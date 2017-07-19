«Дюнкерк» — не лучший фильм Нолана

В 1940 году союзники проиграли Германии битву за Францию. Немецкая армия оттеснила французов и англичан к побережью и готовилась уничтожить их при помощи авиации. Но, несмотря на бомбёжки, британская армия сумела уплыть на родину через порт Дюнкерк. В этом ей помогли владельцы частных судов, которые предоставили их для эвакуации или сами отправились выручать соотечественников.

Dunkirk Жанр: военный фильм

Режиссёр: Кристофер Нолан

В ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Том Харди

Премьера в России: 20 июля 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Спасение рядового Райана» (1998)

Кристофер «Гений» Нолан, четырежды лауреат «фильма года» по версии «Мира фантастики», впервые попробовал себя в жанре военного кино. И выбрал для этого довольно неожиданный эпизод Второй мировой войны. Несмотря на громкие слова о «событии, изменившем мир», Дюнкерская операция не такая уж славная страница истории. Особенно если вспомнить, что британцам пришлось бросить на произвол Вермахта несколько тысяч французских солдат и всю свою технику.

Но надо отдать Нолану должное: он это понимает и не позволяет себе чересчур впадать в патриотический раж. В своём фильме он показывает не героизм и победу, а то, как люди удирают, спасая свои жизни. И в панике порой совершают глупости и подлости. Нолан нагнетает не пафос, а тревогу и ужас, и в этом ему особенно помогает мощный саундтрек Ханса Циммера. Это даже не музыка в привычном понимании, а тревожный гул, оглушительный рёв и напряжённое тиканье часов, напоминающее, что время для спасения уходит.

Эвакуацию из Дюнкерка Нолан показывает в виде трёх сюжетных линий. Первая рассказывает о солдатах, которые ждут спасения на пляже в Дюнкерке. Вторая — об экипаже частного судёнышка, который отправился на выручку британской армии. Третья посвящена лётчикам — одного из них играет Том Харди. Они, рискуя жизнями, защищают корабли от немецких бомбардировщиков. Три линии довольно причудливо переплетаются — благодаря хитрому монтажу они проиходят параллельно, хотя для самих персонажей проходят совершенно разные промежутки времени.

Эти истории не вполне равнозначны. Главной стала линия на пляже — в ней происходят самые важные и масштабные события. Солдаты пытаются любым способом попасть на корабли и уплыть из Дюнкерка, они готовы даже пойти на обман. Но и судно может оказаться не спасением, а могилой. В этих эпизодах Нолан особенно ярко изображает страх и бессилие человека перед лицом неминуемой смерти.

Характерно, что нам почти не показывают противника. Мы видим только пули, бомбы и самолёты, которые прилетают будто ниоткуда и убивают британцев, а те ничего не могут с этим поделать. Немецкая армия представлена как безликая и неумолимая стихия. Поэтому «Дюнкерк» больше всего похож не на военную драму и даже не на боевик, а на фильм-катастрофу. В нём всё взрывается и тонет, а люди гибнут тысячами.

«Дюнкерк», безусловно, станет одной из главных картин этого года. А вот можно ли назвать его лучшей работой Нолана? Пожалуй, нет. Тех поклонников режиссёра, кто считал его творцом интеллектуальных блокбастеров, он даже может разочаровать. В отличие от «Помни», «Престижа», «Начала» и «Интерстеллара», в нём нет лихо закрученного сюжета с неожиданными поворотами, сложных концепций или революционных идей. Это довольно простая история о людях, которые пытаются выжить. Чувствуется, что сценарий на сей раз писал один Кристофер, без своего брата Джонатана. Да и персонажей нам почти не раскрывают, большинство из них — типичные «простые ребята» с минимумом личностных черт.

Однако всё это нельзя считать недостатками. Фильм про ужасы войны именно таким и должен быть. Он работает не на уровне сюжета, а на уровне зрительских эмоций и инстинктов. Нолан заставляет вас ёрзать на самом краешке кресла и чувствовать, будто именно на вас падают бомбы, будто именно вы захлёбываетесь в тёмной воде. Да, «Дюнкерк» скорее фильм-аттракцион, чем «умный блокбастер», но снятый потрясающе и очень убедительно.

Заметно, что создатели старались реконструировать события максимально аутентично и избегали лишней компьютерной графики там, где можно было снимать вживую. Дюнкерк снимался в настоящем Дюнкерке, и в съёмках участвовали в том числе подлинные самолёты и суда той эпохи.

Грандиозный военный фильм — не самый умный и оригинальный в карьере Нолана, но самый масштабный. На «Дюнкерк» обязательно стоит сходить, и если есть такая возможность — то в IMAX. Потому что Нолан создавал своё грандиозное полотно для самого большого экрана.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться