«Как приручить дракона»: а что было в книгах?

Серия «Как приручить дракона»

· Как приручить дракона (How to Train Your Dragon, 2003)

· Как стать пиратом (How to Be a Pirate, 2004)

· Как разговаривать по-драконьи (How to Speak Dragonese, 2005)

· Как перехитрить дракона (How to Cheat a Dragon's Curse, 2006)

· Как накрутить дракону хвост (How to Twist a Dragon's Tale, 2007)

· Геройский путеводитель по смертельным драконам (A Hero's Guide to Deadly Dragons, 2008)

· Как управлять Моредраконусом (How to Ride a Dragon's Storm, 2008)

· Как разбить драконье сердце (How to Break a Dragon's Heart, 2009)

· Как украсть Драконий меч (How to Steal a Dragon's Sword, 2011)

· Как приручить викинга (How to Train Your Viking, 2006)

· День Ужасавра (The Day of the Dreader, 2012)

· Как отыскать Драконий Камень (How to Seize a Dragon's Jewel, 2012)

· Как предать Героя (How to Betray a Dragon's Hero, 2013)

· Полная книга драконов (The Complete Book of Dragons, 2014)

· Как стать викингом (How to Be a Viking, 2014)

· Дневник для героя (How to Train Your Dragon: A Journal for Heroes, 2014)