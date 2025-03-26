«Как приручить дракона»: а что было в книгах?

15 лет назад на экраны вышел мультфильм «Как приручить дракона», за которым последовали продолжения, а в этом году грядёт и ремейк с живыми актёрами. Его герои стали настолько знакомы зрителям, что мало кто вспоминает про приписку в титрах: «По мотивам книг Крессиды Коуэлл». А что там было, в этих книгах? И кто такая эта Крессида?

О чём мечтают принцессы?

Жила-была девочка. И от множества других девочек она отличалась тем, что была... Нет, не принцессой, но близко. Папа её — лорд и пэр, мама — леди из семьи пэров, а пэры — это совсем уж высшая британская аристократия, самая знатная и титулованная. Правда, иногда быть лордом и пэром вовсе не означает иметь много денег и спать на шёлковых простынях. По крайней мере, в современном мире. Но юной Крессиде Хэар, дочери виконта Блэкенхема, грех было жаловаться на жизнь — ведь её папочка был солидным издателем, несколько лет руководил концерном Pearson и даже занимал почётнейший пост главы Королевского ботанического сада.

Правда, Майкл Джон Хэар имел особые представления о воспитании детей — так, ежегодно вся семья бросала комфортабельный Лондон и отправлялась на собственный островок в Западной Шотландии, где и проводила большую часть лета в небольшом домике. На островке не было электричества, телевизора и телефона, а почтенный виконт добывал пропитание лишь рыбной ловлей. Зато это было так романтично! Ужинали при свечах, и лорд Блэкенхем рассказывал своим детям старинные легенды и страшные сказки — какой простор для ребячьей фантазии!

Мама Иккинга и Беззубика на книжном фестивале фото Roger Green, CC BY-SA 2.0

Любимой легендой Крессиды стала история о пришельцах с далёкого севера, отважных и свирепых викингах, которые основали на Гебридских островах своё королевство. А ещё девочка очень любила сказки о драконах и даже сама их сочиняла, произвольно соединяя свои фантазии с историями о северных воинах. И когда девочка выросла, закончила факультет английского языка Оксфордского университета и лондонский художественный колледж Святого Мартина, вышла замуж за Саймона Коуэлла и родила дочь Мэйзи (сейчас детишек уже трое), Крессиде захотелось поведать о своих драконах всему миру... Так и появились эти книги.

Легко ли быть викингом?

Иккинг Кровожадный Карасик III был выдающимся Героем-Викингом. Видный военачальник, умелый боец на мечах и знаменитый натуралистлюбитель, он прославился во всех викинговских землях как «Заклинатель Драконов», имеющий таинственную власть над этими странными существами. Но так было не всегда... «Как приручить дракона»

На диком, ветреном острове Олух обитало гордое и суровое племя Лохматых Хулиганов, великих воинов и покорителей драконов. А драконов в те далёкие времена водилось видимо-невидимо! И каких... Огромные мрачные твари парили в небесах, строя гнёзда на вершинах утёсов. Мелкие летучие ящеры шныряли стаями, охотясь на птиц и мышей. А были ещё... тсс!.. великие Морские Драконы, встреча с которыми означала верную смерть. В общем, весёлое было времечко.

Иллюстрации к серии книг рисовала сама писательница

И жил в те времена на Олухе юный Наследный Принц Лохматых Хулиганов под гордым именем Иккинг Кровожадный Карасик III. И жилось ему нелегко... Ведь нужно было соответствовать высокому званию будущей Надежды и Опоры племени. А как это сделать, ежели ты слаб, робок, уступчив и сверстники дразнят тебя Иккингом Никчёмным? И вот наступает момент, когда Иккинг может доказать всемвсем-всем, а главное — своему отцу, вождю викингов Стоику Обширному, что его единственный сын тоже не китовым усом шит! Что он истинный Хулиган и будущий герой! Для этого надо пройти Испытание, поймав и подчинив себе дракона. Да этим все Хулиганы издавна занимаются, плёвое дело. У того же Стоика аж два дракона — впрочем, на то он и вождь. Правда, цена возможной неудачи высока — неумёху, провалившего обряд Испытания Драконьим Воспитанием, изгоняют навечно. Ведь Племени, чей девиз — «Выживает сильнейший!», не нужны неудачники.

