«Звёздные войны: Опорная команда». Семейное приключение в лучших традициях Спилберга

Жизнь на планете Ат Аттин уже много веков течёт своим чередом, размеренно и предсказуемо. Но однажды четверо школьников находят в лесу старый звездолёт и случайно активируют его. Пробудившийся к жизни корабль уносит их в глубины космоса, где дети узнают, что вся остальная галактика считает Ат Аттин мифом. Давным-давно планета исчезла со всех карт, и, по слухам, в её недрах сокрыты несметные богатства. В поисках дороги домой юные герои обращают на себя внимание алчных пиратов…

Новое поколение

Для больших франшиз наступили непростые времена. Не так давно зрители увлечённо, по камешку Бесконечности за раз, собирали мозаику киновселенной Marvel в ожидании большого кроссовера, а сегодня устало вздыхают и жалуются на «домашнюю работу», необходимую-де перед просмотром очередного блокбастера. И это вопреки усилиям авторов, которые по несколько раз проговаривают и упрощают сюжетные моменты, чтобы даже человек со стороны не потерял нить событий. Публику приучили к взаимосвязи и важности всех новых историй (пусть даже эта взаимосвязь всегда была довольно условной), однако в эпоху онлайн-кинотеатров историй элементарно стало слишком много. Вот забуксовала и франшиза «Мстители», и построенный по её лекалам уголок «Звёздных войн» — сериал «Мандалорец» со своими спин-оффами.

Детище продюсеров Джона Фавро и Дэйва Филони быстро наработало любовь фанатов, но уже третий сезон заметно просел в рейтингах. Сюжет там трещал от обилия персонажей, а ключевые события магистральной линии и вовсе оказались вынесены в мини-сериал «Книга Бобы Фетта». Второй спин-офф, «Асока», был тесно связан с прошлыми проектами Филони и не без труда собрал аудиторию для продления. А на будущий год намечена премьера полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу», который уже обещает возвращение персонажей почти двадцатилетней давности. Успех отнюдь не гарантирован.

«Опорная команда» кажется ответом на эти претензии. Правда, только кажется: съёмки прошли ещё в 2022 году, задолго до первых жалоб, а релиз несколько раз откладывали по неясным причинам. Так или иначе, «Команда» — на 99% самостоятельная история, в которой не появляются ни Мандалорец с Грогу, ни Люк Скайуокер с Асокой. Если убрать из сериала знакомые истребители повстанцев, тот же сюжет можно легко перенести в любую эпоху «Звёздных войн». Пираты — они и в Старой Республике пираты.

В какой-то момент авторы даже используют это, чтобы усилить интригу. Мол, вдруг корабль, унёсший героев с изолированного Ат Аттина, несколько веков провёл в гибернации или провалился в дыру во времени (между прочим, такой сюжет встречался в ЗВ-литературе)? Но нет, на пространственно-временной континуум никто не посягает. «Опорная команда» — вполне традиционное, даже старомодное приключение, вдохновлённое фильмами второй половины XX века и классическими авантюрными романами; прежде всего, конечно, «Островом сокровищ». То есть плоть от плоти «Мандалорца». И даже создатели у сериалов во многом общие: от продюсерского дуэта Фавро/Филони и постановщицы Брайс Даллас Ховард до операторов, художников и монтажёров.

Свежесть подхода задают шоураннеры Джон Уоттс и Кристофер Форд. В «Звёздных войнах» они дебютанты, зато работали над недавней трилогией Marvel про Человека-паука, где наловчились совмещать подростковую драму с непременными атрибутами приключенческого кино: катастрофами, погонями и гигантскими монстрами. Там же Уоттс познакомился с Джоном Фавро (в Marvel-франшизе он играет Хэппи Хогана, телохранителя Железного человека) и изложил ему идею «Опорной команды». Поначалу автор рассчитывал снять полнометражный фильм, но Фавро предложил ему адаптировать задумку в рамках телевизионного «Мандоверса».

С собой Уоттс прихватил друзей-режиссёров из «золотой сборной» американского независимого кино: Дэвида Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»), Джейка Шрейера («Грызня»), Ли Айзека Чуна («Минари») и оскароносный дуэт Дэна Квана и Дэниела Шайнерта («Всё везде и сразу»). Впрочем, к добру или худу, их индивидуальный стиль в сериале почти не читается. «Опорная команда» — история цельная, ровная и последовательная. Лишь один эпизод вдруг меняет тональность и разыгрывает постапокалиптическую военную драму про детей-солдат. Кстати, там в небольшой гостевой роли появляется ещё один известный постановщик — призёр Каннского фестиваля Матьё Кассовиц.

