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Энтузиасты перерисовали обложку нового «Ведьмака». Одна работе уморительнее другой!

Дмитрий Кинский
14 марта 12:58
419
1 минута на чтение
Недавно издательство «АСТ» показало обложку «Ведьмака: Перекресток воронов» Анджея Сапковского, которой фанаты остались крайне недовольны, потому что иллюстрация для нее выглядит как сгенерированная нейросетью.
На фоне скандала пользователи сети в шутку стали делиться своими вариантами обложки, сделанными на скорую (и не очень) руку. Причем монстра заменили на разных персонажей: от Хацунэ Мику до знаменитого польского фольклорного персонажа — бобра!

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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