Обряд проходит в три этапа. Сначала испытуемым подростками нужно продемонстрировать своё Воровское искусство, стащив будущего питомца из Драконьих Яслей, где до поры дремлют три тысячи маленьких тварюшек. По одиночке они не слишком опасны, но толпой напоминают стаю пираний: набросятся — до костей обглодают! Сохранив руки-ноги в целости и добыв дракона, юные Хулиганы должны его самостоятельно выдрессировать. Процесс обучения занимает четыре месяца, после чего начинающему викингу нужно пройти заключительное Торжественное Посвящение в Юные Герои.

Процессу дрессировки поможет книга профессора Дряблинга «Как приручить драконов», украденная великим воином Брехуном Крикливым прямиком из Остолопской Публичной Библиотеки. Великолепная вещь — роскошный фолиант в толстом кожаном переплёте с витиеватыми позолоченными буквами и с большими золотыми застёжками. Увы, вся премудрость упирается в единственный совет на все случаи жизни: «ОРИТЕ НА НЕГО! (чем громче, тем лучше)».

Брехун Крикливый в фильме потерял ногу и руку, зато вернул глаз и стал кузнецом

Изрядно натерпевшись страха, Иккинг поймал-таки своего дракона. Правда, тот оказался мелким, невзрачным, да ещё беззубым. И хотя клык у дракончика всё-таки вырос, но было уже поздно — кличка Беззубик прилипла намертво. Однако Беззубик и Иккинг подошли друг другу как нельзя лучше и вместе пережили самые невероятные приключения! Они убили страшного Морского Дракона, нашли сокровища величайшего пирата Черноборода Оголтелого, обхитрили жестоких римлян, предотвратили междоусобицу викингов, сражались за Потерянные Реликвии Короля и много ещё чего учудили... Хватило на дюжину романов, и это не считая множества ответвлений и пособий по вселенной.

Где водятся драконы?

Действие цикла в основном происходит на Островах, расположенных во Внутреннем Океане, хотя в более поздних книгах героев заносит и на Материк. Мир вроде как наш — точнее, сказочный вариант раннего средневековья. Основные герои серии родом из племени Лохматых Хулиганов, живущих на острове Олух — довольно неприветливом местечке.

По соседству с Олухом расположены Остолопские Острова, где обитает другое племя викингов — Безжалостные Остолопы, непримиримые соперники Лохматых Хулиганов. Впрочем, в случае опасности племена объединяются и вместе сражаются против врага. На более дальних островах живут совсем уж сомнительные личности вроде диких викингов-пиратов, племени Истериков (полных психов!) и даже каннибалов. Ну а на Материк порядочного викинга даже тюленьей тушей не заманишь — такие там ужасы творятся!

Карта земель, где проживают викинги

Из всех людей только викингам удалось приручить небольших драконов, которых затем используют для охоты и рыбной ловли. Такие драконы достигают размера собак-лабрадоров. Юные дракончики, которых добывают мальчишки, естественно, не так велики, но со временем подрастают. Драконы могут летать, выплёвывать огонь и до пяти минут проводить под водой. Они разумны, о чём викинги долгое время не подозревали, — Иккинг стал первым, кто выучил драконье наречие. Язык этот довольно сложен и состоит из резких криков, щелчков и других звуков, которые человеку воспроизвести очень трудно. Викинги выделяют несколько видов драконов — Ужасное Чудовище, Змеевик, Громмель, Обыкновенный Коричневый, Простой Садовый (на самом деле их гораздо больше, просто викинги до поры этого не знали).

