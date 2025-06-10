Во что поиграть в июне 2025-го?

Настало лето. Наконец-то тепло, а улица перестала быть депрессивной смесью грязных оттенков чёрного и белого. Самое время выйти наружу и потрогать траву. Правда, сейчас самый пик активности клещей. Может, имеет смысл остаться дома и посмотреть новые видеоигры? Тем более что в этом месяце не просто много релизов — выходит и целая новая консоль от Nintendo.

Стартовая линейка Nintendo Switch 2

Когда: 5 июня

Почему ждали: в XXI веке релиз каждой новой консоли со своей «экосистемой» от крупной компании — большое событие. Первая Switch обернулась феноменальным успехом и породила тренд на «портативки», которые по мощности не критично уступают стационарным ПК и консолям. Глобальных отличий у Switch 2 нет, консоль может порадовать более мощным железом и увеличенным экраном. Вся библиотека игр для первой Switch доступна и на второй, да ещё порой с улучшениями графики и производительности. Интригует и возможность мгновенно превратить отделяемый от консоли контроллер в беспроводную мышь.

Чего опасаемся: может подтвердиться, что Nintendo уже давно перешла на чередование успешных и неудачных консолей. Компания не предлагает ничего принципиально нового, а теперь ей придётся конкурировать ещё со Steam Deck. Часть графических апдейтов для игр — платные. Цены на консоли и игры на неё сильно поднялись. Необходимость подписки для того, чтобы заработала кнопка, активирующая войсчат, — это вообще готовая шутка про жадные корпорации. Первые ревизии устройств от Nintendo традиционно выходят с проблемами. К тому же стартовая линейка игр выглядит довольно пресно.

Список новых эксклюзивов:

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour : сборник небольших игр, демонстрирующих возможности консоли. Интересен прежде всего тем, что его сделали платным — ко всеобщему удивлению и недовольству.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster : ремастер JRPG для 3DS с обновлённой графикой и новым интерфейсом. Сюжет всё тот же — в фэнтезийном мире хаос, группа воинов путешествует по нему, чтобы спасти важные кристаллы от порождений тьмы. Игра очень напоминает части Final Fantasy, выходившие в первой половине 1990-х.

Mario Kart World : гонки на картах про Марио и его компанию по Грибному королевству и прочим сказочным местам. Главное отличие от прошлых частей — открытый мир, который можно исследовать в свободное от состязаний время. Судя по всему, это будет главное развлечение для тех, кто хочет сыграть с друзьями на Switch 2 во что-то лёгкое и весёлое. Только пугает цена в 80 баксов, которую вряд ли снизят в будущем.

Dune: Awakening

Когда и где: 10 июня на PC

Что: многопользовательский выживач по мотивам «Дюны»

Перевод: текст

О чём: события разворачиваются в альтернативной версии вселенной Фрэнка Герберта. Леди Джессика родила девочку, Пол Атрейдес никогда не появлялся на свет, герцог Лето жив и ведёт войну с Харконненами на Арракисе. Там внезапно куда-то исчезли все местные племена. Главный герой — секретный агент Бене Гессерит, который прибыл на планету и пытается разобраться, что же всё-таки случилось с туземцами.

Почему ждали: это новая игра от авторов Conan Exiles в том же самом стиле — а такие проекты, где можно отстраивать свой дом и воевать с другими игроками за ресурсы, выходят нынче не столь часто. Разработчики обещают огромные масштабы и вплетение в формат элементов классических MMORPG — например, кланов и рейдов в данжи. И всё на впечатляющих просторах знаменитой Дюны.

Чего опасаемся: есть вопросы к количеству контента на релизе. Фанаты книг, скорее всего, будут сходить с ума от неканоничности происходящего. Но неприятнее всего могут быть проблемы с неткодом — у Conan Exiles он работал ужасно.

MindsEye

Когда и где: 10 июня на PC, XSXS, PS5

Что: шутер от третьего лица про недалёкое будущее

Перевод: нет

О чём: Джейкоб Диас — бывший солдат, в которого вживили таинственный нейроимплант. Из-за этого у него амнезия. Также на него охотятся враждующие друг с другом глава корпорации и мэр огромного города, которые хотят заполучить себе новую технологию. Джейкобу придётся как-то выкручиваться из этой ситуации.

Почему ждали: проект делал Лесли Бензис, один из главных разработчиков серии GTA с третьей по пятую части. Возможно, у него получится приятная небольшая сюжетная игра на пару дней с кучей перестрелок и погонь. К тому же интригует, как в MindsEye всё-таки запихнут обещанную интеграцию с онлайн-платформой Everywhere, которую продвигают как инструмент для создания своих игр.

