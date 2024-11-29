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Звезда «Медведя» Джереми Аллен Уайт «сыграет» в «Мандалорце и Грогу»

Дмитрий Кинский
10 декабря 13:19
145
1 минута на чтение
Джереми Аллен Уайт, наиболее известный по сериалу «Медведь», присоединился к актерскому составу фильма «Мандалорец и Грогу».
Правда, роль ему досталась весьма... неожиданная. Актер озвучит сына Джаббы Хатта — Ротту Хатта.
Что интересно, это будет не камео вовсе, а полноценная роль. Однако никаких деталей сюжета пока что нет.
Режиссером этого фильма по «Звездным войнам» выступил Джон Фавро. Он же написал сценарий вместе с Дэйвом Филони.
Премьера состоится 22 мая 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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