Чтобы управляться с питомцами, существуют особые Драконьи Мотивации: Благодарность (драконам она неведома, потому не используется), Страх, Жадность, Тщеславие, Жажда мести, Анекдоты и Загадки. Помимо обычных охотничьих, существуют ещё огромные летающие драконы (которых, впрочем, уже много веков никто не видел) и Морские Драконы — вот их викингам встретить довелось. Две особи редкого вида Моредраконус Гигантикус Максимус устроили разборку на острове Олух, и этого зрелища Хулиганы и Остолопы до самой смерти не забудут.

Представьте себе зверюгу в двадцать раз больше самого крупного тираннозавра. Это скорее гора, чем живое существо, — громадная, блестящая, злобная гора. Его шкура так густо поросла раковинами, что походила на усеянный самоцветами панцирь, но на суставах и впадинах, там, где мелким ракообразным и кораллам было не за что уцепиться, был во всей красе виден его истинный цвет. Роскошный, тёмно-зелёный, будто цвет самого океана. «Как приручить дракона»

Кто есть кто?

Герой мультфильма на несколько лет старше книжного прототипа, к тому же его лишили огненно-рыжих волос, а затем и ноги

Главный герой цикла — подросток, а затем юноша Иккинг, — в отличие от родителей и соплеменников, невелик ростом и не шибко силён, зато обладает героической рыжей шевелюрой. Однако он вовсе не трус и, самое главное, весьма умён (а по меркам викингов — гениален). Иккинг долго считался никудышным бойцом, пока не понял, что его, левшу, неправильно обучали драться. Завладев Штормосаблей своего предка, знаменитого пирата Черноборода, тоже левши, Иккинг прославился как непревзойдённый мастер клинка. Долгое время у Иккинга был один питомец, Беззубик, а затем появился ездовой летающий дракон Ветробой.

Верный спутник Иккинга — Простой Садовый дракон Беззубик. Поначалу он невероятно неказист — крохотный, величиной с пуделя и без клыков. К тому же капризный, непредсказуемый, ленивый, себе на уме... В общем, тот ещё фрукт, зелёный с красным.

Стоило только взглянуть в его большие, невинные глаза, опушённые густыми ресницами, и становилось ясно — мораль ему неведома. Такими глазами испокон веков славятся убийцы. Не верите — позовите к себе в друзья крокодила или акулу. «Как приручить дракона»

Однако именно Беззубик оказался первым в истории драконом, который нарушил Закон — наплевав на безопасность, по собственной воле пришёл на помощь к Хозяину (общеизвестно, что драконы верны своим повелителям только до разумного предела). А после множества приключений выяснилось, что Беззубик на самом деле — юный Моредраконус Гигантикус Максимус. Так что он ещё вымахает!

Беззубик наш! Фанаты книжного цикла неустанно подчёркивают его отличия от мультфильма

Участник большинства приключений Иккинга — его лучший друг и сверстник Рыбьеног. Он сильно косит, страдает от астмы, но имеет довольно изворотливый ум. Рыбьеног не очень силён, но обладает даром берсерка — в горячке боя становится очень опасным бойцом. Его охотничий дракон — добродушный Обыкновенный Коричневый по имени Страхкорова, однако в дальних странствиях Рыбьеногу удалось подчинить себе летающего трёхглавого дракона Тень, который умеет становиться невидимым.

Долгое время жизнь Иккинга отравлял Сопляк Мордоворот — самый сильный и ловкий молодой Хулиган, «первый парень на деревне». Отец Сопляка — Толстопуз Пивной Живот, младший брат Стоика Обширного, и Сопляк надеется избавиться от своего кузена Иккинга, чтобы самому стать Вождём. В конце концов Сопляк добивается своей цели, но затем примиряется с Иккингом, даже поддерживает его претензии на королевский трон. Дракон Сопляка — Огневица, Ужасное Чудовище.

