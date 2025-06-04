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Новости

Что Sony показала на презентации State of Play

Андрей Квасков
5 июня 00:01
544
2 минуты на чтение
Sony начала презентацию State of Play, в рамках которой покажет как собственные проекты, так и от сторонних разработчиков. Новость будет обновляться.

Lumines
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Новая ритмичная игра от студии Enhance Games (Tetris Effect). Релиз ожидается осенью 2025 года.
Pragmata
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Игру впервые показали спустя 5 лет с анонса — это новая научно-фантастическая адвенчура от Capcom. Релиз состоится в 2026 году.
Silent Hill f
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
В новом геймплейном трейлере раскрыли дату релиза — игра выйдет 25 сентября 2025 года.
Bloodstained: The Scarlet Engagement
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Анонсирован двухмерный экшена, действия которого развернутся за несколько лет до событий Bloodstained: Ritual of the Night. Релиз состоится в 2026 году.
Romeo is a Dead Man
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Новый проект от студии Grasshopper Manufacture и Гоити Суды (Suda 51). Игра выйдет в 2026 году.

Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Сборник с двумя версиями игры с полностью озвученными диалогами, улучшенной графикой и другими изменениями. Релиз состоится 30 сентября 2025 года.
Ремейк MGS3
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
В свежем трейлере подтвердили, что игра будет поддерживать мультиплеер. Выход состоится 26 августа.

Nioh 3
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Анонсирован триквел «соулслайка» от Team Ninja. Релиз ожидается в начале 2026 года, демо выйдет сегодня в PS Store.
007 First Light
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Разработчики Hitman официально анонсировали экшена 007 First Light. Игра выйдет в 2026 году, а летом покажут геймплей.
Sea of Remnants
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Игра посвящена моряку с амнезией, отправляющегося в путешествие вместе с загадочной девушкой. Релиз запланирован на 2026 год.

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Андрей Квасков
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