Укротив свои авторские амбиции, режиссёры всё же не растеряли накопленный опыт, и он определённо идёт сериалу на пользу. Во-первых, Уоттс и многие его коллеги ранее работали с детьми и подростками: молодые актёры «Опорной команды» и впрямь органично дополняют друг друга, естественно держатся в кадре и справляются даже с самыми эмоциональными сценами. Во-вторых, инди-постановщики умеют выжать максимум зрелищности из ограниченного бюджета. По слухам, на проект выделили около 136 миллионов долларов (чуть больше, чем на «Мандалорца»), однако смотрится он по-киношному зрелищно. Особенно впечатляют несколько коротких, но эффектных сцен воздушных боёв и огромная декорация пиратской гавани с полусотней костюмированных статистов.

Наконец, режиссёры «Опорной команды» — безусловно, киноманы, умело воссоздающие эстетику фильмов своего детства. Прежде всего, речь о творчестве студии Amblin под началом Стивена Спилберга и Кэтлин Кеннеди, нынешней хозяйки «Звёздных войн». «Инопланетянин», «Балбесы», «Гремлины», трилогия «Назад в будущее» — всё это душевные, часто нелепые, а местами даже пугающие сказки 1980-х про ребят из тихой американской глубинки, которые вдруг сталкиваются с чем-то чудесным. Безудержное воображение юных героев превращает знакомую реальность в увлекательную игру с пришельцами, пиратскими сокровищами и чудо-изобретениями, словно сошедшими со страниц фантастических книжек.

Так же и один из персонажей «Опорной команды» сначала читает про похождения легендарных джедаев, а уже скоро сам берёт в руки световой меч; правда, с непривычки включает его вверх тормашками. В то же время сериал избегает откровенной мультяшности, характерной для работ Спилберга в 1980-х. Как и в других проектах «Мандоверса», законы физики здесь работают исправно, актёры стараются не переигрывать, а злодеи представляют реальную опасность. Так что общая детскость истории не превышает планки, заданной самим Джорджем Лукасом в «Возвращении джедая» или «Скрытой угрозе». Это всё ещё весёлая игра, но игра всерьёз, с оглядкой на взрослый мир.

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Джедаи с нашего двора

Точка зрения ребёнка — пожалуй, главная удача «Опорной команды», которая помогает Уоттсу и Форду встряхнуть устоявшиеся правила франшизы. Наиболее заметные перемены касаются экшен-сцен: никогда прежде герои не были настолько беззащитны перед внешними угрозами. Даже в дошкольном мультсериале «Приключения юных джедаев» юнлинги могли полагаться на Силу и свои световые мечи. А в арсенале потеряшек с Ат Аттина есть лишь смекалка, скрытность и быстрые ноги; причем все три регулярно их подводят. Немалая часть саспенса строится вокруг того, кому подчинится железный громила-старпом SM-33 (его дизайн отсылает к старой детской игре , имя — к помощнику капитана Крюка из «Питера Пэна»). Дроид в озвучке знаменитого комика Ника Фроста то защищает детей, то находит себе нового капитана.

Кроме того, история взросления парадоксальным образом располагает к б о льшей неоднозначности сюжета. Поначалу ребята воспринимают галактику в чёрно-белом ключе: есть герои и есть злодеи, «хорошие» и «плохие» планеты. Но постепенно выясняется, что даже в бандитском логове можно встретить союзников, милые зверюшки не обязательно настроены дружелюбно, а брутальный пират на самом деле мечтает уйти на пенсию и выращивать водоросли. А нагляднее всего этот мотив выражает персонаж Джуда Лоу — обаятельный негодяй, очевидно вдохновлённый Джоном Сильвером из «Острова сокровищ»; подельники так и зовут его: «капитан Сильво».

Это один из самых сложных и многоликих антагонистов в истории «Звёздных войн». В каждой серии он представляется новым именем, а для детей служит то отцовской фигурой, то опасным головорезом. С одной стороны, авторы не скрывают его чёрных помыслов: даже другие преступники в один голос призывают героев не доверять ему. С другой — Лоу постоянно подсвечивает человечность Сильво, его трогательную уязвимость. Сокровище Ат Аттина нужно ему не само по себе, а как способ наконец-то выбиться из низов, перестать «голодать». Такой подход роднит Сильво с другими симпатичными злодеями Уоттса из трилогии про Человека-паука — прежде всего, со Стервятником в исполнении Майкла Китона.