Злейший враг Иккинга — Элвин Вероломный, Высочайший и Смертоноснейший Вождь Племени Отбросов Общества. Точнее, поначалу Элвин притворялся Бедным, Но Честным Крестьянином, но это была только маска...

Глаза у Элвина были быстрые, умные, лукавые, усы длинные и щегольские. На его губах то и дело вспыхивала чарующая улыбка (правда, человеку боязливому могло показаться, что в ней чересчур много зубов). «Как стать пиратом»

Элвин — великий фехтовальщик и опасный, хитрый, но крайне невезучий злодей. Практически каждое его противостояние с Иккингом заканчивается для Элвина самым плачевным образом. Он а) проглатывается каким-либо жутким монстром и б) теряет какую-нибудь часть тела. Однако все эти ужасы Элвина ничему не учат, и он продолжает по-всякому пакостить Иккингу. Прямо какой-то Доктор Зло...

Алвин появился в сериале «Всадники Олуха», но изрядно оличался внешне и в итоге исправился

Среди персонажей саги есть ещё немало колоритных типов. Могучий, добродушный и туповатый Стоик Обширный — вождь Лохматых Хулиганов и отец Иккинга. Лучший воин племени, а также постоянный инструктор по всему и вся, одноглазый великан Брехун Крикливый. Закадычный друг Сопляка, огромный и сильный, как горилла, Песьедух Тугодум, основное достоинство которого — умение пропукать мелодию Национального Гимна Острова Олух. Дедушка Иккинга, главный врачеватель и мудрец племени Старый Сморчок, девяноста трёх лет от роду. И ещё множество других людей и драконов, которых Иккинг и Беззубик повстречали во время странствий по Островам и окрестностям.

Хотя книги Крессиды Коуэлл были довольно популярны, мировую известность циклу принесли экранизации — трилогия мультфильмов «Как приручить дракона» от студии DreamWorks. Работа Криса Сандерса и Дина Деблуа очень сильно отличается от книги — фактически это совершенно другая история. В мультфильме викинги сражаются против огромных летающих драконов, и Иккинг становится первым, кому удаётся приручить давнего врага, превратив его в союзника и друга. Здесь появляется девушка Астрид — любовный интерес Иккинга, Беззубик из мелкого дракончика превращается в могучую ездовую Ночную Фурию, Рыбьеног из ровесника главного героя становится взрослым викингом. Много и других изменений...

Однако Крессида Коуэлл одобрительно отозвалась об экранизации, написав в своём блоге, что фильм остался «верен духу и настроению книги». Кино, как и книжная серия, — ироничный и поучительный гимн отваге, дружбе, сообразительности. И истинному героизму.

Серия «Как приручить дракона» · Как приручить дракона (How to Train Your Dragon, 2003) · Как стать пиратом (How to Be a Pirate, 2004) · Как разговаривать по-драконьи (How to Speak Dragonese, 2005) · Как перехитрить дракона (How to Cheat a Dragon's Curse, 2006) · Как накрутить дракону хвост (How to Twist a Dragon's Tale, 2007) · Геройский путеводитель по смертельным драконам (A Hero's Guide to Deadly Dragons, 2008) · Как управлять Моредраконусом (How to Ride a Dragon's Storm, 2008) · Как разбить драконье сердце (How to Break a Dragon's Heart, 2009) · Как украсть Драконий меч (How to Steal a Dragon's Sword, 2011) · Как приручить викинга (How to Train Your Viking, 2006) · День Ужасавра (The Day of the Dreader, 2012) · Как отыскать Драконий Камень (How to Seize a Dragon's Jewel, 2012) · Как предать Героя (How to Betray a Dragon's Hero, 2013) · Полная книга драконов (The Complete Book of Dragons, 2014) · Как стать викингом (How to Be a Viking, 2014) · Дневник для героя (How to Train Your Dragon: A Journal for Heroes, 2014) · Как спасти драконов (How to Fight a Dragon's Fury, 2015)

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.