«Это всё Агата». Трогательный и музыкальный сериал Marvel с ведьмами вместо супергероев

Три года назад подлая колдунья Агата Харкнесс втёрлась в доверие к могущественной Алой Ведьме, чтобы украсть её способности (см. «ВандаВижен»). В наказание та лишила противницу сил и заточила её в мире собственных фантазий. Но теперь заклятие снято. Таинственный мальчик-фанат чародейства освобождает Агату и просит её показать ему Ведьмину Дорогу — мистический путь, по преданию, исполняющий желания паломников. Наскоро собрав ковен, герои выходят на Дорогу. Однако им угрожают не только опасные испытания, но и коварство самой Агаты. До заветной награды доживут не все…

При чём тут «ВандаВижен»? Обзор «ВандаВижен»: Каким получился первый сериал киновселенной Marvel? Алексей Ионов 07.03.2021 28924 История о любви, мрачная драма и блестящая пародия на классические ситкомы.

Чем дальше в лес…

Agatha All Along Жанр: мистическое фэнтези с элементами хоррора и мюзикла Шоураннер: Жак Шеффер В ролях: Кэтрин Хан, Джо Лок, Обри Плаза, Сашир Замата, Али Ан, Пэтти ЛюПон Продолжительность: 9 эпизодов по 29 – 49 минут Премьерный показ: 18 сентября 2024 — 30 октября 2024, Disney+ Похоже на: «ВандаВижен», «Колдовство», «Баффи — истребительница вампиров» Студия Marvel наверняка тоскует по 2021 году. Грандиозный успех «Мстителей: Финал» тогда ещё не стёрся из памяти, а миллионы зрителей, которых пандемия приковала к телеэкранам, увлечённо смотрели «ВандуВижена» — первый официальный сериал супергеройской франшизы. Проект шоураннера Жаклин Шеффер снискал восторженные отзывы и невероятные 23 номинации на премию «Эмми». Будущее киновселенной казалось как никогда светлым.

И вот почти четыре года спустя Шеффер выпускает «Это всё Агата» — одновременно спин-офф и как бы следующий сезон «ВандыВижена», подхватывающий сюжет с точки зрения второстепенных персонажей. Увы, от былых надежд не осталось и следа. Франшиза переживает серьёзный кризис , на лояльность зрителей больше нельзя положиться, а руководство Disney обещает сократить масштабы производства (правда, на 2025 год всё равно намечены три новых фильма и шесть сериалов). Само собой, к «Агате» публика тоже относится придирчиво. Какие уж тут «Эмми», дай бог унести ноги с шабаша!



Не помогла и рекламная кампания. Чтобы показать изменчивую натуру Агаты, проект представляли то как «Дом Харкнесс», то как «Ковен хаоса», то как «Лживую ведьму в чудесных костюмах». Ход по-своему остроумный, но не дающий ответов на главные вопросы. Зачем вообще снимать отдельный сериал про, скажем честно, не самую яркую злодейку Marvel? Просто потому, что её заглавная песня стала суперхитом? И что это вообще за история: комедия, хоррор или мюзикл?

Разгадка на удивление проста. «Агата» — это всё тот же «ВандаВижен», только менее дорогой. Значительно менее дорогой. Судя по заявлениям продюсеров, бюджет ужался более чем в пять раз. Прежде всего благодаря отсутствию больших кинозвёзд уровня Пола Беттани и Элизабет Олсен. Простите, фанаты, Алая Ведьма не появляется даже в камео; впрочем, поминают её регулярно, и от зрителей требуется хотя бы беглое знакомство с предыдущим сезоном.

Кроме того, в «Агате» почти нет привычных для Marvel компьютерных экшен-сцен. Магия в сериале очаровательно аналоговая, в духе ранних фильмов Тима Бёртона, который, в свою очередь, возрождал традиции дешёвых голливудских хорроров середины XX века. Тут и практические спецэффекты, и миниатюрные модели, и затянутый туманом бутафорский лес. Ближе к финалу одна из ведьм, путешественница между мирами, кинжалом вскрывает рисованный задник — прелестная деталь!