Чего опасаемся: в последних трейлерах геймплей выглядит очень блёкло, как линейный шутер поколения Xbox360/PS3, который все быстро забыли. Завязка сюжета не обещает ничего оригинального. А интеграция с Everywhere почти наверняка не будет никому нужна.

The Alters

Когда и где: 13 июня на PC, XSXS, PS5

Что: сюжетный футуристический выживач с менеджментом базы

Перевод: текст

О чём: космический шахтёр Ян Дольский — единственный выживший после неудачной посадки на необитаемой планете. В одиночку выбраться оттуда не получится. Поэтому ему придётся много раз клонировать себя.

Почему ждали: это новая игра студии, выпустившей This War of Mine и Frostpunk. Проект с ходу удивляет тем, что у каждого клона — свой характер из-за манипуляций с решениями, которые главный герой принимал в прошлом. Вам придётся постоянно выходить из базы, чтобы собирать ресурсы, а пока вас нет, на базе легко может начаться полный цирк или даже бунт — вот настолько своенравны клоны, если не пытаться предвидеть то, как они себя поведут.

Чего опасаемся: что часть про выживач покажется слишком скучной на фоне разборок с клонами. Правда, может оказаться, что и система с альтернативными версиями протагониста звучит интересно только на бумаге.

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Когда и где: 13 июня на PC, PS5

Что: хоррор про злых аниматроников

Перевод: нет

О чём: изобретатель Эдвин Мюррей некогда разработал роботизированный эндоскелет, способный менять форму, чтобы принимать облик разных маскотов. Вам нужно забраться на заброшенный склад Мюррея и найти там прототип эндоскелета. Проблема в том, что по зданию бродят злые аниматроники.

Почему ждали: как бы вы ни относились к Five Nights at Freddy's, сейчас это одна из главных хоррор-франшиз в игровой индустрии. Судя по анонсам, ничего особенно амбициозного не ожидается, но всё равно будет атмосферное приключение по очередной мрачной локации и новая подпитка запутанных фанатских теорий.

Чего опасаемся: что попытки разобраться во всех перипетиях сюжета FNaF сведут с ума. И что игра попросту окажется скучной для тех, кто привык к более изощрённым ужасам.

Tron: Catalyst

Когда и где: 17 июня на PC, XSXS, PS5, Switch, Switch 2

Что: экшен с видом сверху во вселенной «Трона»

Перевод: текст

О чём: программа по имени Экзо работает курьером. После взрыва очередной посылки она получила уникальные способности, которые позволяют ей становиться сильнее. Это событие оказывается связано со Сбоем, угрожающим всему виртуальному миру, отчего за Экзо начали охоту миротворцы.

Почему ждали: есть вероятность получить приятный экшен с боёвкой, как в Hades, в декорациях многими любимой франшизы. И над игрой, внезапно, работал автор Thomas Was Alone.

Чего опасаемся: что экшен окажется таким же, как в прошлой игре студии John Wick Hex, — скучным и корявым.

FBC: Firebreak

Когда и где: 17 июня на PC, XSXS, PS5

Что: кооперативный шутер от первого лица в мире Control

Перевод: текст

О чём: Старейший дом, штаб-квартира Федерального бюро контроля, уже шесть лет находится на карантине из-за вторжения существ из другого измерения. Вот почему отряду оперативников организации часто приходится бродить по коридорам этого странного заведения и уничтожать мистические угрозы.

Почему ждали: это новый проект Remedy, которая в последние годы прекрасно справляется с нагнетанием атмосферы, вдохновлённой фильмами Дэвида Линча, — но с крутыми перестрелками. Любопытно, что у студии получится из шутера в духе Left 4 Dead — правда, на троих человек.

Чего опасаемся: что игру постигнет судьба CrossFire X — предпоследней игры Remedy, о которой вы уже успели забыть из-за её невзрачности.

Death Stranding 2: On The Beach

Когда и где: 26 июня на PS5

Что: симулятор курьера в очень своеобразном апокалиптическом мире

Перевод: полный

О чём: история начинается спустя 11 месяцев после действия первой части, в которой удалось предотвратить окончательное уничтожение человечества. Сэм Портер Бриджес, который собрал Соединённые Города Америки в единую сеть, теперь отправился в заморское путешествие, чтобы попытаться связать Америку со всем остальным миром.

