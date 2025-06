Во что поиграть в июне 2025-го?

это новая игра студии, выпустившей This War of Mine и Frostpunk. Проект с ходу удивляет тем, что у каждого клона — свой характер из-за манипуляций с решениями, которые главный герой принимал в прошлом. Вам придётся постоянно выходить из базы, чтобы собирать ресурсы, а пока вас нет, на базе легко может начаться полный цирк или даже бунт — вот настолько своенравны клоны, если не пытаться предвидеть то, как они себя поведут.

Почему ждали: это новая игра студии, выпустившей This War of Mine и Frostpunk. Проект с ходу удивляет тем, что у каждого клона — свой характер из-за манипуляций с решениями, которые главный герой принимал в прошлом. Вам придётся постоянно выходить из базы, чтобы собирать ресурсы, а пока вас нет, на базе легко может начаться полный цирк или даже бунт — вот настолько своенравны клоны, если не пытаться предвидеть то, как они себя поведут.

как бы вы ни относились к Five Nights at Freddy's, сейчас это одна из главных хоррор-франшиз в игровой индустрии. Судя по анонсам, ничего особенно амбициозного не ожидается, но всё равно будет атмосферное приключение по очередной мрачной локации и новая подпитка запутанных фанатских теорий.

Почему ждали: как бы вы ни относились к Five Nights at Freddy's, сейчас это одна из главных хоррор-франшиз в игровой индустрии. Судя по анонсам, ничего особенно амбициозного не ожидается, но всё равно будет атмосферное приключение по очередной мрачной локации и новая подпитка запутанных фанатских теорий.

есть вероятность получить приятный экшен с боёвкой, как в Hades, в декорациях многими любимой франшизы. И над игрой, внезапно, работал автор Thomas Was Alone.

Почему ждали: есть вероятность получить приятный экшен с боёвкой, как в Hades, в декорациях многими любимой франшизы. И над игрой, внезапно, работал автор Thomas Was Alone.

Date Everything! (ранний доступ 17 июня на PC, XSXS, PS5, Switch, Switch 2): симулятор свиданий, но с нюансом — можно заромансить каждый предмет в доме. Разработчики сделали больше сотни персонажей, так что можно сводить на свидание вешалки, сейф, грязное бельё и даже саму игру Date Everything!

Lost in Random: The Eternal Die (17 июня на PC, XSXS, PS5, Switch, Switch 2): экшен-рогалик в духе Hades, стилизованный под готический стиль мультфильмов Бёртона и Селика. Королева Александра, которая была злодейкой в прошлой игре серии, превратилась в маленькую девочку, и теперь ей нужно сразить древнее зло, пришедшее в королевство Случая.

Lost in Random: The Eternal Die