей» или «Дикой охоте»?



При всём уважении к Всеволоду и к «Редам» — нет. Я человек старой закалки, начинал ещё с «Принца Персии» и F-19 (привет «Принцу Госплана», Пелевин мой ровесник), первой «Цивы», так что мой порог — третьи «Герои», Сhampionship Manager (второй!) и самое новое, Jagged Alliance 2. Дальше уже шарики, и в них-то второй год как бросил играть.

Шарики?

Я имею в виду «три в ряд», самый примитив. Где-то раз в пять-семь лет проходил JA2 по новой, но последний раз прошел как раз в 2021-м, и теперь ну совсем не хочется военных игр.

Вадим Кумок на одной из презентаций «Перекрестка воронов» Фотограф — Виктор Степанов

Знаете, в конце интервью авторов обычно спрашивают о планах. Переводчиков спрашивать тяжелее — они обычно работают с тем, что предлагают. Давайте так: есть ли такой автор, а может, произведение, над переводом которого вы бы хотели поработать?

Это да, мы в каком-то смысле сродни ведьмакам: работаем на заказ, а если где вдруг сами убьём кикимору, то высок шанс, что бургомистр не заплатит. Но вопрос в точку: действительно, есть такой автор в польской фантастике, который там исключительно значим и даже легендарен, а у нас совсем неизвестен. Это Адам Вишневски-Снерг. Для желающих есть именные статьи в википедии и на Фантлабе , но вкратце могу сказать, что его ещё при жизни (увы, короткой) называли польским Филипом Диком. Удачно, стало быть, в нём совмещаются два направления моей работы — PKD и польская фантастика.

Самый сногсшибательный роман у него — Według łotra, «Евангелие от разбойника», в смысле, от одного из распятых вместе с Христом. Вот очень бы хотелось его перевести. Я даже писал венграм, которые издали его несколько лет назад, — мне ответили, что с правами сложно, но они-де могут подсказать, к кому и куда обращаться из наследников. Алла бирса , как говорят в Казани — бог даст, то бишь, — уговорим издательство и переведём. Книжка у меня на полке с детства стоит.

Читайте также Что Сапковский думает об адаптациях и ведьмачьих школах — и другие вопросы Анджей Сапковский 01.10.2025 10225 Есть ли боги и кто должен играть Цири?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.