Мстители проиграли. Величайшие герои Земли сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. Они раздавлены — как грузом ответственности, так и личными потерями. Но после пяти лет попыток жить дальше внезапно объявляется Человек-муравей, а вместе с ним — призрак надежды на спасение. Мстители пойдут на всё в попытках использовать этот шанс — пускай некоторым из них и придётся заплатить действительно огромную цену.

Avengers: Endgame

Жанр: супергеройский фильм

Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт

Премьера в России: 29 апреля 2019

Возрастной рейтинг: 16+

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Обсуждать четвёртых «Мстителей» просто как сферический фильм в вакууме бессмысленно. Это культурное явление, которое неотделимо от двух десятков прошлых фильмов киновселенной, невероятной маркетинговой кампании и ожиданий миллионов фанатов по всему миру. Вы можете успешно избегать спойлеров, но прийти на сеанс без груза ожиданий и солидного запаса гипотез о том, как будут развиваться события, у вас не получится. И это тоже часть феномена киновселенной Marvel.

Ни один фильм не способен выдержать груза возложенных на него ожиданий. Но «Финал» справляется довольно неплохо — наверное, потому что у него есть Халк. И Тони Старк. И Капитан Марвел. И все те, кого вы видели раньше в фильмах киновселенной. Впрочем, далеко не все они нужны этой ленте.

Та же Кэрол Дэнверс скорее мешает: из-за своей «имбовости» она могла бы убить фильм в зародыше! Потому Руссо старательно создают надуманные поводы убрать её из сюжета на задворки Вселенной, подальше от основных событий. В итоге она так и не становится полноправной частью команды Мстителей, а моменты с её участием выглядят на редкость неловко. Признаться, без этой героини фильм казался бы куда стройнее — как, впрочем, и вся киновселенная.

Повествование сосредоточилось вокруг классического состава Мстителей — а иначе и быть не могло, ведь после Щелчка на Земле ощущается заметная нехватка героев. «Финал» показывает, как изменились наши любимцы: поражение и потеря близких сломали многих, но каждого на свой манер. Тем удивительнее, что на часть команды Щелчок повлиял скорее положительно. Брюс Беннер уладил свои проблемы с Халком, Кэп стал ещё добрее и мудрее, а Тони, кажется, окончательно вытравил из себя морального урода.

Метаморфозы персонажей, закрытие их арок — это, пожалуй, главное удовольствие, которое дарит фильм. И главный инструмент давления на эмоции — Руссо тут умело и жмут слезу, и вызывают безудержный хохот. Но иногда и разочарованные стоны. Например, чертовски разочаровал Танос, которого, как принято говорить, слили.

Проблема в новом ракурсе, с которого нам его показывают. В «Войне Бесконечности» Танос был воплощением идеи, бесстрастным исполнителем предназначения, искренне в него верящим. Его было сложно не уважать — он мог быть десятки раз не прав, но его харизма и отрешённость завораживали. Здесь же его опустили до банального комиксного суперзлодея.

О Таносе — для смотревших Как выясняется, ему на самом деле нужен не баланс во Вселенной — он хочет её благодарности за установление этого самого баланса. Не получив желаемого, титан быстро теряет весь свой напускной пафос и бесстрастие. Помните сакраментальное «надеюсь, память о вас не умрёт»? Увидев результаты Щелчка, Танос теперь стремится к противоположному: если Вселенная не готова вспоминать о его деяниях с благодарностью, если герои продолжают мутить воду — надо предать их забвению, выжечь семена недовольства и устранить не просто половину населения, а всех несогласных.

Таноса низводят до уровня обыкновенного тирана, рвущегося к власти ради потакания своим комплексам, тем самым причисляя его к легиону стандартных комиксовых злодеев. Он больше не воплощение идеи, с которой должна биться другая идея, сосредоточенная в Капитане Америке. Он очередная злобная пустышка, на протяжении прошлого фильма успешно мимикрировавшая под нечто большее.

И разочарование в этом персонаже буквально обжигает. По тем правилам, что задавали третьи «Мстители», Таноса следовало побеждать не столько физически, сколько на идеологическом уровне. Мало просто раскроить ему черепушку, как мечтал Тор, — надо наглядно доказать всем (и в первую очередь — самому Таносу!), что он неправ со своей идеей ополовинивания Вселенной. Настоящая победа над Таносом — добиться его раскаяния в содеянном.

Но не дождётесь! Не потому что он такой твердолобый — просто и герои, и создатели не пытаются ничего сделать в этом направлении. Конфликты в «Финале» решаются только с помощью грубой силы, острого ума и героизма. Ведь нет же иных добродетелей и иных способов побеждать. По логике создателей, идея не может быть ущербной сама по себе — она плоха потому, что служит прикрытием для маньяка. Вы пришли на комикс, и он обязан быть примитивным. Добро должно победить зло. Поставить на колени. И зверски убить. Других путей нет, это слишком сложно для вас, детки!