При этом, несмотря на ограничения, творческая команда почти не изменилась. Из «ВандыВижена» в «Агату» перешла большая часть сценаристов во главе с Шеффер, бесконечно изобретательный художник Джон Коллинс, а также оскароносный дуэт супругов-песенников Лопес. Кроме того, новый проект повторяет главную структурную фишку предшественника: каждый эпизод стилизован под фильмы и сериалы разных эпох. Например, первая серия притворяется мрачным полицейским процедуралом («По мотивам датского сериала Wandavisdysen», — хохмят титры), а многоликая Дорога Ведьм заводит героев то в готический замок, то в подростковую «берлогу» из хорроров 1980-х.

Мы в город изумрудный идём дорогой трудной

Интересно, что Шеффер не просто играет с жанрами, а вписывает стилизацию в сюжет. Мир «ВандыВижена» вырос из американских ситкомов, которые для Алой Ведьмы ассоциируются с тёплыми воспоминаниями об утраченной семье. Так же и Дорога Ведьм в «Агате» отражает личность одного из центральных персонажей. Во избежание спойлеров просто отметим, что многие источники вдохновения сериала прямо указаны в оформлении интерьеров. В глаза тут же бросаются примеры из классической иконографии ведьм вроде мюзикла «Волшебник страны Оз» или культового подросткового ужастика «Колдовство». Но есть и сюрпризы: кажется, никогда прежде проекты Marvel не отсылали к «Пиле»!

Шеффер очевидно интересуют непростые взаимоотношения людей и культуры. Воспроизводя любимые истории прошлого, герои «ВандыВижена» и «Агаты» одновременно находят утешение и заточают себя в тюрьму. Хуже того, своей одержимостью они мучают окружающих, в новом сериале буквально доводя нескольких спутников до смерти. Это придаёт сценарию похвальную моральную неоднозначность: вроде бы положительные персонажи (из отчаяния или по неосторожности) творят зло. Готова ли публика им сопереживать?

Финал «ВандыВижена» скорее оправдывал Алую Ведьму — в своё время Шеффер получила за это немало критики и сделала нужные выводы. «Агата» не торопится обелять виновных и даже ретроспективно воздаёт Ванде по заслугам, показывая, как жители зачарованного ей городка Вествью справляются с произошедшим. Многим из них удалось вернуться к нормальной жизни, и теперь они заботятся об Агате, которая в начале сериала пребывает во власти иллюзий. Но есть и те, кто не оправился после событий «ВандыВижена» и от своих травм прячется за самообманом и конспирологией.

Большая редкость для Marvel: в кульминации «Агаты» положительные персонажи не сражаются с ужасными злодеями, а пытаются осмыслить собственные ошибки и принять за них ответственность. Строго говоря, злодеев в этом сериале нет. Даже демоническая Салемская семёрка — то ли ведьмы, то ли зомби в чёрных вуалях, упрямо преследующие героев, — скорее воплощают абстрактную расплату за былые грехи. А грехов у Агаты Харкнесс немало.

В отличие от бога обмана Локи, ставшего однозначно хорошим парнем в своём персональном сериале , Агата на искупление не претендует. До самых титров она остаётся эгоистичной, острой на язык каргой, которая (не всегда умело) прячет истинные намерения и чувства за бравадой и манипуляциями. Герои Шеффер вообще, как и положено ведьмам, беспрестанно обманывают друг друга. Это, с одной стороны, подстёгивает интригу и благоволит повторному просмотру, но с другой — фрустрирует, особенно когда речь заходит о мотивациях и способностях персонажей. Сколько личностей живёт в голове загадочного спутника-подростка? Может ли Агата контролировать «высасывание» сил из товарищей по ковену? Какие отношения связывают её с Зелёной Ведьмой в эффектном исполнении Обри Плазы?