Наконец, благодаря изолированности своей родины, четвёрка с Ат Аттина глядит на «Звёздные войны» незамутнённым, часто восторженным взглядом — таким же, какой по задумке авторов должен быть и у зрителей-школьников. Речь здесь не только о вселенной как таковой, но о самой «ткани» франшизы, её волшебной киношности. Да, как и его предшественники по «Мандоверсу», Уоттс активно использует новейший цифровой павильон Volume. Но в том, что касается костюмов, реквизита и спецэффектов, «Опорная команда» — очень старомодный, аналоговый сериал. А в его создании приняли участие заслуженные ветераны Саги: гениальный кукольник Фил Типпетт, работавший ещё над «Новой надеждой», и многоопытный художник Джон Нолл, который стоял у истоков Photoshop и курировал графику на трилогии приквелов.

Даже пасхалки в сериале (а их больше, чем кажется) отсылают именно к ранней истории «Звёздных войн». Тут и облезлый проводник из забытых телефильмов про эвоков, и голографические гимнасты из скандального «Праздничного спецвыпуска», и вольный пересказ «Осколка кристалла власти» — бюджетного сиквела, который был запланирован на случай, если «Звёздные войны» провалятся в прокате. А ещё — крылатый пушистик из вдохновлённого Лукасом мини-мюзикла «Капитан Ио», который снял его друг Фрэнсис Форд Коппола по заказу Майкла Джексона.

В общем, через «Опорную команду» поколение Уоттса пытается передать своим детям те эмоции, которые сами авторы испытали в конце 1970-х и начале 1980-х, впервые увидев эту пёструю космическую киносказку. Для них в Саге важен не политический пафос или нагруженный лор, а бесконечное разнообразие мира «Звёздных войн». Почти в каждой серии герои сталкиваются со множеством причудливых инопланетян и странных существ разной степени мохнатости. Полная противоположность «Андору» с его парой-тройкой эпизодических гуманоидов!

Впрочем, отдельное эхо прославленного сериала Тони Гилроя можно услышать и в «Опорной команде». На контрасте с остальной галактикой Ат Аттин — бетонный и геометричный город мягкой диктатуры в узнаваемом восточноевропейском стиле. Даже личные автомобили там ездят по заранее проложенным рельсам, за гражданами неотступно наблюдают дроиды-видеокамеры, а школьная профориентация определяет всю дальнейшую жизнь. Это эффектный сеттинг и для антиутопии, и для детской сказки во славу воображения и непослушания. Так что к финалу и взрослые герои включаются в опасную, но увлекательную игру: тоталитарная государственная «забота» и безопасность оказываются менее важны, чем взаимовыручка и любовь к семье.

Наследуя идеалы «Звёздных войн», Уоттс и Форд призывают зрителей (юных и не очень) открыться миру со всеми его опасностями и противоречиями — только так можно стать героем взаправду, а не в одних лишь мечтах. Но, как уже было сказано, взгляд ребёнка раскрывает знакомую мысль в неожиданном ключе. Дети не могут и не должны защищать галактику с оружием в руках. Их подвиги маленькие, но оттого не менее важные: побороть эгоизм, принять ответственность за свои решения, выручить друга в беде. И тогда, будто по волшебству, вслед за одним человеком изменится вселенная. В эмоциональной кульминации сериала возмужание персонажей зарифмовано с «перерождением» их звездолёта из неловкой пиратской шхуны в гордый и юркий катер, готовый к любым невзгодам. Джорджу Лукасу такая метафора наверняка понравилась бы!

«Опорная команда» — ностальгическое и в то же время оригинальное дополнение к бесконечной саге «Звёздных войн». Новые шоураннеры сбрасывают с себя груз мифологии и рассказывают простую, законченную и на удивление зрелищную историю про обаятельных героев, которые не так просты, как кажется. Упиваясь разнообразием ЗВ-вселенной и аналоговой магией кино, авторы, впрочем, не забывают двигаться в будущее. И, судя по отзывам в Сети, именно этого сегодня жаждет публика, подуставшая от необъятных франшиз.

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