Схожие претензии вызывает и итоговый посыл фильма. Получается, что прошлое ни в коем случае нельзя отпускать: победителями выходят именно те, кто сражался за него до последнего. Те же, кто живёт дальше, лишь рискуют новыми потерями. Это показывают на разных уровнях, глазами разных персонажей — и с достаточным постоянством, чтоб считать это центральной мыслью картины. Надо биться за ушедшее до последнего, ведь почти любые смерти можно откатить.

Такая концепция отлично годится для мира кинокомикса, но довольно сомнительна для нашей реальности. Да, кинокомиксы никому ничем не обязаны, но не хотелось бы, чтоб фильм, который имеет столь широкое влияние на людей, подспудно транслировал вредные советы. По собственному опыту проживания сложных ситуаций могу сказать: помогает только непрерывное движение вперёд. Если под влиянием идеологии «Финала» кто-то решит до последнего жить прошлым — получится грустно.

Ещё создатели опять засветили тему феминизма — но не потому, что так надо по сюжету, и вовсе не потому, что женский взгляд на ценности Вселенной прекрасно подошёл бы для дискуссии с Таносом, а чисто для галочки. Серьёзно, в фильме есть сцена, где на поле боя встречаются, кажется, вообще все женские персонажи франшизы. Они собираются в кадре для наглядной иллюстрации лозунга «девочки — сила».

Эта неуместная сцена — символ того, как в угоду критикам ценные идеи превращаются в карикатуры на самих себя, профанации, хотя можно было сделать что-то глубокое и вдумчивое. «Финал», естественно, вобрал в себя все тренды последних лет (включая даже Fortnite!) — но можно ведь было подать их как-то умнее и аккуратнее?

В четвёртых «Мстителях» вообще столько фансервиса разного уровня, что у некоторых случится передоз. Мне не показалось, что подобных моментов слишком много, но это вопрос вкуса. Можно понять тех, кто счёл фильм затянутым парадом отсылок. Для меня же такие сцены был главным источником восторга — в отличие от сюжетных поворотов, отсылки заранее предугадать было нельзя. Бойтесь спойлеров про них, а не про сюжет.

О путешествия во времени — для смотревших В пику многим обзорщикам похвалю центральную линию о путешествиях во времени. Её проблема лишь в том, что правила хронопутешествий недостаточно хорошо поясняют. Мы слишком привыкли к системам, где изменения в прошлом влияют на будущее. А здесь этого нет: во время вояжа в прошлое можно утащить любой артефакт или персонажа, не опасаясь последствий. Это с непривычки сложно уложить в голове, зато позволяет делать поистине крутые вещи — можно размножать мощные артефакты, возвращать к жизни убитых и ставить героев в любопытные этические ситуации. И да, этим пользуются, это буквально эксплуатируют, — а фанаты получают действительно прекрасные и грандиозные сцены.

Глупо пытаться оценивать «Финал» исключительно как фильм — перед нами культурное явление, феномен, историческая веха, если угодно. Весь этот астрономический бюджет, умопомрачительный хронометраж и сверхприбыли — не попытка донести какую-то авторскую позицию, а сложнейший продукт массовой культуры, над которым трудились тысячи людей. Трудились многие годы, постепенно вырабатывая глобальную стратегию, которая должна обязательно учитывать предпочтения максимального круга людей. Здесь любое неверное движение, любой неаккуратный штрих будут стоить компании миллионов долларов — и мы уже видели, как такое происходит, на примере «Звёздных войн». Потому ожидать от фильма каких-то смелых решений или особой философской глубины было бессмысленно — слишком большие деньги на кону.

Disney уверенно протаптывает тропу в неизвестность, выводя индустрию развлечений на принципиально новый уровень. Именно успехи Marvel Studios во многом определили облик современных блокбастеров. Их фильмы могут вам категорически не нравиться, но бессмысленно отрицать их значимость. Если же вы втянулись, полюбили этих героев и научились закрывать глаза на нестыковки — вы и без нашего комментария понимаете, что это за событие. Долгожданные финалы историй — это всегда большой праздник, пусть и с примесью горечи, и фильм братьев Руссо именно таким и получился. Он заставляет смеяться и рыдать в голос и регулярно подкидывает поводы для бурных аплодисментов.

Нам действительно есть чему порадоваться. Мы дожили, стали свидетелями важнейшего этапа в жизни полюбившихся героев. С некоторыми мы прощаемся, а другие обещают нам скорую встречу. Не тратьте время на рецензии, не думайте, понравится вам фильм с таким сюжетом или нет. Просто позвольте себе стать частью этого праздника — хотя бы просто потому, что в этом десятилетии ничего настолько значительного в индустрии развлечений уже не предвидится. Наслаждайтесь или ненавидьте эту ленту — но пусть это будут ваши личные эмоции, ваши переживания, ваше участие в феномене. Потом будет что вспомнить!