Многие детали оставлены на откуп воображению зрителей и/или авторам будущих спин-оффов. Впрочем, основной сюжет и арки героев всё-таки считываются без проблем и в отдельных случаях даже способны растрогать до слёз. Прежде всего это касается истории Лилии Кальдеру — старой прорицательницы, которая воспринимает время нелинейно, что также можно прочитать как аллегорию деменции. Посвящённый ей эпизод (пожалуй, лучший в сериале) предстаёт мозаикой разрозненных сцен, из которых постепенно складывается чёткая картина, воодушевляющая и трагичная.

Старые песни о главном

Во многом наследуя предшественнику, «Агата» не забывает и о собственных уникальных достоинствах, важнейшее из которых — музыкальные номера. Да, песни супругов Лопес звучали и в «ВандеВижене», подстраиваясь под начальные титры из разных эпох, однако это было скорее обрамление истории. Здесь же музыка — краеугольный камень сериала, выражение его стиля и идей. Тем более закономерно, что на роль вышеупомянутой прорицательницы Лилии пригласили живую легенду Бродвея Пэтти ЛюПон, эдакий талисман на удачу.

Песня в «Агате» всего одна (но мгновенно западающая в память!) — «Баллада о Ведьминой Дороге». По ходу сюжета она постоянно преображается: это и заклинание , и кантри-пародия , и ностальгический рок-хит , и грозная исповедь в сопровождении оркестра с хором. Каждая итерация подсвечивает новые смыслы и иллюстрирует многовековую историю песни. Появившись из любви матери к своему ребёнку, композиция со временем уходит в народ, становится ведьмовской легендой. И пока одни используют «Балладу» как оружие, другие, вдохновившись, перепевают её на свой манер и, сами того не подозревая, возвращаются к её исходной сути.

Песня идеально иллюстрирует подход авторов к сериалу в целом. Арсенал художественных приёмов у «Агаты» вынужденно ограничен, поэтому Шеффер и её команда идут не вширь, а вглубь. Каждый элемент, будь то «Баллада», отношения героев или заимствования из классических фильмов, имеет сразу несколько слоёв, которые открываются постепенно. И это придаёт довольно камерной истории необходимый комиксовый масштаб и зрелищность.

В нынешний непростой период «Агата» вполне может указать Marvel путь в будущее, пусть даже этот путь во многом дублирует наработки супергеройских сериалов из прежней эпохи, ещё до «ВандыВижена». Во-первых, разумное использование ресурсов. Во-вторых, талантливые, но не обязательно звёздные актёры. В-третьих, яркие музыкальные номера с пёстрыми костюмами!.. Ну хорошо-хорошо, это частный пример, подойдёт не всем. И наконец — уникальный стиль и более-менее самостоятельный сюжет, в рамках которого, однако, можно убедительно заявить одного из важнейших персонажей будущей франшизы.

Согласно цифрам просмотров , гамбит себя оправдал. «Агата» хотя и не гремела как «ВандаВижен», но потихоньку наработала верную аудиторию, так что очередное продолжение наверняка увидит свет — надеемся, быстрее, чем через четыре года. А пока что историю Алой Ведьмы и её волшебного семейства должен подхватить сериал про Вижена. Им, кстати, тоже поначалу занималась Жак Шеффер, однако она передала проект другому шоураннеру, чтобы сосредоточиться на «Агате». Судя по результату, оно и к лучшему.

«Это всё Агата» — один из самых дешёвых и неформатных проектов Marvel, но в том и заключается его сила. Авторы с выдумкой и юмором обходят поставленные перед ними ограничения, чтобы рассказать неглупую, в меру захватывающую историю о ещё не изведанном уголке вселенной «Мстителей». Уголке, где герои нередко творят зло, время закручивается в калейдоскоп, а песней можно как спасти жизнь, так и отнять её.

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