Почему ждали: Кодзима. Кажется, сейчас это самый известный гейм-дизайнер, и у него достаточно влияния и видения, чтобы делать самые оригинальные ААА-проекты в индустрии. И он сделал новую часть самого комплексного симулятора ходьбы в мире, где курьеров направляют младенцы, которые перманентно находятся между жизнью и смертью, а драму вокруг отыгрывают голливудские актёры в сюрреалистических и порой намеренно абсурдных сценах.

Чего опасаемся: что игра окажется не такой странной, как оригинал.

Во что ещё поиграть:

Moduwar (ранний доступ 3 июня на PC): RTS, где вы в инопланетном мире управляете огромным водным существом, а все юниты и постройки — его органы.

Deltarune (третья и четвёртая главы из пяти 4 июня на PC, PS4, PS5; 5 июня на Switch и Switch 2): продолжение RPG про попавших в Тёмный мир двух подруг, человека и монстра, которым теперь нужно остановить поток тьмы. Игру делает автор Undertale в том же сеттинге и в той же атмосфере забавного и временами трогательного безумия.

Dragon is Dead (выход из раннего доступа 6 июня на PC): с одной стороны, игра напоминает Blasphemous своими чертовски детализированным пиксель-артом, фэнтезийным гримдарком с заражённым скверной миром и элементами метроидваний. С другой — это рогалик с акцентом на лут, как в Diablo.

Forgotlings (12 июня на PC): сиквел Forgotton Anne, события которого также развиваются в мире, где потерянные вещи оживают и обретают сознание. По жанру это экшен-платформер. По визуальному стилю — подражание работам студии Ghibli, из-за чего игра наполнена сценками, напоминающими настоящие рисованные мультфильмы.

Forgotlings

Wizard of Legend 2 (выход из раннего доступа 12 июня на PC, XSXS, PS5): кооперативный изометрический экшен-рогалик про компанию магов, участвующих в легендарном испытании. Ранний доступ встретили прохладно, но, может, на релизе ситуацию исправят достаточным количеством контента.

Wartorn (ранний доступ 17 июня на PC): тактический рогалик про двух сестёр, которые путешествуют в караване по фэнтезийному миру, раздираемому войной. Набирайте себе в отряд разные комбинации классических для жанра существ, влияйте на их боевой дух и используйте магию, где каждая стихия влияет на другую.

Date Everything! (ранний доступ 17 июня на PC, XSXS, PS5, Switch, Switch 2): симулятор свиданий, но с нюансом — можно заромансить каждый предмет в доме. Разработчики сделали больше сотни персонажей, так что можно сводить на свидание вешалки, сейф, грязное бельё и даже саму игру Date Everything!

Lost in Random: The Eternal Die (17 июня на PC, XSXS, PS5, Switch, Switch 2): экшен-рогалик в духе Hades, стилизованный под готический стиль мультфильмов Бёртона и Селика. Королева Александра, которая была злодейкой в прошлой игре серии, превратилась в маленькую девочку, и теперь ей нужно сразить древнее зло, пришедшее в королевство Случая.

Lost in Random: The Eternal Die

Crown Gambit (18 июня на PC): тёмное фэнтези про трёх молодых паладинов, пытающихся выжить и выбрать сторону во время ожесточённой борьбы за престол в королевстве Меодред. И эта история подана в формате карточной тактики, где у каждого героя своя колода.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (19 июня на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch, Switch 2): ремастер Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army: экшен-RPG про детектива — призывателя демонов, защищающего Токио от сверхъестественных угроз в начале XX века.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (26 июня на PC, X1, XSXS, PS5, Switch, Switch 2): ремастер киберпанковского иммёрсив-сима про выживание на космической станции, где поселился сошедший с ума ИИ. В новой версии игры добавили поддержку геймпадов и глобально подтянули графику — например, изменили модели всех врагов, чтобы они смотрелись не настолько угловатыми.

Ruffy and the Riverside (26 июня на PC, X1, XSXS, PS5, Switch, Switch 2): платформер про исследование мира, где всё раскрашено от руки, а главный герой может перемещаться хоть по трёхмерному миру, хоть в двухмерном пространстве — как Марио в Super Mario Odyssey. Главная геймплейная фишка — механика обмена, с которой можно, например, превращать воду в лианы, заменять солнце луной и плавить лёд.

Ruffy and the Riverside

Persona 5: The Phantom X (26 июня на PC, Android, iOS): JRPG с гача-механиками от китайской студии, к тому же ещё и спин-офф Persona 5 про вселенную, параллельную основному миру игры.

Front Mission 3: Remake (26 июня на Switch, Switch 2): ремастер с обновлённой графикой, анимациями и музыкой для классической тактической JRPG про сражения больших шагающих роботов в 2112 году.

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